बीड : जिल्ह्यात जलसंधारण विभागाकडून 58 कोल्हापुरी बंधारे सिंदफना नदी, गोदावरी नदी, बिंदुसरा नदी, मांजरा नदी, अन्नपूर्णा नदी, डोंमरी नद्यासह इतर नद्यांवर बांधण्यात आले आहेत. मात्र, यातील अनेक कोल्हापुरी बंधारे असे आहेत की या बंधाऱ्याला दरवाजे नसल्याने यातून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. यामुळे ज्या उद्देशाने हे बंधारे बांधण्यात आले तो उद्देश सफल होत नाहीय. त्यामुळं ओलिताखाली येणारी शेती कोरडी राहत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या बांधाऱ्याचा कसल्याही प्रकारचा फायदा होत नाही.
बंधाऱ्यात पाणी साठत नाही : बीड तालुक्यातील वडगाव गुंदा गावाशेजारी असणाऱ्या गुगळाई नदीवर चार कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून या बंधाऱ्यांची कामं पूर्ण झाली आहेत. मात्र, याला दरवाजे न बसवल्यामुळे या बंधाऱ्यात पाणी साठत नाही. "जलसंधारण विभाग लक्ष देत नाही जर यावेळी या बंधाऱ्याला दरवाजे टाकले नाही तर आम्ही जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू. त्याचबरोबर अनेकवेळा पत्र देऊन देखील याची दखल घेतली जात नाही," असा आरोप शेतकरी दादासाहेब सोनवणे यांनी केलाय.
शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही : "दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापुरी बंधारा बांधण्यात आला. मात्र, याचा आम्हाला फायदा काहीही होत नाही. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी माझी शेती बाजूलाच आहे. मात्र, कसल्याही प्रकारचे यात पाणी थांबत नाही. माझी या ठिकाणी बाजूला शेती आहे. त्यामुळे मला वाटलं होतं की, या बंधाऱ्यात पाणी साठल्यामुळे शेतीतून चांगलं उत्पादन घेता येईल. मात्र, दोन वर्षापासून अनेकवेळा जलसंधारण विभागाला सांगून देखील दरवाजे बसवले नाहीत," असा आरोप शेतकरी शरद गव्हाणे यांनी केलाय.
बंधाऱ्याला दरवाजे टाकावेत : "या बंधाऱ्याचे जवळपास एक ते दीड वर्ष काम चालू होते. बंधारा पूर्ण झाल्यानंतर वाटलं होतं की, पाणी साठल्यावर तेच पाणी आमच्या शेतीला देता येईल. मात्र, या बंधराला दरवाजेच टाकले नाहीत. त्यामुळे आमची जलसंधारण विभागाकडे विनंती आहे की, आपण या बंधाऱयाला दरवाजे टाकावेत. विशेष म्हणजे, या गुगळाई नदीवर तब्बल चार कोल्हापुरी बंधारे आहेत. मात्र, एकालाही दरवाजा नाही. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे," अशी भावना शेतकरी विक्रम नागरगोजे यांनी व्यक्त केली.
- "प्रत्येक बंधाऱयाला एक प्रक्रिया असते. टाकलेले दरवाजे पावसाळ्यापूर्वी आम्ही काढून घेत असतोत. पावसाळा संपल्यानंतर ते दरवाजे पुन्हा बसवले जातात. संबंधित बंधाऱयांचे दरवाजे पावसाळा संपल्यानंतर टाकणार आहोत. पहिलं काय झाले ते मला माहिती नाही. मी आताच चार्ज घेतला आहे. त्यामुळं पावसाळा झाल्यानंतर हे दरवाजे बसवले जातील." - गणेश सोनवणे - कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, बीड
दखल घेण्याची मागणी : पाहायला गेलं तर बीड जिल्ह्यात एकूण 58 कोल्हापुरी बंधारे आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने बांधलेले हे कोल्हापुरी बंधारे पाणी न साचल्याने ओस पडत आहेत. त्यामुळे जलसंधारण विभागाने याची लवकरात लवकर दखल घ्यावी, अशीच मागणी आता वडगाव गुंदा येथील शेतकऱ्यांनी केलीय.
