छत्रपती संभाजीनगर : रस्त्यांचं जाळं सर्वत्र पसरल्याचा दावा राजकीय पक्षांकडून सातत्यानं केला जातो आणि राज्य वेगानं विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं बोललं जाते. मात्र प्रत्यक्षात आजही काही ग्रामीण भागांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. फुलंब्री तालुक्यातील लहाण्याची वाडी या गावाची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. या गावात नागरिकांना एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी नदी ओलांडावी लागते.
मात्र, अद्यापही या नदीवर कोणताही पूल बांधण्यात आलेला नाही. परिणामी, अगदी काहीशा अंतरासाठी देखील 10 किलोमीटरचा वळसा घ्यावा लागतो. ही समस्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक गंभीर बनली आहे. शाळा गाठण्यासाठी त्यांना दररोज जीव धोक्यात घालावा लागतो आहे. विद्यार्थ्यांना थर्माकोलवर बसून प्रवास करावा लागतो. ही स्थिती शासनाच्या ग्रामीण विकासाच्या दाव्यांना प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर ठराव पास करुन प्रशासनाला पाठवला आहे, याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. - रतन तायडे, ग्रामसेवक
मागणी करूनही प्रशासनाचं लक्ष नाही : स्थानिक गावकऱ्यांनी वारंवार तक्रारी करुनही याकडं कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेलं नाही. त्यामुळे लहाण्याची वाडी आणि आसपासच्या गावातील रहिवाशांच्या दैनंदिन जगण्यात असंख्य अडचणी येत आहेत. या भागात लवकरात लवकर पूल बांधण्यात यावा आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळावी, अशी मागणी आता ग्रामस्थांकडून होत आहे.
3 हजार लोकसंख्येचं गाव : फुलंब्री तालुक्यातील लहाण्याची वाडी हे सुमारे 3 हजार लोकसंख्येचं गाव असून, येथील बहुतांश नागरिक विविध शेतवस्त्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. यामध्ये बनसोडे वस्ती, बहादुरी वस्ती, गोगाड बस्ती, लहानेवाडी वस्ती अशा अनेक वस्तींचा समावेश होतो. या सर्व वस्त्यांमधून गिरिजा नदी वाहते आणि नदी पात्राच्या दोन्ही बाजूंना वस्ती असल्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं प्रचंड कठीण झालं आहे.
नदीवर पूल नाही, 10 किलोमीटरचा वळसा : या भागातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नदीवर पूलच नाही. अवघं काही मीटर अंतर कापण्यासाठी लोकांना 10 किलोमीटरहून अधिक अंतराचा फेरा घ्यावा लागतो. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी दररोज मोठी कसरत करावी लागते. वेळ वाचवण्यासाठी अनेकजण नदीतून थेट चालत किंवा इतर मार्गांनी जाण्याचा प्रयत्न करतात, पण यामध्ये त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो.
पावसाळ्यात थर्माकोलच्या तऱ्यावर जीव मुठीत घेऊन प्रवास : पावसाळ्याच्या दिवसांत परिस्थिती आणखी बिकट होते. नदीला पूर आल्यास, प्रवास पूर्णपणे बंद होतो. मात्र काही गावकरी थर्माकोल किंवा लाकडापासून तयार केलेल्या तराफावर बसून नदी पार करतात.
तीन जणांचा बुडून मृत्यू : गावातील रहिवासी उत्तम बनसोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "नदी पार करताना आतापर्यंत 3 जणांचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला आहे. गावातील पाल मार्गे जाणारा रस्ताही अतिशय खराब अवस्थेत असून, त्यामुळे पाण्यातूनच जाणं हा पर्याय गावकऱ्यांसाठी अपरिहार्य बनला आहे."
शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास : फुलंब्री तालुक्यातील लहाण्याची वाडी परिसरातील रहिवाशांना केवळ दैनंदिन कामांसाठीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठीही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गिरिजा नदीवर पूल नसल्यानं अनेक वस्तीतील विद्यार्थी धोकादायक पद्धतीने प्रवास करत आहेत. पावसाळ्यात नदीला पाणी आल्यावर शाळकरी विद्यार्थी थर्माकोल किंवा लाकडी फळीवर बसून नदी पार करतात. एका फळीवर 4 ते 5 मुलं एकत्र बसतात आणि आळीपाळीने शाळा गाठतात. पाणी ओसरण्याची वाट पाहिली तर शैक्षणिक नुकसान आणि दुसऱ्या दूरच्या मार्गाने गेल्यास वेळ व श्रम यांचा अपव्यय या दोन गोष्टींच्या कात्रीत ही मुलं अडकली आहेत.
हा प्रवास जीवावर बेतणारा असला तरी शाळा सुटू नये म्हणून तो करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून त्यांनी नदीवर कायमस्वरूपी पूल बांधण्यात यावा.- विद्यार्थी
निवेदन देऊनही प्रश्न सुटेना : गावातील युवक शंकर बनसोडे यांच्या माहितीनुसार, "गिरिजा नदीवर पूल उभारण्यासाठी तहसीलदारांना निवेदन दिलं होतं. त्यासोबतच लोकप्रतिनिधींकडे देखील वारंवार मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, आजपर्यंत या मागणीचा कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. पावसाळ्यात पाण्याची पातळी वाढली की गावकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतो. पाण्यातून प्रवास करताना भीती वाटते. काही वेळा कमी महत्त्वाची कामं टाळावी लागतात, पण अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडणं अपरिहार्य ठरतं. लवकर पूल बांधण्यात आला, तर गावकऱ्यांना या समस्येतून मोठा दिलासा मिळेल," असं मत शंकर बनसोडे यांनी व्यक्त केलं
ग्रामपंचायतनं ठराव केला संमत : "सदरील प्रकरणात आतापर्यंत तीन वेळेस निवेदन प्रशासनाला दिलं आहेत. नदीवर छोटा बंधारा आहे, त्यावरून ये जा करावी लागते. आतापर्यंत बंधाऱ्याच्या भिंतीवरून तिघं जण नदीच्या प्रवाहात पडले आहेत. अजून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडं पाठपुरावा करत आहोत. मात्र अद्याप सकारात्मक पाऊल उचललं गेलं नाही. आमदार अनुराधा चव्हाण यांना कामाविषयी माहिती दिली आहे, लवकरच सकारात्मक विचार होईल," असा विश्वास सरपंच सुधाकर बहादूरे यांनी व्यक्त केला. तर "ग्रामपंचायत स्तरावर ठराव पास करून प्रशासनाला पाठवला आहे, पाठपुरावा सुरू आहे," अशी माहिती ग्रामसेवक रतन तायडे यांनी दिली.
