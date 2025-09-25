ETV Bharat / state

मराठवाड्यात अतिवृष्टी : शेतकऱ्यांसाठी 'लालबागचा राजा' मंडळासह शिक्षकांकडून मदतीची घोषणा

राज्यात पावसानं हाहाकार उडाला असून मराठवाड्यातील शेतकरी कोलमडला आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लालबागचा राजा मंडळासह शिक्षकांनी मदतीचा हात पुढं केला आहे.

मुंबई : यावर्षी राज्यात मुसळधार पावसानं हाहाकार माजवला आहे. पावसानं यंदा लवकर सुरुवात केली आहे. पाऊस अजूनही राज्यातील काही भागात बरसत आहे. दरम्यान, मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं होत्याचं नव्हतं झालं आहे. अतिवृष्टीमुळं शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. जनावरं वाहून गेली आहेत. सध्या मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर असून, शक्य होईल तशी पूरग्रस्तांना मदत करण्यात येत आहे. महायुती सरकारमधील काही आमदार, खासदार, आणि मंत्र्यांनी एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता पूरग्रस्तांसाठी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लालबागचा राजा या गणेश मंडळानं पूरग्रस्तांना 50 लाखांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधे 50 लाखांचा निधी देणार : मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे अनेक गावं पूरग्रस्त झालेली असून, शेतकऱ्यांचं अतीव नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील या अस्मानी संकटात अपघातग्रस्त तसेच जखमी झालेल्या नागरिकांसाठी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं मदतीचा हात दिला आहे. मंडळातर्फे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधे 50 लाख रुपये आर्थिक निधी देण्याचे घोषित केलं आहे, अशी माहिती मंडळाचे सचिव सुधीर साळवी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.

प्राथमिक शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन : मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी सरकारकडून मदत केली जात असताना, आता काही सामाजिक संघटना, संस्था देखील मदतीसाठी पुढं सरसावल्या आहेत. दरम्यान, प्राथमिक शिक्षकांचं एक दिवसाचं वेतन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी एक दिवसाचे वेतन देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे कळवलं आहे. या निर्णयाबद्दल आणि परिस्थितीचे भान राखणाऱ्या शिक्षकांचं शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडून कौतुक करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडं शिवसेना मंत्री आणि आमदारांचं एक महिन्याचं वेतन मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.

शिक्षकांचा उपक्रम अतिशय मोलाचा : हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव आणि सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन याची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या सर्व शिक्षक सभासदांनी यामध्ये योगदान दिल्याचे राजेश सुर्वे यांनी सांगितले. "पूरग्रस्तांसाठी शिक्षकांचा हा उपक्रम अतिशय मोलाचा असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. कठीण परिस्थितीत समाजाप्रती संवेदनशीलता दाखवत शिक्षकांनी घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या या योगदानाबद्दल मी सर्व शिक्षकांचे आभार मानतो," असे दादाजी भुसे यांनी नमूद केले.

