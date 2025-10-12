ETV Bharat / state

पट्टणकोडोली विठ्ठल-बिरदेव यात्रा; लाखो भाविकांच्या उपस्थितील हेडाम नृत्य अन् फरांडे बाबांची भाकणूक

पट्टणकोडोली इथं लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत विठ्ठल-बिरदेवाची यात्रा पार पडली. यावेळी फरांडे बाबांनी भाकणून केली. यात्रेसाठी आलेल्या नागरिकांनी हेडाम नृत्य, भक्ती, भंडारा आणि आध्यात्मिक उत्साह अनुभवला.

Kolhapur Pattankodoli Yatra 2025
पट्टणकोडोली विठ्ठल-बिरदेव यात्रा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
कोल्हापूर : पंढरपुरातील एकादशी सोहळा आणि पायी दिंडी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा धार्मिक सोहळा ठरतो. मात्र त्यानंतरची दुसरी सर्वात मोठी यात्रा म्हणून कोल्हापूरच्या पट्टणकोडोलीतील विठ्ठल-बिरदेव यात्रेकडं पाहिलं जातं. यंदाही महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेशातून लाखो भाविक विठ्ठल-बिरदेवाची यात्रा पाहण्यासाठी पट्टणकोडोलीत दाखल झालेत. रविवारी विठ्ठल-बिरदेव देवाच्या पवित्र पट्टणकोडोली इथं यात्रेतील पारंपरिक भाकणूक सोहळा मोठ्या भक्तिभावात आणि जल्लोषात संपन्न झाला. हजारो भाविकांनी मंदिर परिसर गजबजून गेला होता. भंडारा, नवीन लोकर, खोबऱ्याची उधळण, ढोल-ताशांचा उत्साह आणि चांगभलंच्या घोषणांमुळम अवघ्या पट्टणकोडोलीला उत्सवाचा रंग चढला होता.

यात्रा पाहण्यासाठी देश-विदेशातून भाविकांची उपस्थिती : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली गावात श्री विठ्ठल-बिरदेव देवाची ही यात्रा भरवली जाते. अश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षात अर्थात साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात मृग नक्षत्रावर दरवर्षी ही यात्रा भरत असते. कित्येक वर्षांची परंपरा असलेला हा धार्मिक सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी यंदाही देश-विदेशातून भाविक उपस्थित होते. रविवारी सुरु झालेल्या यात्रेच्या पहिल्या दिवशी फरांडे बाबांचा भाकणूक सोहळा संपन्न झाला. पुढील चार दिवस ही यात्रा सुरू राहणार आहे. भंडाऱ्याची उधळण आणि फरांडे बाबांकडून केली जाणारे भाकणूक हे या यात्रेत मुख्य आकर्षण असतं. भंडाऱ्याच्या मुक्त उधळणीमुळं जणू परिसराला सोन्याची झळाळी आली.

Kolhapur Pattankodoli Yatra 2025
हेडाम नृत्य करताना फरांडे बाबा (ड्रोन सौजन्य :- सर्फराज हेरवाडे)



यात्रेला आहे विशेष महत्व : "पट्टणकोडोलीतील विठ्ठल-बिरदेव यात्रेला धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मोठं महत्त्व आहे. विठ्ठल म्हणजे भगवान विष्णू तर बिरदेव हे वीरभद्र, म्हणजेच प्रत्यक्ष भगवान शंकराचं रूप मानलं जातं. अनेक ठिकाणी संकटांतून भक्तांचा उद्धार केल्यानंतर ही दोन्ही दैवते पट्टणकोडोली इथं स्थिरावली. क्षेत्राचा लौकिक वाढावा आणि भक्तांवर कृपादृष्टी कायम राहावी, यासाठी विठ्ठल-बिरदेव यांनीच यात्रेला सुरुवात केल्याचं सांगितलं जातं. यात एका सत्प्रवृत्तीच्या भक्तामार्फत भविष्याविषयी संकेत देण्याची परंपरा सुरू झाली. हा मान अंजन गावच्या वाघमोडे घराण्यास मिळाला. आजही या घराण्याचं वंशज फरांडेबाबा 21 दिवसांचा कठोर उपवास करून यात्रेत सहभागी होतात," अशी माहिती मंदिर अभ्यासक ॲड. प्रसन्न मालेकर यांनी दिली.


फरांडेबाबांचे हेडाम नृत्य : विठ्ठल-बिरदेव यात्रेत फरांडेबाबांचे हेडाम नृत्य हे आकर्षणाचं केंद्र असतं. इतिहासानुसार खेलोबा वाघमोडे देवदर्शनासाठी आले असता त्यांना इच्छित भेट घडली नाही. निराश होऊन त्यांनी स्वतःच्या अंगावर तलवारीचं घाव करून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र देवकृपेनं त्यांचा जीव वाचला आणि देवानं महालिंगरायाची आठवण म्हणून त्यांच्या हातात दुसरा खड्ग दिला. दुहेरी तलवारींसह खेलोबानं केलेला खेळ म्हणजेच हेडाम नृत्य. ज्याची ख्याती आज जगभर पसरली आहे.



यात्रेत होते भाकणूक : खेलोबा वाघमोडे हे देवाच्या साक्षीला येताच त्यांच्या मुखातून निघालेले शब्द म्हणजेच भविष्याचा इशारा मानला जातो. ही भाकणूक शेतीतील उत्पन्न, सामाजिक-राजकीय घडामोडी, आर्थिक परिस्थिती आणि देवकृपेचे संकेत अशा विविध अंगांनी असते. त्यामुळं ही भाकणूक ऐकण्यासाठी दूरदूरहून भाविक इथं येत असतात.



यंदाची भाकणूक काय? : यावर्षी फरांडेबाबांनी सांगितलेल्या भविष्यसूचक इशाऱ्यानुसार, पर्जन्य, बळिराजा, धारण, महागाई, भूमाता, आशीर्वाद, राजकारण, रोगराई आणि कांबळा या पारंपरिक रचनेवरून सांकेतिक शैलीत भविष्यवाणी करण्यात आली. फरांडे बाबांच्या भाकणुकीनुसार –

• पर्जन्य : सात दिवसांत पाऊस पडेल.
• बळिराजा : रोहिणीचा पाऊस आणि मृग नक्षत्रातील पेरणी देशभर उत्तम होईल.
• धारण : दोन, सव्वा दोन, अडीच अशी पीकस्थिती मनासारखी राहील.
• महागाई : मिरची व रसद्रव्ये कडक भावात राहतील.
• भूमाता : भारतीय लष्कराचे शौर्य जगभरात तेज पसरवेल.
• आशीर्वाद : नवल्या मी होईन आणि हातात काठी घेऊन मेंढ्या राखीन म्हणजे श्रद्धाळूंप्रती विनम्रता आणि सेवाभाव याची शिकवण.
• राजकारण : राजकीय गोंधळ, उलथापालथ होईल; पण शेवटी धर्माचे व भगव्याचे राज येईल.
• रोगराई : देवसेवेतील भक्तांचे सर्व दुःख व आजार दूर होतील.
• कांबळा : माझ्या गुरुचे चरण जो घरेल त्याला मी कांबळ्याखाली घरेन म्हणजे भक्तीमध्ये आसरा मिळेल.

कोल्हापुरातील धार्मिक परंपरेचा अभिमान : या यात्रेदरम्यान संपूर्ण मंदिर परिसरात भंडारा, खोबरे, तांदूळ, फुलांची उधळण पाहायला मिळाली. भक्तांनी पारंपरिक पोशाखात ओव्या म्हणत देवाला वंदन केलं. तर अनेकांनी बिरदेवाच्या चरणी बोललेलं नवसही फेडले. दरम्यान पट्टणकोडोलीतील विठ्ठल-बिरदेव देवाची भाकणूक प्रत्येक वर्षी कोल्हापुरातील धार्मिक परंपरेचा अभिमान ठरते. यंदाचीही भाकणूक ही सामाजिक आणि आध्यात्मिक अंगांनी सार्थ ठरली आहे.

