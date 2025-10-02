कोयना धरणाला सलग दुसऱ्या दिवशी भूकंपाचा सौम्य धक्का, नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण
कोयना धरण परिसराला मंगळवारी आणि बुधवारी सलग दोन दिवस भूकंपाचा धक्का बसला. भूकंपाच्या सत्रामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
सातारा - पाटण तालुक्यातील कोयना धरण परिसर सलग दुसऱ्या दिवशी (बुधवारी) भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यानं हादरला. बुधवारी सायंकाळी ४ वाजून ६ मिनिटांनी झालेल्या भूकंपाची तीव्रता २.८ रिश्टर स्केल एवढी नोंदली गेली आहे. भूकंपामुळे कोयना धरणाला कोणताही धोका पोहोचलेला नाही. परंतु, नागरिक भयभीत झाले आहेत.
कोयना धरण परिसरात पुन्हा भूकंप- कोयना धरण परिसर मंगळवारी मध्यरात्री १२ वाजून ९ मिनिटांनी भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यानं हादरला होता. त्या भूकंपाची तीव्रता ३.४ रिश्टर स्केल एवढी होती. तसेच भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोयना धरणापासून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर होता. भूकंपाचा धक्का सौम्य असल्यानं कोयनानगर वगळता अन्यत्र जाणवला नव्हता. परंतु, सलग दुसऱ्या दिवशी भूकंप झाल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत.
भूकंपामुळे पडझड अथवा वित्तहानी नाही- मंगळवारी मध्यरात्री झालेल्या भूकंपानंतर काही तासांच्या अंतरानं कोयना धरण पुन्हा भूकंपानं हादरला. या भूकंपाची तीव्रता २.८ रिश्टर स्केलवर एवढी नोंदली केली आहे. तसेच भूकंपाचा धक्का सौम्य स्वरूपाचा असल्यानं तो जाणवला नाही. कोयना धरणाला भूकंपामुळे कोणताही धोका पोहोचलेला नाही, अशी माहिती धरण व्यवस्थापनानं दिली आहे.
भूकंपाच्या मालिकेमुळे नागरिक भयभीत- पाटण तालुका हा भूकंपप्रवण मानला जातो. या तालुक्यातील कोयना धरण परिसरात सातत्यानं भूकंपाचे हादरे बसतात. अनेक भूकंप हे सौम्य स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे ते जाणवतदेखील नाहीत. परंतु, मंगळवारी मध्यरात्री आणि बुधवारी सायंकाळी काही तासांच्या अंतरात झालेल्या भूकंपामुळे पाटण तालुक्यातील नागरिक भयभीत झाले आहेत.
ऐन स्वातंत्र्यदिनी झाला होता भूकंप - यापूर्वी कोयना धरण परिसर स्वातंत्र्यदिनी भूकंपाच्या सौम्य धक्क्याने हादरला होता. त्या भूकंपाची तीव्रता २.९ रिश्टर स्केल होती. तर भूकंपाचा केंद्रबिंदू धरणापासून ४१ किलोमीटर अंतरावर होता. स्वातंत्र्यदिनी (१५ ऑगस्ट) दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास भूकंप झाला होता. त्याचा केंद्रबिंदू वारणा खोऱ्यात तानमळा गावच्या पुर्वेला १० किलोमीटरवर आणि चिपळूणच्या दक्षिणेला ११ किलोमीटर अंतरावर होता.