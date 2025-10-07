ETV Bharat / state

कोकणचं अर्थकारण बदलणार; रेवस-रेडी महामार्गाची फेररचना होणार!

महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) विकसित करत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची किंमत 10 हजार कोटी रुपये आहे.

Konkan's Economy Set to Transform: Revamp Planned for Revas-Reddy Highway
रेवस-रेडी महामार्गाची फेररचना होणार! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
मुंबई : कोकणचा हिरवागार निसर्ग आणि निळ्याशार समुद्राला साद घालत आल्हाददायक प्रवास करण्याचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. रेवस-रेडी या किनारी महामार्गातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारनं ठोस पावलं उचलली असून, तीन वर्षांत हा रस्ता पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. 350 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग मुंबईला कोकणाच्या दक्षिण टोकाशी जोडणारा पूल ठरणार आहे. यामुळं प्रवासाचा वेळ कमी होईलच, शिवाय पर्यटन, व्यापार आणि रोजगाराला चालना मिळेल. महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) विकसित करत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची किंमत 10 हजार कोटी रुपये आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून जाणारा हा मार्ग रेवस (अलिबागजवळ) ते रेडी (सिंधुदुर्ग) पर्यंत विस्तारलेला आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत नऊपैकी सात टप्प्यांतील निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असल्या, तरी गुहागर तालुक्यातील 15 किलोमीटरच्या पट्ट्यातील अडथळ्यांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारनं पुनर्सर्वेक्षण आणि फेररचनेचा निर्णय घेतला आहे. हा महामार्ग नेमका कसा असेल? कोकणवासीयांना नेमका काय फायदा होईल? याविषयीचा सविस्तर आढावा.

प्रकल्पाला विलंब का झाला? : रेवस-रेडी महामार्गाची संकल्पना 2019 मध्ये मांडली गेली, पण प्रत्यक्ष काम 2023 मध्ये सुरू झाले. पण, गुहागर तालुक्यातील 15 किलोमीटरच्या पट्ट्यात अनेक अडथळे आल्याने ब्रेक लागला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हा भाग खाड्या, डोंगर आणि किनारपट्टीमुळं जटिल आहे. येथील प्रस्तावित उड्डाणपूल आणि रस्त्याच्या संरचनेला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध झाला. काळबादेवी गावाजवळील साडेचार किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाऐवजी ग्रामस्थांनी जमिनीवरील रस्त्याची मागणी केली. पर्यावरणीय परवानग्या, भूसंपादनातील विलंब आणि पावसाळ्यातील भूस्खलनाची भीती यामुळे काम रखडले. दाभोळ आणि जयगड खाडीवरील पुलांसाठी 2024 मध्ये भूसंपादन मोजणी सुरू झाली, पण स्थानिकांच्या विरोधामुळं ती थांबली. आता सरकारनं या 15 किमी पट्ट्यात पुनर्सर्वेक्षणाची घोषणा केली आहे. नव्या संरचनेमध्ये स्थानिकांच्या मागण्या समाविष्ट करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचं नियोजन आहे. यामुळं उर्वरित नऊ खाडींवरील पुलांच्या बांधकामाला (ज्यात कुणकेश्वर मंदिरासमोरील 1.6 किमी लांबीचा पूल समाविष्ट आहे) गती येईल.

93 पर्यटनस्थळांना जोडणार : हा महामार्ग रेवसपासून सुरू होऊन अलिबाग, मुरुड, दापोली, गुहागर, जयगड, गणपतीपुळे, राजापूर आणि रेडीपर्यंत हा मार्ग पोहोचेल. 350 किमी लांबीच्या या मार्गावर नऊ खाडींवर पूल बांधले जातील. हा चार पदरी, काही ठिकाणी सहा पदरी, टोल-मुक्त आणि ग्रीनफील्ड प्रकल्प आहे. हा मार्ग 93 पर्यटनस्थळांना जोडेल, ज्यात गणपतीपुळे, कुणकेश्वर मंदिर, तवसाळ बीच यांचा समावेश आहे. सध्या 10 ते 12 तासांचा मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवास केवळ 8 तासांत करता येईल.

कोकणच्या विकासाला चालना

  • पर्यटनाला उभारी : 93 पर्यटनस्थळांना जोडल्याने कोकणात लाखो पर्यटक येतील, ज्यामुळे हॉटेल, रिसॉर्ट्स आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल.
  • बाजारपेठेशी जोडणी : दुर्गम किनारपट्टीवरील गावांना बाजारपेठेशी जोडले जाईल, ज्यामुळे मासे, काजू आणि आंब्याच्या निर्यातीला गती मिळेल.
  • रोजगार निर्मिती : सरकारच्या अभ्यासानुसार, हा महामार्ग कोकणच्या जीडीपीत 20 ते 30 टक्के वाढ करेल आणि बांधकाम, पर्यटन क्षेत्रात हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील.
  • महिलांसाठी संधी : पर्यटनाधारित उद्योग (होमस्टे, हस्तकला) वाढतील, ज्यामुळे ग्रामीण महिलांना आर्थिक संधी मिळतील. इको-टूरिझमला प्रोत्साहन मिळेल.
कोकणवासीयांना काय फायदा होणार? : हा महामार्ग कोकणवासीयांसाठी परिवर्तनकारी आहे. शेतकऱ्यांना मुंबई बाजारपेठ अवघ्या काही तासांत उपलब्ध होईल, ज्यामुळं उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल. मासेमारांना बंदरांपर्यंत जलद वाहतूक मिळेल, मासे ताजे राहतील आणि निर्यात वाढेल. पर्यटन वाढल्याने गावागावांत बीच शॅक्स, स्थानिक खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स यांसारखे नवे व्यवसाय उभे राहतील. तरुणांना मुंबईतील नोकऱ्यांसाठी प्रवास सोपा होईल. या महामार्गामुळे मुंबईचा विस्तार कोकणापर्यंत शक्य होईल. परिणामी, स्थलांतर कमी होऊन कोकण समृद्ध होण्यास मदत होईल.

मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतली बैठक : सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी नुकतीच एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पांबाबत बैठक घेतली. त्यात रेवस-रेडी महामार्गाचा आढावा घेतला गेला. याविषयी बोर्डीकर म्हणाल्या, "सर्व कामं वेळेत, गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करावीत. गुहागरातील 13 ते 15 किमी रस्त्याचं पुनर्सर्वेक्षण आणि फेररचना होत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि वाहतुकीच्या सुलभतेसाठी काटेकोरपणे काम करावं, असे निर्देश दिले आहेत."

