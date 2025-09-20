ETV Bharat / state

कोल्हापूरकरांची चंगळ! रानभाज्यांच्या 450 खाद्यकृतींमुळं जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाला रंगत

कोल्हापुरात पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवात 150 महिला बचत गटांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. महोत्सवात 450 पेक्षा अधिक पारंपरिक खाद्यपदार्थांनी महोत्सवाला खास रंगत आली.

रानभाजी महोत्सवात मंत्री प्रकाश आबिटकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 6:17 PM IST

कोल्हापूर : लोकसहभागातून उभ्या राहिलेल्या कृषी आणि खाद्यसंस्कृतीला अधोरेखित करणारा जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सव कोल्हापुरात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. राजारामपुरीतील व्ही. टी. पाटील सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाचं उद्घाटन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते झालं.

महिलांच्या उत्सफूर्त सहभागामुळं रंगला महोत्सव : या रानभाज्या महोत्सवाचं खास आकर्षण ठरलं ते म्हणजे महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग. सुमारे 150 महिला बचत गट आणि 100 पेक्षा अधिक महिलांनी पाककला स्पर्धेत भाग घेत आरोग्यदायी आणि चवदार पदार्थ सादर केले. 450 हून अधिक खाद्यकृतींमुळं या महोत्सवाला खरी रंगत आली. स्पर्धांमध्ये रानभाजी मांडणी प्रकारात निता पडवळ यांनी प्रथम, राधानगरीतील कुडूत्री इथल्या महिला बचत गटानं दुसरा, तर कातळी इथल्या कविता जाधव यांनी तिसरा क्रमांक पटकावला. पिरळ राधानगरीच्या शितलाम बचत गटाला उत्तेजनार्थ पारितोषिक जाहीर झालं.

शेवग्याच्या भाजीचं डेजर्ट : पाककला स्पर्धेत राधानगरीच्या पूजा पाटील यांनी प्रथम, हातकणंगले तालुक्यातील भादोले गावातील शोभादेवी पाटील यांनी दुसरा तर कदमवाडीतील राणी कदम यांनी तिसरा क्रमांक पटकावला. विशिष्ट कामगिरीबद्दल सर्वांना पालकमंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरवण्यात आलं. प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या राधानगरीच्या पूजा पाटील यांनी आगळंवेगळं शेवग्याचं डेजर्ट बनवलं होतं. तसंच भोपळ्याचे फ्रेंच फ्राईज असे अनोखे पदार्थ प्रदर्शनात आलेल्या नागरिकांना पाहायला मिळाले.

प्रदर्शन पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी : रानभाज्या महोत्सवाला शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या उपस्थितीमुळं रानभाज्यांचे औषधी गुणधर्म आणि पोषण मूल्यांविषयी तरुणाईमध्ये जागरूकता निर्माण झाली. सुमारे 40 प्रजातींच्या रानभाज्यांचं प्रदर्शन विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना निसर्गसंपत्तीची नवी ओळख करून देणारे ठरले.

"रानभाज्या केवळ ग्रामीण भागापुरत्या मर्यादित न राहता राज्यभर पोहोचाव्यात, यासाठी हा महोत्सव राज्यस्तरावर घेण्यात यावा," - प्रकाश आबिटकर, मंत्री

रानभाज्यांच्या मार्केटिंगचा नवा विचार : महोत्सवात बोलताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रानभाज्यांच्या प्रसाराला आवश्यक तेवढा बाजारपेठेचा आधार मिळालेला नाही, याबद्दल खंत व्यक्त केली. "या भाज्यांचा समावेश हॉटेल व्यवसायात करण्यासाठी जिल्ह्यातील हॉटेल असोसिएशनशी चर्चा करणार आहोत. रानभाज्यांमुळं आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना मिळेल,” असा विश्वास मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

‘रानभाजी इ-माहिती पुस्तिके’चे प्रकाशन : या महोत्सवानं केवळ खाद्यपदार्थांवर थांबण्याऐवजी व्यावसायिक बाबींनासुद्धा प्राधान्य दिलं. यावेळी ‘रानभाजी माहिती पुस्तिका’चं प्रकाशन करण्यात आलं. ऑनलाईन स्वरूपात ही माहिती पुस्तिका उपलब्ध असणार असून विविध रानभाज्यांची माहिती, त्यांचे आरोग्यवर्धक गुणधर्म आणि उपयोग अशी सर्व माहिती या पुस्तिकेमुळं सोप्या भाषेत उपलब्ध झाली आहे.

पावसामुळं नागरिकांची तारांबळ : कोल्हापुरात पावसामुळं नागरिकांची तारांबळ उडाली. अशीच परिस्थिती रानभाजी महोत्सव आयोजित केलेल्या ठिकाणी पहायला मिळाली. रानभाज्यांचे स्टॉल हे हॉलच्या बाहेरदेखील मांडले होते. अचानक आलेल्या पावसामुळं अनेकांची तारांबळ उडाली.

नागरिकांना चाखायला मिळाल्या रानभाज्या : कार्यक्रमास विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी, जिल्हा कृषी अधिकारी व आत्मा प्रकल्प संचालक जालिंदर पांगरे, अधीक्षक कृषी अधिकारी अजय कुलकर्णी व रानभाजी तज्ज्ञ डॉ. शहाजी कुरणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. रानावनात पिकणाऱ्या अनेक दुर्मीळ भाज्यांची चव रानभाजी महोत्सवामुळं शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना चाखायला मिळाली.

