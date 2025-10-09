मराठा आरक्षणाचा 'जीआर' रद्द करा; कुणबी समाजाचा आझाद मैदानात एल्गार
पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरी कार्यकर्त्यांनी शांततेनं शक्तीप्रदर्शन केलं.
Published : October 9, 2025 at 3:55 PM IST
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी नोंदींद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाला (जीआर) तीव्र विरोध करत कुणबी समाजानं आज (9 ऑक्टोबर) आझाद मैदानावर भव्य एल्गार मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. सात जिल्ह्यांतील हजारो कुणबी बांधव त्यात सहभागी झाले असून, काही कार्यकर्ते पारंपरिक वेशभूषेत, डोक्यावर 'जय कुणबी' लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालून, हातात निषेधाचे फलक घेऊन मैदानावर दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरी कार्यकर्त्यांनी शांततेनं शक्तीप्रदर्शन केलं. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर असल्यानं राज्य सरकार या मोर्चाबाबत काय निर्णय घेतं?, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
एल्गार मोर्चा : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सोडवताना राज्य सरकारनं 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जीआर जारी करून, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या पूर्वजांच्या नोंदीत 'कुणबी' किंवा 'मराठा-कुणबी' असल्याचा उल्लेख आहे, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारावर शोधलेल्या 58 लाख नोंदींमुळे लाखो मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, यामुळं ओबीसी प्रवर्गातील मूळ कुणबी आणि इतर जातींना धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करीत आज हा एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.
सात जिल्ह्यांतील नागरिकांचा सहभाग : कुणबी समाजानं काढलेल्या एल्गार मोर्च्यात रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पालघर या सात जिल्ह्यांतील हजारो कुणबी बांधव सहभागी झाले. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानात गुरुवारी सकाळी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले. त्यासाठी आझाद मैदानावर मोठं व्यासपीठ आणि मंडप उभारण्यात आलं असून, सकाळी 10 वाजल्यापासून कार्यकर्ते जमा होऊ लागले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ताकद दाखवून देऊ - अशोक वालम
- याविषयी 'ईटीव्ही' भारतशी संवाद साधताना कुणबी समाजाचे नेते आणि या एल्गार मोर्चाचे नेतृत्व करणारे अशोक वालम म्हणाले, "हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबतचा जीआर म्हणजे ओबीसीचं आरक्षण संपविण्याच्या सरकारचा कट आहे. हा जीआर तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे."
- "मराठा समाजाचा प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आमचा ठाम विरोध आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानासुद्धा 58 लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदींमध्ये दिलेले बोगस जातीचे दाखले तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती ही घटनाबाह्य असून ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी," अशी मागणी अशोक वालम यांनी केली.
- याचबरोबर, "2004 साली ओबीसींच्या यादीत 'अ. क्र. 63 - कुणबी' मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 'मराठा कुणबी' आणि 'कुणबी मराठा' या पोटजातींच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करून त्यांना ओबीसी यादीतून वगळण्यात यावं, अशीही आमची मागणी आहे. कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, याबाबत दि. 5 मे 2021 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सर्वश्रेष्ठ आहे. याची राज्यशासनानं दखल घेऊन मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्यावर बंदी घालण्यात यावी, " असं अशोक वालम यांनी सांगितलं.
- "मराठा समाज हा खुल्या जागा, EWS, SEBC आणि बोगस कुणबी नोंदींद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, तरी हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डाला लिंक करण्यात यावा. ओबीसींचा सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष तात्काळ भरून काढण्यात यावा, अशा मागण्यांसाठी हा एल्गार मोर्चा काढण्यात आला आहे. सरकारनं जर आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं, तर आगमी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांना कुणबी समाजाची ताकद दाखवून देऊ," असा इशाराही वालम यांनी दिला.
आमच्या ताटातला घास दुसऱ्यांना का देता? : कुणबी युवासेनेचे खेड तालुका अध्यक्ष सूरज जोगळे म्हणाले, "ओबीसीमध्ये आधीच 350 हून अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यात आता मराठा समाजाला घुसवल्यानं मूळ ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळणं कठीण होईल. आमच्या ताटात आधीच कमी आहेत. त्यातला घास हिसकावून तो दुसऱ्यांना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, तर आम्ही हा लढा आणखी तीव्र करू. आमच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे." तर आंदोलक संजय बुरटे म्हणाले, ''कुणबी समाजातील एकाही प्रतिनिधीचं मत विचारात न घेता सरकारनं परस्पर जीआर काढला. महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांत ज्या समाजाची लोकसंख्या 65 टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा हिशेब येत्या निवडणुकीत चुकवू'', असा इशाराही त्यांनी दिला.
