कोकण रेल्वेची ‘रो रो’ सेवा गणेशोत्सवासाठी सुरू; 16 कारचे बुकिंग अनिवार्य - KONKAN RAILWAY

कोकण रेल्वेची ‘रो रो’ सेवा गणेशोत्सवासाठी सुरू झाली असून, पण चाकरमानी साशंक आहेत. रोगापेक्षा इलाज भयंकर होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

Konkan Railway Ro Ro service starts for Ganeshotsav
कोकण रेल्वेची ‘रो रो’ सेवा गणेशोत्सवासाठी सुरू (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 12:43 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 2:02 PM IST

रायगड- मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि रखडलेला प्रवास लक्षात घेता यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेने विशेष 'रो रो' (Roll on-Roll off) सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. या सेवेचा उद्देश चाकरमान्यांचा प्रवास सुलभ करणे असला तरी प्रत्यक्षात अनेक मर्यादा आणि अटींमुळे ही सेवा कितपत उपयुक्त ठरेल, याबाबत चाकरमानी साशंक आहेत.

एक दिवसाआड ‘रो रो’ फेरी धावणार : कोलाड ते वेणा आणि नांदगाव रोडदरम्यान ही सेवा 23 ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, एक दिवसाआड ‘रो रो’ फेरी धावणार आहे. एका फेरीत एकाच वेळी 40 कार वाहून नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र या गाडीला कोकणात केवळ नांदगाव आणि वेणा हाच एकमेव थांबा असल्याने दक्षिण रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणेशभक्तांसाठी ही सेवा उपयोगी ठरत नाही. या सेवेसाठी मुंबईतील चाकरमान्यांना कोलाड स्थानकावर पोहोचण्यासाठी सुमारे अडीच तासांचा अतिरिक्त प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रवास सोपा करण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा होतो आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. त्यातच एका फेरीसाठी किमान 16 कारचे बुकिंग अनिवार्य असून, ते पूर्ण न झाल्यास फेरी रद्द केली जाणार आहे, अशी अट कोकण रेल्वेने घातली आहे.

कोकण रेल्वेची ‘रो रो’ सेवा गणेशोत्सवासाठी सुरू (Source- ETV Bharat)

सेवेसाठी आकारण्यात येणारे दर

कोलाड – वेणा : प्रति कार 7,875 (5% जीएसटीसह)
कोलाड – नांदगाव : प्रति कार 5,460 (5% जीएसटीसह)

खात्री नसल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण : ही सेवा बुकिंग आधारित असून, तातडीने बुकिंग रद्द झाल्यास पर्यायी प्रवासाची व्यवस्था करण्यास वेळ मिळेलच, याची खात्री नसल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. अशा अटींमुळे 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. गणेशोत्सवात कोकणात जाण्याचा मार्ग अधिक सुकर व्हावा या उद्देशाने कोकण रेल्वेचा हा प्रयत्न स्वागतार्ह असला तरी सेवेच्या मर्यादा, अपूर्ण थांबे, जादा प्रवास आणि रद्द होण्याचा धोका यामुळे चाकरमान्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Last Updated : August 9, 2025 at 2:02 PM IST

