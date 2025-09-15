ETV Bharat / state

आरक्षण बचावासाठी कुणबी समाजाचा 'एल्गार'; रायगडमधील सर्व तहसील कार्यालयावर मोर्चे

विविध मागण्यांसाठी कुणबी समाजानं रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केलं. तसंच सरकारला इशारा देखील दिलाय.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : मराठा समाजाला ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र देण्‍यासंदर्भात राज्‍य सरकारने घेतलेल्‍या निर्णयाविरोधात कोकणातील कुणबी समाज आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाला कुणबी समाजासह इतर ओबीसी घटकांकडून तीव्र विरोध होत असून, रायगड जिल्ह्यात आज कुणबी समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला. जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर कुणबी समाजाच्या वतीने मोर्चे काढण्यात आले. श्रीवर्धन, माणगाव, म्हसळा, महाड, रोहा यांसह इतर तालुक्यांतही या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

रायगड जिल्ह्यात आंदोलन : आंदोलनात महिलांचा सहभाग : मोर्चांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. हातात फलक, बॅनर घेऊन घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. “आरक्षण बचावलं पाहिजे, मराठ्यांना ओबीसी दाखले देऊ नका, जी.आर. रद्द करा, शिंदे समिती बरखास्त करा," अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

Kunbi community Protest in Raigad
आरक्षण बचावासाठी कुणबी समाजाचे रायगड जिल्ह्यात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

आंदोलनात नागरिकांचा सहभाग : कुणबी समाजाच्या मोर्चाला इतर ओबीसी घटकांचाही पाठिंबा लाभला होता. त्यामुळे या आंदोलनाला आणखी व्यापक स्वरूप आलं. आंदोलकांनी इशारा दिला की, शासनाने वेळीच हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन उभारलं जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.

आंदोलक शांततेत पडलं पार : मोर्चादरम्यान कुणबी समाजातील ज्येष्ठ नेते, महिला कार्यकर्त्या, विद्यार्थी तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मात्र, आंदोलन शांततेत पार पडलं.

Kunbi community Protest in Raigad
आरक्षण बचावासाठी कुणबी समाजाचे रायगड जिल्ह्यात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

मराठा आरक्षणासाठी जीआर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. पाच दिवसांनंतर त्यांचं उपोषण सुटलं. राज्य सरकारनं अनेक मागण्या मान्य करत त्याबाबतचे जीआर काढले आहेत. मात्र, या जीआरविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झालाय. दरम्यान, ओबीसी नेत्यांनी तो जीआर नीट वाचावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हेही वाचा -

  1. "मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरू करा, अन्यथा...", अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा इशारा
  2. मराठा आरक्षणाविरोधात प्राध्यापकाची याचिका, शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय
  3. ओबीसी नेत्यांनी 'सरसकट' जीआर नीट वाचावा; मुख्यमंत्र्यांकडून पुन्हा स्पष्टीकरण, कर्नाटक सरकारचा केला निषेध

For All Latest Updates

TAGGED:

KUNBI PROTEST RAIGADMARATHA KUNBI RESERVATIONकुणबी रायगड आंदोलनमराठा कुणबी आरक्षणKUNBI COMMUNITY PROTEST IN RAIGAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.