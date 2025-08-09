नागपूर- कोराडी मंदिर परिसरात नवीन निर्माणाधीन प्रवेशद्वाराचं काम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडली आहे. या अपघात १७ कामगार जखमी झाले आहेत. त्यापैकी तीन कामगार गंभीर जखमी आहेत. त्यांना मानकापूर येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.
घटनेची माहिती कळताच पोलीस अधिकारी आपल्या संपूर्ण स्टाफसह घटनास्थळी दाखल झालेत. रात्री उशिरा कोराडी मंदिर परिसरामध्ये प्रवेशद्वाराचे कास्टिंग स्लॅबचं काम सुरू होते. ते काम सुरू असताना दुर्घटना घडलेली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीना यांनी दिली आहे.
या दुर्घटनेत कुणीही दबलेले नाही. सर्व कामगारांना बाहेर काढण्यात आले असल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिलीय. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे सातत्यानं या संपूर्ण घटनेवर लक्ष ठेवून आहेत. ते सातत्यानं अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून मदतीच्या सूचना देत आहेत.