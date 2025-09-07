ETV Bharat / state

लालबागच्या राजाचे रात्री उशिरा होणार विसर्जन, विलंब होण्यामागचे कारणं आली समोर, मंडळावर होतेय टीका

नवसाला पावणाऱया लालबागच्या राजाचे विसर्जन लांबल्यामागचे कारण समोर आले आहे.

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025
लालबागचा राजा विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 6:56 PM IST

मुंबई : लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी जगभरातून भाविक मुंबईत येत असतात. सर्वसामान्यांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सर्वच लालबागच्या राजाचे अगदी भक्तीभावानं दर्शन घेतात. यात जगातील सर्वात श्रीमंत अंबानी कुटुंबापासून ते देशाचे गृहमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री अशा अनेक नेतेमंडळींचा देखील समावेश आहे. अनेक सेलिब्रिटी लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी करत असतात. यात सामान्य भाविकांची देखील संख्या लाखोंच्या घरात आहे. मात्र, अनंत चतुर्दशीचा दिवस उलटून देखील लालबागच्या राजाचे अद्याप विसर्जन झाले नाही. अशात लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला आणखी काही तास लागण्याचे मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर साळवी यांनी सांगितले आहे.

मंडळावर होत आहे टीका : नवसाला पावणारा बाप्पा अशी लालबागच्या राजाची ओळख आहे. त्याचबरोबर सामान्य भक्तांना वाईट वागणूक देणारे मंडळ अशी देखील या मंडळाची दुसरी ओळख आहे. अद्याप लालबागच्या राजाचे विसर्जन न झाल्यानं मंडळावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे. शनिवारी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सकाळी बारा वाजता लालबागचा राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. आता याला सुमारे 30 तास उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्याप लालबागचा राजाचे विसर्जन झाले नाही. मंडळावर यावरून टीका होत असतानाच आता मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर साळवी यांनी लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला विलंब होण्यामागचे कारण माध्यमांना सांगितले आहे.

लालबागच्या राजाचे विसर्जन का लांबले? : माध्यमांशी बोलताना लालबागचा राजा मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर साळवी यांनी सांगितले की, "लालबागचा राजावर करोडो भाविकांची श्रद्धा आहे. राजाचे विसर्जन हे दरवर्षी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होत असते. लालबागच्या राजाचे विसर्जन हे समुद्राच्या भरती ओहोटीवर अवलंबून आहे. मुंबईत मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने रविवारी सकाळी समुद्राला भरती लवकर आली आणि आम्ही देखील विसर्जनस्थळी दहा ते पंधरा मिनिटे उशिराने पोहोचलो. त्यामुळे तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यास अडचणी आल्या. आम्ही प्रयत्न केले. मात्र, त्याला यश आले नाही. अखेर ओहोटीपर्यंत थांबण्याचा निर्णय घेण्यात आला."

भाविकांची दिलगिरी व्यक्त केली : पुढे बोलताना सुधीर साळवी यांनी सांगितले की, "आता राजा तरफ्यावर विराजमान झाला आहे. मात्र, ओहोटी असल्याने तराफा जागेवरून हलू शकत नाही. त्यामुळे आता आम्ही भरतीची वाट पाहत आहोत. समुद्राला पुन्हा भरती आल्यानंतर तराफा जागेवरून हलवला जाईल आणि त्यानंतर रात्री दहा ते अकरा वाजेपर्यंत राजाचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विसर्जन केले जाईल. यात आम्हाला माध्यमांनी, महानगरपालिका प्रशासनाने आणि मुंबई पोलिसांनी देखील मोठी मदत केली आहे. आम्ही त्यांचे देखील आभार मानतो आणि भाविकांची दिलगिरी व्यक्त करतो."

