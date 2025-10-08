बनावट सिमेंट कारखान्याचा पर्दाफाश; लाखोंचे बनावट सिमेटसह चार ट्रक जप्त
सिमेंट कंपनीच्या रिकाम्या बॅगमध्ये भेसळयुक्त सिमेट भरून विक्री केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.
Published : October 8, 2025 at 5:15 PM IST
ठाणे : सिमेंट कंपनीच्या रिकाम्या बॅगमध्ये भेसळयुक्त सिमेट भरून विक्री केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. हा प्रकार कल्याण पूर्वेतील लोकग्राम भागात असलेल्या एका गोदामातील कारखान्यातून समोर आलाय. खळबळजनक बाब म्हणजे, या ठिकाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून भेसळयुक्त दर्जाचे सिमेंट नामांकित कंपनीच्या नावाने विक्री करण्याचा गोरखधंदा सुरू होता.
गुन्हा दाखल करत साहित्य केलं जप्त : काही जागरूक नागरिकांनी पोलिसांना या काळ्या उद्योगाची माहिती देत बनावट सिमेंट बनवणाऱ्यां माफियांचा पर्दाफाश केलाय. याप्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सरू केला असून, लाखोंचे भेसळयुक्त सिमेटसह चार ट्रक जप्त करण्यात आले आहेत.
नागरिकांच्या जीवाशी खेळ : बांधकाम उद्योगात नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करून कल्याण पूर्व, लोकग्राम परिसरात बनावट सिमेंट कारखाना सुरु होता. या ठिकाणी नामांकित कंपन्यांच्या बॅगमध्ये ‘NOT FOR RESALE’ सिमेंट भरून विक्रीचा गोरखधंदा सुरू असल्याची माहिती जागरूक नागरिक पवन दुबे यांना मिळाली. त्यांच्या सतर्कतेमुळं उघड झालेल्या या बनावट सिमेंटमुळं बांधलेल्या इमारती कधीही कोसळून नागरिकांच्या जीवावर संकट बेतू शकते. हा बनावट सिमेट कारखाना नरेश मिश्रा नावाच्या व्यक्तीच्या गोदामात असून, हा गोरखधंदा उल्हासनगरमधील नवीन भाटिया करत असल्याची माहिती या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारान दिली.
"संबंधित प्रकरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलिसांनी छापेमारी करत या ठिकाणाहून चार ट्रकसह लाखो रुपयांचे निकृष्ट सिमेंट जप्त केले आहे. पंचनामा करत गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केलाय." - वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश नायींदे
ट्रकसह लाखो रुपयांचे निकृष्ट सिमेंट जप्त : घर किंवा मोठ्या इमारती उभारताना नामांकित कंपनीच्या सिमेंटचा वापर केला जात असतो. अर्थात घराचे बांधकाम वर्षानुवर्षे चांगले मजबूत राहू शकेल. मात्र, या बनावट सिमेंटमुळे बांधलेल्या इमारती कधीही कोसळू शकतात आणि जीवितहानी होण्याची मोठी शक्यता आहे. एकप्रकारे नागरिकांच्या जीवावरचे एक संकटच आहे. विशेष म्हणजे, या निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंटला चाळण मारून पुन्हा सीलबंद करण्याचा उद्योग याठिकाणी सुरू होता. पोलिसांनी छापेमारी करत या ठिकाणाहून चार ट्रकसह लाखो रुपयांचे निकृष्ट सिमेंट जप्त केले आहे. पंचनामा करत गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश नायींदे यांनी दिली आहे.
