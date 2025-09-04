सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या जोरदार पाऊस कोसळत असून या पावसामुळं बहुतांश ठिकाणी पाणी साचलं आहे. तर करुळ घाटात दरड कोसळल्यामुळं हा मार्ग वाहतुकीसाठी ठप्प झाला आहे. त्यामुळं कोल्हापूरकडे जाणारी वाहतूक भुईबावडा व फोंडाघाटमार्गे वळविण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास ही दरड कोसळण्याची घटना घडली. सुदैवानं यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेमुळं परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या चाकरमान्यांना फटका बसला आहे.
पावसाचा सर्वात जास्त फटका : दरम्यान, या मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होण्यास सायंकाळपर्यंत वेळ लागणार असल्याची माहिती प्रशासनामार्फत देण्यात आली आहे. गेले काही दिवस जिल्ह्यात संततधार पाऊस कोसळत आहे. या पावसाचा सर्वात जास्त फटका हा करुळ घाटमार्गाला बसला आहे. यापूर्वीही या घाटमार्गात दरड कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. वारंवार दरड कोसळण्याच्या प्रकारामुळं वाहतुकीवर परिणाम होत असतानाच प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. अशातच गुरुवारी सकाळी या घाटमार्गात दरड कोसळून हा मार्ग वाहतूकसाठी ठप्प झाला आहे.
वाहतूक भुईबावडा व फोंडाघाट मार्गे : कोसळलेल्या दरडीमुळं रस्त्याचा सुमारे 50 फूट भाग व्यापला गेला आहे. शिवाय, कोसळलेल्या दरडीत भले मोठे दगड रस्त्यावर पडले आहेत. हा घाटमार्ग ठप्प झाल्यानं या मार्गावरील वाहतूक भुईबावडा व फोंडाघाट मार्गे वळविण्यात आली आहे. पोलिसांकडून वाहचालकांना याबाबत सूचना केल्या जात आहेत. हा मार्ग सुरळीत करण्यासाठी जेसीबी मशीनच्या साहाय्यानं या मार्गावरील दरड हटविण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, कोसळलेल्या दरडीत भले मोठे दगड असल्यानं ब्रेकरच्या साहाय्यानं ते फोडले जाणार आहेत. तसंच दाट धुक्यामुळं यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळं सायंकाळी उशिरापर्यंत दरड हटविण्यास वेळ लागणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
- नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचारी हुतात्मा; एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी
- मोदी सरकारचा मोठा धमाका! जीएसटीचे दोन् स्लॅब रद्द; कोणकोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? वाचा संपूर्ण लिस्ट
- सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारचं सर्वसामान्यांना मोठं गिफ्ट; जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द, जीवनावश्यक वस्तू होणार स्वस्त