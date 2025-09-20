ETV Bharat / state

महाराष्ट्राची वरदायिनी कोयना धरण शंभर टक्के भरलं, सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली

कोयना धरण (Koyna Dam) शंभर टक्के भरल्याने सिंचन, वीजनिर्मितीसह धरणक्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे.

Koyna Dam is 100 Percent Full
कोयना धरण शंभर टक्के भरलं (Koyna Dam is 100 Percent Full)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 6:10 PM IST

1 Min Read
सातारा : उद्योग विश्वासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी आणि उद्योग विश्वाचा कणा असलेले कोयना धरण (Koyna Dam) शंभर टक्के भरले आहे. आज सकाळी १० वाजता धरणात १०५.२५ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला असून वीजनिर्मितीसह पूर्वेकडील पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न मिटला आहे.



सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली : महाराष्ट्राची वरदायिनी असलेल्या कोयनेच्या पाण्यावर होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळं अवघा महाराष्ट्र प्रकाशमान होतो. ही वीज उद्योगांना पुरवली जाते. त्याचबरोबर कोयना धरणाच्या पाण्यावर पूर्वेकडील कोयना-कृष्णा नदीकाठच्या गावांची सिंचनाची आणि पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवली जाते. मजबुतीकरणानंतर कोयना धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी झाली आहे.

कोयना धरण शंभर टक्के भरलं (ETV Bharat Reporter)



चार दरवाजे एक फुटाने उघडले : कोयना धरण आज सकाळी शंभर टक्के भरलं आहे. परंतु, परतीच्या प्रवासाचा जोर असल्याने पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी सकाळी साडेदहा वाजता धरणाचे चार वक्र दरवाजे १ फूट उघडून ६,४०० आणि पायथा वीजगृहातील दोन्ही युनिटमधून २१०० क्युसेक, असा एकूण ८,५०० क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे.



यंदा मे महिन्यातच पावसाला सुरूवात : यंदा मे महिन्याच्या मध्यंतरापासूनच पावसाला सुरुवात झाल्यामुळं धरणात वेगाने पाण्याची आवक सुरू झाली होती. परिणामी, धरण व्यवस्थापनाला पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणाचे दरवाजे उघडून पाणी सोडावे लागले. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले आहे.


गतवर्षी अडीच टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन : मागील वर्षी धरणात एकूण १६४.३३ टीएमसी पाण्याची आवक झाली होती. पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी ६६.४३ टीएमसी पाणी विनावापर सोडून देण्यात आलं होतं, तर २.४० पाण्याचं बाष्पीभवन झालं होतं. तसंच पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी १३.०५ टीएमसी पाण्याचा वापर झाला होता.

