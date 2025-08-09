Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मंदिराच्या गेटचा स्लॅब कोसळून १७ कामगार जखमी, तिघांची प्रकृती गंभीर - KORADI TEMPLES SLAB COLLAPSE

कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थानच्या बांधकाम सुरू असलेल्या गेटचा स्लॅब शनिवारी कोसळल्यानं १७ कामगार जखमी झाले. तिघांची प्रकृती गंभीर आहे.

Koradi temple mishap
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 11:58 PM IST

1 Min Read

नागपूर- कोराडी मंदिर परिसरात नवीन निर्माणाधीन प्रवेशद्वाराचं काम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडली आहे. या अपघात १७ कामगार जखमी झाले आहेत. त्यापैकी तीन कामगार गंभीर जखमी आहेत. त्यांना मानकापूर येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.



घटनेची माहिती कळताच पोलीस अधिकारी आपल्या संपूर्ण स्टाफसह घटनास्थळी दाखल झालेत. रात्री उशिरा कोराडी मंदिर परिसरामध्ये प्रवेशद्वाराचे कास्टिंग स्लॅबचं काम सुरू होते. ते काम सुरू असताना दुर्घटना घडलेली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीना यांनी दिली आहे.

Koradi temple mishap
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

या दुर्घटनेत कुणीही दबलेले नाही. सर्व कामगारांना बाहेर काढण्यात आले असल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिलीय. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे सातत्यानं या संपूर्ण घटनेवर लक्ष ठेवून आहेत. ते सातत्यानं अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून मदतीच्या सूचना देत आहेत.

Koradi temple mishap
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

नागपूर- कोराडी मंदिर परिसरात नवीन निर्माणाधीन प्रवेशद्वाराचं काम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडली आहे. या अपघात १७ कामगार जखमी झाले आहेत. त्यापैकी तीन कामगार गंभीर जखमी आहेत. त्यांना मानकापूर येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.



घटनेची माहिती कळताच पोलीस अधिकारी आपल्या संपूर्ण स्टाफसह घटनास्थळी दाखल झालेत. रात्री उशिरा कोराडी मंदिर परिसरामध्ये प्रवेशद्वाराचे कास्टिंग स्लॅबचं काम सुरू होते. ते काम सुरू असताना दुर्घटना घडलेली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीना यांनी दिली आहे.

Koradi temple mishap
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

या दुर्घटनेत कुणीही दबलेले नाही. सर्व कामगारांना बाहेर काढण्यात आले असल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिलीय. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे सातत्यानं या संपूर्ण घटनेवर लक्ष ठेवून आहेत. ते सातत्यानं अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून मदतीच्या सूचना देत आहेत.

Koradi temple mishap
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGPUR TEMPLE ICCIDENTकोराडी मंदिर दुर्घटनाPORTION UNDER CONSTRUCTION COLLAPSECOLLECTOR ON KORADI TEMPLEKORADI TEMPLES SLAB COLLAPSE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.