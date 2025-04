ETV Bharat / state

कौस्तुभ गणबोटे आणि संतोष जगदाळे यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 24, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 9:23 AM IST 2 Min Read

पुणे : पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला असून, दहशतवाद्यांकडून झालेल्या गोळीबारात 26 जणांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहा पर्यटकांचा समावेश आहे. यातील दोन पर्यटक हे पुण्याचे असून, कौस्तुभ गणबोटे आणि संतोष जगदाळे यांचा यात मृत्यू झालाय. आज पहाटे साडे चार वाजता पुणे विमानतळावर संतोष जगदाळे, कौस्तुभ गणबोटे यांचं पार्थिव दाखल झालं. यावेळी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, क्रीडामंत्री दत्ता भरणे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी यावेळी उपस्थित होते कौस्तुभ गणबोटे यांच्या मित्रांना शोक अनावर : "आमचे मित्र गेले याचं दुःख न भरून येणारं आहे. या पाकिस्तानला योग्य पद्धतीने धडा शिकवावा. या भ्याड हल्ल्याचे प्रत्युत्तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन दिलं पाहिजे. काश्मीरला जाण्यापूर्वी राहत्या घराबाजूला त्यांच्या फेमस असणाऱ्या 'गणबोटे फरसाण हाऊस' या नावाचा बोर्ड लावला होता. हा बोर्ड लावल्यानंतर खूप कौतुकाने त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं. खूप छान बोर्ड आहे असं म्हणताच त्यांच्या हसण्याने समाधान वाटलं होतं. तेच शेवटचं बोलणं असेल असं कधीच वाटलं नाही," अशी आठवण कौस्तुभ यांच्या एका मित्रानं सांगितली. कौस्तुभ गणबोटे यांच्या मित्रांना शोक अनावर (ETV Bharat Reporter)

