आरक्षण बचावासाठी कुणबी समाजाचा 'एल्गार'; रायगडमधील सर्व तहसील कार्यालयावर मोर्चे
विविध मागण्यांसाठी कुणबी समाजानं रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केलं. तसंच सरकारला इशारा देखील दिलाय.
Published : September 15, 2025 at 4:27 PM IST
रायगड : मराठा समाजाला ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कोकणातील कुणबी समाज आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाला कुणबी समाजासह इतर ओबीसी घटकांकडून तीव्र विरोध होत असून, रायगड जिल्ह्यात आज कुणबी समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला. जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर कुणबी समाजाच्या वतीने मोर्चे काढण्यात आले. श्रीवर्धन, माणगाव, म्हसळा, महाड, रोहा यांसह इतर तालुक्यांतही या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
रायगड जिल्ह्यात आंदोलन : आंदोलनात महिलांचा सहभाग : मोर्चांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. हातात फलक, बॅनर घेऊन घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. “आरक्षण बचावलं पाहिजे, मराठ्यांना ओबीसी दाखले देऊ नका, जी.आर. रद्द करा, शिंदे समिती बरखास्त करा," अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
आंदोलनात नागरिकांचा सहभाग : कुणबी समाजाच्या मोर्चाला इतर ओबीसी घटकांचाही पाठिंबा लाभला होता. त्यामुळे या आंदोलनाला आणखी व्यापक स्वरूप आलं. आंदोलकांनी इशारा दिला की, शासनाने वेळीच हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन उभारलं जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.
आंदोलक शांततेत पडलं पार : मोर्चादरम्यान कुणबी समाजातील ज्येष्ठ नेते, महिला कार्यकर्त्या, विद्यार्थी तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मात्र, आंदोलन शांततेत पार पडलं.
मराठा आरक्षणासाठी जीआर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. पाच दिवसांनंतर त्यांचं उपोषण सुटलं. राज्य सरकारनं अनेक मागण्या मान्य करत त्याबाबतचे जीआर काढले आहेत. मात्र, या जीआरविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झालाय. दरम्यान, ओबीसी नेत्यांनी तो जीआर नीट वाचावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
