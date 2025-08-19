ETV Bharat / state

पश्चिम घाटमाथ्यावर आभाळ फाटलं, कोयना धरणाचे दरवाजे ११ फुटांवर, कुंभार्ली घाटातील वाहतूक बंद - KOYNA DAM GATES OPENED

सातारा जिल्ह्यात पावसानं थैमान घातलं आहे. पश्चिम घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडल्यानं कोयना धरणातून मोठा विसर्ग सुरू आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलाय.

सातारा जिल्ह्यातील गावांमध्ये पुराचे पाणी
सातारा जिल्ह्यातील गावांमध्ये पुराचे पाणी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 5:07 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 5:24 PM IST

सातारा - पश्चिम घाटमाथ्यावर कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कोयना धरणाचे दरवाजे ११ फुटांनी उघडण्यात आले आहेत. धरणातील पाणीसाठा १०० टीएमसी झाल्याने पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणातून प्रति सेकंद ८५,५०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. गुहागर-विजापूर महामार्गावर हेळवाक (ता. पाटण) येथे पुराचं पाणी आल्यानं कुंभार्ली घाटातील वाहतूक बंद झाली आहे.



सांगलीकरांवर महापुराचं संकट - पश्चिम घाटासह कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. धरणात प्रति सेकंद ८२ हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक सुरू असल्यानं पायथा वीजगृह आणि आज दुपारी दोन वाजता धरणाचे दरवाजे ११ फुटांनी उघडून एकूण ८५,५०० क्युसेक्स वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. परिणामी कोयना आणि कृष्णा नदीकाठी महापुराचं संकट निर्माण झालं आहे. पाऊस आणि धरणातील विसर्गाने सांगलीकरांची चिंता वाढवली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील पावसाची दृष्ये (ETV Bharat Reporter)



कोयना धरणात उच्चांकी पाण्याची आवक - कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीस तासात ७०० मिलीमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. नवजा येथे सकाळी ८ पर्यंत सर्वाधिक ३१६ मिलीमीटर, कोयनानगर येथे १९२ तर महाबळेश्वरला १५१ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतरही पावसाचा जोर कायम आहे. धरणात प्रति सेकंद ८२ हजार क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. मागील तीस तासांत तब्बल ७ टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. पावसामुळे कोयनानगर-नवजा रस्ता खचल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. पाटण आगारातील अनेक एसटी फेऱ्या बंद केल्या आहेत.

सातारा जिल्ह्यातील पुराचे पाणी
सातारा जिल्ह्यातील पुराचे पाणी (ETV Bharat Reporter)

पूल, बंधारे पाण्याखाली - सातारा जिल्ह्यातील सर्वच धरणांमधून पाणी सोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे पाटण तालुक्यातील कोयना नदीवरील मूळगाव, नेरळे पूल आणि सातारा तालुक्यातील वेण्णा नदीवरील किडगाव, म्हसवे पूल पाण्याखाली गेले आहेत. याशिवाय कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांनाही जलसमाधी मिळाली आहे. कोयना नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडल्याने नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. हेळवाक गावातील रस्त्याकडेची घरे पाण्याखाली गेली आहेत. कराडच्या प्रीतिसंगम परिसरात कृष्णा नदीच्या पुराचे पाणी कृष्णा घाटाच्या पायऱ्यांवर आले आहे.

सातारा जिल्ह्यात पावसानं झाड पडल्यानं रस्ते अडले
सातारा जिल्ह्यात पावसानं झाड पडल्यानं रस्ते अडले (ETV Bharat Reporter)

वाईच्या महागणपती मंदिरात शिरलं पाणी - धोम धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळं कृष्णा नदीला पूर आला आहे. पुराचं पाणी वाईतील महागणपती मंदिरात शिरलं आहे. मंदिरात सध्या गुडघाभर पाणी असून गणपतीच्या पायाला पाणी लागलं आहे. पूर पाहण्यासाठी आणि गणपतीच्या दर्शनासाठी वाईकरांनी गर्दी केली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील पुराचे पाणी आल्याने पोलिसांची सतर्कतेसाठी ठिकठिकाणी तैनाती
सातारा जिल्ह्यातील पुराचे पाणी आल्याने पोलिसांची सतर्कतेसाठी ठिकठिकाणी तैनाती (ETV Bharat Reporter)

