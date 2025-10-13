मराठीत नाही, हिंदीत बोला! डी मार्टमध्ये महिलेची दादागिरी; मनसे कार्यकर्त्यांनी माफी मागितल्यानंतरच सोडलं
कल्याण-पश्चिम येथील डी मार्टमध्ये मराठी व हिंदी भाषेवरुन वाद निर्माण झाला. यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी या वादात उडी घेत संबंधित महिलेला माफी मागायला लावली.
Published : October 13, 2025 at 12:56 PM IST
ठाणे : कल्याण-पश्चिम येथील डी मार्टमध्ये मराठी व हिंदी भाषेवरुन वाद निर्माण झाल्याची घटना घडली. खरेदीसाठी आलेल्या एका हिंदी भाषिक महिलेनं काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांना 'माझ्याशी मराठीत नाही, हिंदीत बोला', अशी मागणी केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी 'मला मराठी येतं, मी हिंदीत बोलणार नाही', असं स्पष्ट उत्तर दिल्यावर महिलेनं चांगलाच गोंधळ घातला. यावेळी मनसे व शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्त्यांनीदेखील घटनास्थळी पोहोचून वादात उडी घेतली. वाद अधिक वाढल्यानं प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेलं. जिल्ह्यात यापूर्वीही मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं असून, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा भाषिक वादाला तोंड फुटलं आहे.
महिलेचं वादग्रस्त वक्तव्य : खरं तर, संबंधित महिलेनं डी मार्ट कर्मचाऱ्यासोबत वाद घालताना "तुम्ही मराठी लोक कचरा आहात, आमच्या जीवावर जगता, आम्ही आहोत म्हणून महाराष्ट्र टिकला आहे" असं वादग्रस्त वक्तव्य केलं. या वक्तव्यामुळे वातावरण अधिक तापलं. त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या मराठी ग्राहकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला आणि या प्रकाराची माहिती तत्काळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांना दिली. यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांना घटनास्थळी धाव घेत डी मार्ट बाहेर त्या महिलेला आणि तिच्या मुलाला या प्रकाराबद्दल जाब विचारत आक्रमक भूमिका घेतली. यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
महिलेनं माफी मागितली : परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अखेर महिलेनं माफी मागितल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी तिला सोडलं. महिलेनं सर्वांसमोर हात जोडून 'मी मराठी आहे, मी मराठीत बोलते' असं सांगत मनसे कार्यकर्त्यांची माफी मागितली. खडकपाडा पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल करून संबंधित महिलेला ताब्यात घेतलं.
यापूर्वीही मराठी-उत्तर भारतीय महिलांमध्ये वाद : दरम्यान, यापूर्वीही इंग्रजीत बोलल्यावरून मराठी-उत्तर भारतीय महिलांमध्ये वाद झाल्याची घटना समोर आली होती. ही घटना काही दिवसांपूर्वी डोंबिवली पश्चिमेतील जुनी डोंबिवली परिसरात रस्त्यावर घडली होती. या घटनेतील मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात दोन्ही महिलांकडून वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींविरोधात अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद केली होती.
