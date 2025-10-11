महाराष्ट्रातील जमीन मोजणी प्रकरणे ३० दिवसांत निकाली काढणार : बावनकुळे
पूर्वी एक प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ९० ते १२० दिवस लागायचे. आता सुमारे ३.१२ कोटी प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे.
October 11, 2025
मुंबई - महाराष्ट्रातील जमीन मोजणी प्रकरणे आता ३० दिवसांत निकाली काढली जातील, असं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. पूर्वी एक प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ९० ते १२० दिवस लागायचे, त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत होता, असं ते म्हणाले. या निर्णयामुळे सुमारे ३.१२ कोटी प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे.
नवीन प्रणालीमध्ये उपविभाग, सीमा निश्चिती, बिगरशेती जमीन, भूखंड मोजणी, संयुक्त भूसंपादन, वन हक्क, शहरी आणि गाव सर्वेक्षण आणि मालकी हक्कासाठी आवश्यक सीमांकन अशा विविध प्रकारच्या जमीन सर्वेक्षणांचा समावेश असेल.
"महसूल विभागाने जमीन मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. परवानाधारक खासगी सर्वेक्षकांची नियुक्ती केली जाईल आणि त्यांचे मोजमाप सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी आणि प्रमाणित केले जाईल," असं बावनकुळे म्हणाले.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी सर्वेक्षक म्हणून परवाने दिले जातील, असं मंत्री बावनकुळे म्हणाले. "प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमीन मोजणी पूर्ण केल्यानंतर, कायदेशीर वैधता आणि अचूकता निश्चित करण्यासाठी तालुका भूमी अभिलेख निरीक्षक, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा शहरी भूमी मोजणी अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण कागदपत्रे तपासली जातील आणि प्रमाणित केली जातील," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.
महसूल विभागाने सांगितलं की, प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे १५० खासगी सर्वेक्षक नियुक्त केले जातील आणि त्यांचे काम अचूकता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केले जाईल. "सरकारी सर्वेक्षकांच्या कमतरतेमुळे मोजणीत विलंब होत असल्याच्या तक्रारींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी, एक प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ९० ते १२० दिवस लागायचे, ज्यामुळे नागरिकांना गैरसोय होत असं," असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, सरकार "प्रथम मोजमाप, नंतर नोंदणी आणि उत्परिवर्तन" या तत्त्वाखाली जमीन व्यवहारांसाठी एक नवीन प्रणाली लागू करण्याची योजना आखत आहे. त्यांनी सांगितलं की या उपक्रमाचं उद्दिष्ट विक्री करारातील जमिनीच्या वर्णनातील आणि प्रत्यक्ष जागेवरील जमिनीतील तफावतींमुळे उद्भवणारे वाद टाळणे आहे.