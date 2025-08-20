मुंबई : गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूनं राज्यातील महायुती सरकारनं गेल्यावर्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू केली. आतापर्यंत लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यातील काही लाभार्थी बोगस निघाले, तर पुरुषांनी देखील हातसफाई करून घेतल्याचं समोर आलं. त्यात भर म्हणजे सरकारी नोकरीत गलेलठ्ठ पगार घेऊनही, काही महिलांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चे पैसे खाल्ल्याची धक्कादायक माहिती तपासात उघडकीस आली आहे. सरकारनं या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, कठोर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.
सरकारी सेवेतील 1 हजार 189 महिलांनी लाभ घेतल्याचं निष्पन्न : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागानं विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेतली. त्याअंतर्गत आयकर विभागाच्या मदतीनं लाभार्थ्यांचं वार्षिक उत्पन्न तपासण्यात आलं. त्यानुसार, अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न आणि चारचाकी गाडी असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं. शिवाय, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी, जसं की संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, 65 वर्षांहून अधिक वय, असे निकष लावून संबंधित लाभार्थ्यांना योजनेतून बाद ठरवण्यात आलं. याच पडताळणीत 2 हजार 652 महिला सरकारी सेवेत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळं त्याचा अहवाल संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आला. त्यानुसार, सरकारी सेवेतील 1 हजार 189 महिलांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेतल्याचं निष्पन्न झालं असून, उर्वरित महिलांबाबतचा अहवाल प्रलंबित असल्याचं महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
काय कारवाई होणार? : याबाबत सामान्य प्रशासन विभागानं सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यादेश दिले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर राज्य शासनाच्या नागरी सेवा नियमावलीनुसार कारवाई करण्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाला प्राप्त झालेल्या डिजिटल डेटानुसार, 1 हजार 189 सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचं निदर्शनास आलं. त्यांची नावं संबिधित विभागांना कळवून उचित कारवाई करण्याची सूचना केल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव नितीन पवार यांनी दिली. तसंच संबंधितांवर कारवाई केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला तातडीनं सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ही सरकारची चूक : "विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीनं ही योजना आणली. सरकारी पैशांचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्यात आला. आता राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढू लागल्यानं योजनेला चाळणी लावण्यात येत आहे. वास्तविक योजनेचा लाभ देण्याआधीच लाभार्थ्यांची पडताळणी होणं अपेक्षित होतं. पण, यांनी मतांसाठी सरसकट सगळ्यांना लाभ देऊन टाकला. त्यात सरकारी अधिकारीच काय पुरुषांच्या खात्यावरही पैसे आले. आता निवडणुका सरल्यानंतर सरकारला उपरती आली. हे तेव्हाच केलं असतं, तर सरकारला तोंडावर पडायची वेळ आली नसती," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या उपनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिलीय.
हेही वाचा :