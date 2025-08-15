ETV Bharat / state

ऐन स्वातंत्र्यदिनी कोयना धरण परिसर भूकंपाच्या धक्क्याने हादरला, केंद्रबिंदू वारणा खोऱ्यात - KOYNA DAM EARTHQUAKE

ऐन स्वातंत्र्यदिनी कोयना धरणाचा परिसर भूकंपाच्या सौम्य धक्क्याने हादरला. मात्र, धरणाला कोणताही धोका पोहोचलेला नाही.

Koyna Dam mild earthquake
कोयना धरण, सातारा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 11:30 PM IST

1 Min Read

सातारा - पाटण तालुक्यातील कोयना धरण परिसर ऐन स्वातंत्र्यदिनी भूकंपाच्या सौम्य धक्क्याने हादरला. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर २.९ इतकी नोंदली गेली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू धरणापासून ४१ किलोमीटर अंतरावर होता. तसेच हा धक्का सौम्य असल्याने तो जाणवला नाही. भूकंपामुळे कोयना धरणाला कोणताही धोका पोहोचला नसल्याची माहिती धरण व्यवस्थापनाने दिली आहे.

कोयना धरण परिसरात भूकंप : कोयना धरण परिसरात शुक्रवारी दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास २.९ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. धरणापासून भूकंपाच्या केंद्रबिंदूचे अंतर ४० किलोमीटर अंतरावर होते. तसेच भूकंपाचा केंद्रबिंदू वारणा खोऱ्यात तानमळा गावच्या पुर्वेला १० किलोमीटरवर आणि चिपळूणच्या दक्षिणेला ११ किलोमीटर अंतरावर होता. भूकंपाची खोली ४१ किलोमीटरवर होती. त्यामुळे भूकंपाचा धक्का जाणवला नाही.

Koyna Dam mild earthquake
कोयना धरण परिसर (ETV Bharat Reporter)

धरण परिसरात सातत्यानं भूकंपाचे धक्के : पाटण तालुका हा भूकंप प्रवण मानला जातो. या तालुक्यातील कोयना धरण परिसरात सातत्यानं भूकंपाचे लहान-मोठे धक्के जाणवतात. २०२५ या नवीन वर्षात ५ जानेवारी रोजी २.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला होता. सातत्याने होणाऱ्या भूकंपाचा काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी कोयना धरणावर विशिष्ट स्वरूपाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

कोयना धरणाची सुरक्षा अधिक बळकट : नवीन यंत्रणेच्या माध्यमातून भूकंपाचा अभ्यास करून कोयना धरणाची सुरक्षा अधिक बळकट होणार आहे. धरणाच्या तळाशी, मध्यभागी आणि वरील भागात ही उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळं भूकंपाचा भूगर्भातील हालचालींवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करता येणार आहे.

भूकंपाचे धक्के कधी जाणवतात? : पृथ्वी ही अनेक वेगवेगळ्या थरांनी बनलेली आहे. सर्वात वरच्या थराला क्रेस्ट म्हणतात. हा थर लहान मोठ्या तुकड्यांमध्ये विभागलेला असतो. जेव्हा हे तुकडे एकमेकांना धडकतात, तेव्हा दबावामधून घर्षण होते. त्यातून मोठमोठे खडक तुटतात. हे खडक तुटल्यानं उर्जा तयार होते. भूकंपाच्या लाटांद्वारे ती उर्जा एका क्षेत्रातून दुसऱ्या भागात गेल्यानंतर भूकंपाचे धक्के जाणवतात.

हेही वाचा -

  1. कोयना धरणाच्या भिंतीवर अवतरला 'छत्रपतीं'च्या युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा, 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा रोषणाई
  2. कोयना धरणाचे दरवाजे पाच फुटांनी उघडले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

सातारा - पाटण तालुक्यातील कोयना धरण परिसर ऐन स्वातंत्र्यदिनी भूकंपाच्या सौम्य धक्क्याने हादरला. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर २.९ इतकी नोंदली गेली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू धरणापासून ४१ किलोमीटर अंतरावर होता. तसेच हा धक्का सौम्य असल्याने तो जाणवला नाही. भूकंपामुळे कोयना धरणाला कोणताही धोका पोहोचला नसल्याची माहिती धरण व्यवस्थापनाने दिली आहे.

कोयना धरण परिसरात भूकंप : कोयना धरण परिसरात शुक्रवारी दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास २.९ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. धरणापासून भूकंपाच्या केंद्रबिंदूचे अंतर ४० किलोमीटर अंतरावर होते. तसेच भूकंपाचा केंद्रबिंदू वारणा खोऱ्यात तानमळा गावच्या पुर्वेला १० किलोमीटरवर आणि चिपळूणच्या दक्षिणेला ११ किलोमीटर अंतरावर होता. भूकंपाची खोली ४१ किलोमीटरवर होती. त्यामुळे भूकंपाचा धक्का जाणवला नाही.

Koyna Dam mild earthquake
कोयना धरण परिसर (ETV Bharat Reporter)

धरण परिसरात सातत्यानं भूकंपाचे धक्के : पाटण तालुका हा भूकंप प्रवण मानला जातो. या तालुक्यातील कोयना धरण परिसरात सातत्यानं भूकंपाचे लहान-मोठे धक्के जाणवतात. २०२५ या नवीन वर्षात ५ जानेवारी रोजी २.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला होता. सातत्याने होणाऱ्या भूकंपाचा काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी कोयना धरणावर विशिष्ट स्वरूपाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

कोयना धरणाची सुरक्षा अधिक बळकट : नवीन यंत्रणेच्या माध्यमातून भूकंपाचा अभ्यास करून कोयना धरणाची सुरक्षा अधिक बळकट होणार आहे. धरणाच्या तळाशी, मध्यभागी आणि वरील भागात ही उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळं भूकंपाचा भूगर्भातील हालचालींवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करता येणार आहे.

भूकंपाचे धक्के कधी जाणवतात? : पृथ्वी ही अनेक वेगवेगळ्या थरांनी बनलेली आहे. सर्वात वरच्या थराला क्रेस्ट म्हणतात. हा थर लहान मोठ्या तुकड्यांमध्ये विभागलेला असतो. जेव्हा हे तुकडे एकमेकांना धडकतात, तेव्हा दबावामधून घर्षण होते. त्यातून मोठमोठे खडक तुटतात. हे खडक तुटल्यानं उर्जा तयार होते. भूकंपाच्या लाटांद्वारे ती उर्जा एका क्षेत्रातून दुसऱ्या भागात गेल्यानंतर भूकंपाचे धक्के जाणवतात.

हेही वाचा -

  1. कोयना धरणाच्या भिंतीवर अवतरला 'छत्रपतीं'च्या युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा, 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा रोषणाई
  2. कोयना धरणाचे दरवाजे पाच फुटांनी उघडले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

For All Latest Updates

TAGGED:

KOYNA DAM MILD EARTHQUAKEKOYNA DAM SHAKEN MILD EARTHQUAKEकोयना धरण भूकंपस्वातंत्र्य दिन कोयना धरण भूकंपKOYNA DAM EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.