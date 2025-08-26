ETV Bharat / state

गणपती उत्सवात देखील होते मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी, थायलंड येथील ट्रेंड भारतात - GANPATI FESTIVAL

थायलंड येथील ट्रेंड आता भारतात पाहायला मिळतोय. आता गणपती उत्सवात देखील मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी होत आहे.

२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम
२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

मुंबई – दरवर्षी मार्केटमध्ये नवे नवे ट्रेंड येत असतात. कधी कपड्याची फॅशन तर कधी छत्र्या, गॉगल असे अनेक ट्रेंड येतात. सध्या मार्केटमध्ये गोल्ड प्लेटेड आर्ट वर्क खरेदी करण्याचा ट्रेंड आला आहे. आपल्याकडे दिवाळी, दसरा आणि अन्य शुभ मुहूर्ताला सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. मात्र, आता हळूहळू बदलत्या काळानुसार लोकांचा गणपतीत देखील सोने खरेदी करण्याचा ट्रेंड दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीसाठी लोकांची गर्दी होत असल्याचे मुंबईतील सोनारांनी सांगितले.

यावर्षी गणेशोत्सवात गणेशाची देव्हाऱ्यात स्थापना करण्यासाठी आणि मांगल्याचे प्रतिक म्हणून आप्तस्वकीयांना भेट देण्यासाठी गणपतीच्या सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या फ्रेम खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे.‌ 'डिव्होशनल आर्ट' या प्रकारात मोडणाऱ्या २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम असतात. गणेशोत्सव काळात गणपती तसेच अन्य देवी-देवतांच्या किंवा आध्यात्मिकदृष्ट्या शुभ चिन्हांच्या या कलाकृती विविध सणानुसार लोक खरेदी करत असल्याचे मुंबईतील सोनारांनी म्हटले आहे.

२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम
२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम (ETV Bharat Reporter)

यासंदर्भात माहिती देताना पवई येथील शिव शुभम ज्वेलर्सच्या मालगांनी सांगितले की, २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा वर्ख असलेल्या फ्रेम खरेदी करण्याचा हा ट्रेंड सुरुवातीला थायलंड येथे सुरू झाला. तिथे प्राणदा ग्रुपने याची सुरुवात केली. आता हा ट्रेंड आपल्या भारतात देखील आला आहे. थायलंड येथील हा सोने खरेदीचा ट्रेंड भारतात प्राईमा आर्टने आणला. आता लोक आमच्याकडे तशा फ्रेमची मागणी करत आहेत. २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात बनवलेल्या गणपतीच्या प्रतिमा, लक्ष्मी, कृष्ण, सरस्वती इत्यादी मूर्तींच्या कलाकृतींना ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकर्षक डिझाइन तसेच अध्यात्माचा सुरेख संगम या फ्रेममध्ये असतो. सोबतच सोनं असल्याने यातून एक प्रकारची गुंतवणूक देखील होत असल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. सोनं खरेदी करणे सर्वांनाच परवडते असे नाही. मात्र, या २४ कॅरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम मात्र आम्हाला परवडत आहेत. मी आता ७ हजार रुपयांची एक प्रेम घेतली. जी मला परवडते. यातून गुंतवणूक देखील झाली आणि माझी इच्छा देखील पूर्ण झाली, अशी प्रतिक्रिया नवी मुंबई येथून फ्रेम खरेदी करण्यासाठी आलेल्या रुपाली यांनी दिली.

थायलंड येथील हा ट्रेंड भारतात आणणाऱ्या प्राईमा आर्टचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद तेजवानी यांच्याशी देखील आम्ही संवाद साधला. ते म्हणाले, "गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने या फ्रेमना मागणी वाढली आहे. लोक त्याचा पूजेसाठी आणि भेट म्हणून वापर करीत आहेत. कला, आस्था आणि परंपरेचा आम्ही संगम साधला आहे. सोन्याच्या किंमती वाढत असताना प्रत्यक्ष सोने किंवा चांदीच्या भेटवस्तू घेण्यापेक्षा या परवडणाऱ्या किंमतीतील कलाकृती हा उत्तम पर्याय असल्याने त्याची मागणी वाढत असल्याचे तेजवानी यांनी सांगितले.

हेही वाचा...

  1. पुण्यात किती वाजता होणार मानाच्या गणपती बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना? वाचा सविस्तर
  2. ताशा तर्राररला, ढोलही वाजला! गणरायाच्या आगमनासाठी ढोल पथकांच्या जुगलबंदीत तरुणाई दंग, आतुरता बाप्पाची

मुंबई – दरवर्षी मार्केटमध्ये नवे नवे ट्रेंड येत असतात. कधी कपड्याची फॅशन तर कधी छत्र्या, गॉगल असे अनेक ट्रेंड येतात. सध्या मार्केटमध्ये गोल्ड प्लेटेड आर्ट वर्क खरेदी करण्याचा ट्रेंड आला आहे. आपल्याकडे दिवाळी, दसरा आणि अन्य शुभ मुहूर्ताला सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. मात्र, आता हळूहळू बदलत्या काळानुसार लोकांचा गणपतीत देखील सोने खरेदी करण्याचा ट्रेंड दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीसाठी लोकांची गर्दी होत असल्याचे मुंबईतील सोनारांनी सांगितले.

यावर्षी गणेशोत्सवात गणेशाची देव्हाऱ्यात स्थापना करण्यासाठी आणि मांगल्याचे प्रतिक म्हणून आप्तस्वकीयांना भेट देण्यासाठी गणपतीच्या सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या फ्रेम खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे.‌ 'डिव्होशनल आर्ट' या प्रकारात मोडणाऱ्या २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम असतात. गणेशोत्सव काळात गणपती तसेच अन्य देवी-देवतांच्या किंवा आध्यात्मिकदृष्ट्या शुभ चिन्हांच्या या कलाकृती विविध सणानुसार लोक खरेदी करत असल्याचे मुंबईतील सोनारांनी म्हटले आहे.

२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम
२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात घडवलेल्या या फ्रेम (ETV Bharat Reporter)

यासंदर्भात माहिती देताना पवई येथील शिव शुभम ज्वेलर्सच्या मालगांनी सांगितले की, २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा वर्ख असलेल्या फ्रेम खरेदी करण्याचा हा ट्रेंड सुरुवातीला थायलंड येथे सुरू झाला. तिथे प्राणदा ग्रुपने याची सुरुवात केली. आता हा ट्रेंड आपल्या भारतात देखील आला आहे. थायलंड येथील हा सोने खरेदीचा ट्रेंड भारतात प्राईमा आर्टने आणला. आता लोक आमच्याकडे तशा फ्रेमची मागणी करत आहेत. २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याच्या वर्खात बनवलेल्या गणपतीच्या प्रतिमा, लक्ष्मी, कृष्ण, सरस्वती इत्यादी मूर्तींच्या कलाकृतींना ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकर्षक डिझाइन तसेच अध्यात्माचा सुरेख संगम या फ्रेममध्ये असतो. सोबतच सोनं असल्याने यातून एक प्रकारची गुंतवणूक देखील होत असल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. सोनं खरेदी करणे सर्वांनाच परवडते असे नाही. मात्र, या २४ कॅरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम मात्र आम्हाला परवडत आहेत. मी आता ७ हजार रुपयांची एक प्रेम घेतली. जी मला परवडते. यातून गुंतवणूक देखील झाली आणि माझी इच्छा देखील पूर्ण झाली, अशी प्रतिक्रिया नवी मुंबई येथून फ्रेम खरेदी करण्यासाठी आलेल्या रुपाली यांनी दिली.

थायलंड येथील हा ट्रेंड भारतात आणणाऱ्या प्राईमा आर्टचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद तेजवानी यांच्याशी देखील आम्ही संवाद साधला. ते म्हणाले, "गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने या फ्रेमना मागणी वाढली आहे. लोक त्याचा पूजेसाठी आणि भेट म्हणून वापर करीत आहेत. कला, आस्था आणि परंपरेचा आम्ही संगम साधला आहे. सोन्याच्या किंमती वाढत असताना प्रत्यक्ष सोने किंवा चांदीच्या भेटवस्तू घेण्यापेक्षा या परवडणाऱ्या किंमतीतील कलाकृती हा उत्तम पर्याय असल्याने त्याची मागणी वाढत असल्याचे तेजवानी यांनी सांगितले.

हेही वाचा...

  1. पुण्यात किती वाजता होणार मानाच्या गणपती बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना? वाचा सविस्तर
  2. ताशा तर्राररला, ढोलही वाजला! गणरायाच्या आगमनासाठी ढोल पथकांच्या जुगलबंदीत तरुणाई दंग, आतुरता बाप्पाची

For All Latest Updates

TAGGED:

GANPATI FESTIVAL 2025TREND FROM THAILANDसोने खरेदीडिव्होशनल आर्टGANPATI FESTIVAL

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.