कास पुष्प पठारावर पर्यटकांना मिळणार प्रदूषणमुक्त अन् पर्यावरणपूरक सफारीचा आनंद!
कास पुष्प पठारावर ई-बससेवा आणि बैलगाडीनंतर आता ई व्हेईकल धावणार आहे. जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून (रविवारी) या सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
Published : September 28, 2025 at 8:48 PM IST
सातारा - जागतिक पर्यटन दिनाचं औचित्य साधून जगप्रसिद्ध कास पुष्प पठारावर रविवारी 'ई व्हेईकल'चा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणपूरक सफारीचा आनंद लुटता येणार आहे.
पर्यटकांसाठी पर्यावरणपूरक सुविधा- पुष्प हंगामात कास पठाराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रदूषणमुक्त सफारीचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक ई-बस सेवा, बैलगाडीसह आता ई व्हेईकल सफारीचादेखील वापर करू शकणार आहेत. ई-बस सेवा ही प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. तर बैलगाडी सफारी पर्यटकांना ग्रामीण जीवनाचा आणि निसर्गाचा पारंपरिक अनुभव देते. त्यात आता ई-व्हेईकलचीही भर पडली आहे.
कास पठारावर अवतरला स्वर्ग- कास पठाराला भेट देण्यासाठी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंतचा काळ चांगला असतो. या काळात फुले पूर्णपणे बहरलेली असतात. सध्या, कास पठारावर फुलांना चांगलाच बहर आला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या रंगाच्या फुलांनी कास पठार बहरलं आहे. विविध रंगांची फुले पर्यटकांना भुरळ घालत आहेत. पावसाच्या सरी, बोचरी थंडी आणि दाट धुक्यामुळे कास पठार स्वर्गवत भासत आहे.
भविष्यात कासचं पर्यटन बनणार 'खास' - मंगलप्रभात लोढा यांच्या पर्यटनमंत्री पदाच्या काळात (सप्टेंबर २०२२) त्यांच्या हस्ते कास पठार येथे चार ई बसेस तसेच बायोटॉयलेट सुविधेचे लोकार्पण करण्यात आलं होतं. कासच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वॉक वे तसेच दर्शन गॅलरी (व्हिव्हिंग गॅलरी) सुरू करणे, स्थानिकांना रोजगार वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करणे, सुरक्षा वाढविणे, घनकचरा व्यवस्थापन याबाबतही कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीदेखील प्रयत्न सुरू आहेत.
पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त सफारीचा लाभ - पुण्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या हस्ते रविवारी कास पठारावर ई व्हेईकलचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सातारा आणि मेढा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप जोपळे, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे उपस्थित होते. कास पठाराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांनी या प्रदूषणमुक्त सफारीचा लाभ घेण्याचं आवाहन वन अधिकारी आणि कास संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीनं केलं आहे.
