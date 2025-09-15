ETV Bharat / state

कोल्हापूरच्या दसरा चौकात ऐतिहासिक सोहळा, 20 भाषांमध्ये संविधान प्रस्तावनेचं महागायन; मूकबधिर, अंध आणि गतिमंद कलाकारांचा सहभाग

कोल्हापुरात रविवारी एका खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत 20 भाषांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचं समूह गायन करण्यात आलं.

वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडनचं प्रमाणपत्र स्वीकारताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 1:00 PM IST

कोल्हापूर : शहरातील दसरा चौकात रविवारी (14 सप्टेंबर) भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचं विश्वविक्रमी महागायन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत पार पडलं. ‘हम भारत के लोग’ या उपक्रमांतर्गत संविधान प्रस्तावनेचं समुहगायन एकत्रितपणे 20 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये करण्यात आलं. हा खास उपक्रम भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसंच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आला होता.

कोल्हापूरच्या दसरा चौकानं अनुभवला खास क्षण : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकानं ‘हम भारत के लोग’ या अभूतपूर्व सांस्कृतिक सोहळ्याचा साक्षीदार होण्याचा मान मिळवला. देशभरातील 1500 पेक्षा अधिक गायक, 75 गायिका आणि अनेक कलावंत सहभागी झाले. या उपक्रमात विशेषतः मूकबधिर, कर्णबधिर, अंध व गतिमंद कलाकारांचा सहभाग लक्षवेधी ठरला. सोहळ्यात विविध भाषांत संविधानाच्या प्रस्तावनेचं गायन सादर करण्यात आलं. विशेष म्हणजे सांकेतिक भाषेत केलेल्या गायनासाठी उपस्थित प्रेक्षकांनी उभं राहून उत्स्फूर्त दाद दिली.

कोल्हापुरात 20 भाषांमध्ये संविधान प्रस्तावनेचं महागायन (ETV Bharat)

यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा आमदार राजेश क्षीरसागर, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, तसंच विभागीय व जिल्हा स्तरावरील अधिकारी, कलाकार तसंच संविधानप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते.

'मानवाच्या जीवनाची जिंदादिली जपताना व्यक्तीनं कलासक्त असणं गरजेचं आहे. भारतीय संगीत जागतिक दर्जाचं असून, संविधान प्रस्तावनेचं महागायन हा कौतुकास्पद उपक्रम आहे.'- केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले

कबीर नाईकनवरे यांची संकल्पना : संविधान महागायनाचा विश्वविक्रम कोल्हापुरातील सुप्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार कबीर नाईकनवरे यांनी मांडलेल्या संकल्पनेतून साकार झाला. या भव्य आणि दिव्य उपक्रमाची नोंद 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडन'मध्ये झाली आहे. सर्व गायकांचं गायन पूर्ण झाल्यानंतर धर्मेंद्र देशमुख यांनी संविधान प्रस्तावनेच्या गायनाचा जागतिक विक्रम झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. यानंतर कार्यक्रमाचे संकल्पक कबीर नाईकनवरे यांना आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आलं. हा महाविश्वविक्रम कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वारशासाठी एक नवीन शिखर ठरलं आहे.

'या' भाषांमध्ये झालं गायन : बहुभाषिक आणि सर्वसमावेशी सहभागात पार पडलेल्या या महागायनाच्या विश्वविक्रमात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, आसामी, मैथिली, राजस्थानी, संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू, नेपाळी, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, ओडिया, कोकणी, गुजराती, पाली, कन्नड, तेलुगु आदी 20 भाषांमधून गायन सादर झालं. मुकबधिर व कर्णबधिर विद्यार्थ्यांनी सांकेतिक भाषेत केलेल्या गायनाला उपस्थित नागरिकांनी उभं राहून विशेष दाद दिली.

