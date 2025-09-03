ETV Bharat / state

मराठा आरक्षण : राज्य शासनाचा जीआर फाडत लक्ष्मण हाकेंचं फुले वाड्यात एक दिवसीय आंदोलन - LAXMAN HAKE ONE DAY PROTEST

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनाला मंगळवारी यश आलं. राज्य शासनानं याबाबतचा जीआर प्रसिद्ध केला. याबाबत लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलन करत विरोध दर्शवला.

LAXMAN HAKE ONE DAY PROTEST
ओबीसी आंदोलकांचा पुण्यातील फुले वाड्यात एक दिवसीय आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 5:26 PM IST

पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. त्या आंदोलनाला मंगळवारी सायंकाली यश मिळालं. मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाकडं केलेल्या मागण्यांपैकी हैदराबाद गॅझेट मान्य करत राज्य शासनानं जीआर काढला. मराठा आरक्षणाबाबत शासनानं घेतलेल्या निर्णयावरून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. "ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपलं अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिली. शासनानं काढलेल्या जीआरची प्रत फाडत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यातील फुले वाडा इथं एक दिवसीय आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

जीआर ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा : "राज्य सरकारनं काल जो जीआर काढला आहे. तो जीआर आरक्षणाची संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणत होते की आम्हाला सरसकट आरक्षण पाहिजे. तो शब्द जरी राज्य शासनानं जीआरमधून वगळला असला तरी नवीन शब्द आणून मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी एक प्रकारे मान्य केली आहे. राज्य शासनाचा हा जीआर संविधान विरोधी आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयाचा अवमान करणारा आहे. राज्य शासनाचा हा जीआर ओबीसी आरक्षण उध्वस्त करणारा आहे. याचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो," अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण हाके यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके आणि आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

ओबीसी नेत्यांनी शांत बसून आरक्षण संपवण्यासाठी हातभार लावला : "बोगस सर्टिफिकेटद्वारे जे लोक ओबीसीमध्ये घुसखोरी करत होते. त्यांना आता कालच्या सरकारच्या निर्णयानं अभय मिळालं आहे. आज शासनाच्या संरक्षणात ओबीसी आरक्षण हे संपलं आहे. जे ओबीसी नेते ओबीसी समाजीतील नागिरिकांच्या मतावर मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांनी शांत राहून ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी हातभार लावला आहे. या प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ वगळता कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही," असं ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी फुले वाडा इथं आंदोलन करताना सांगितलं.

