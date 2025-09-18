ETV Bharat / state

कोल्हापूर शाही दसरा महोत्सव 2025 : लाखो भाविक-पर्यटकांच्या साक्षीने तेजस्वी होणार कोल्हापुरचा शाही दसरा

यंदाच्या शाही दसरा महोत्सवात देशातील दहा राज्यांतील कलाकार कोल्हापूरमध्ये आपली खास लोककला व लोकनृत्ये सादर करणार आहेत.

Kolhapur Royal Dussehra Festival 2025
कोल्हापूर शाही दसरा महोत्सव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 8:50 PM IST

कोल्हापूर : राज्यभरात नवरात्रीचे वेध लागले असताना कोल्हापुरात शाही दसरा महोत्सवाची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव यंदा प्रमुख राज्य महोत्सव म्हणून नावारूपास येणार आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या शाही दसरा महोत्सवाच्या कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती दिली आहे. तसंच कोल्हापूरसह राज्यभरातील नागरिक आणि पर्यटकांनी मोठ्या संख्येनं या उत्सवामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

राज्य महोत्सवाचा दर्जा : लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळापासून कोल्हापूरचा दसरा शाही परंपरेनं साजरा होत आहे. याच सातत्यपूर्ण परंपरेची दखल घेत महाराष्ट्र शासनानं यावर्षी कोल्हापूरच्या शाही दसऱ्याला प्रमुख राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळवून दिला आहे. हे यश कोल्हापूरकरांसाठी अभिमानाचं मानलं जात आहे. या दसरा महोत्सवाचा शुभारंभ सोमवार, 22 सप्टेंबर रोजी दसरा चौक मैदानावर होणार आहे. पाच दिवस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी विशेष मंचाची उभारणी केली जाणार असून, आसनव्यवस्था, मंडप सजावट यात उत्सवाचे वैभव अनुभवता येईल.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (ETV Bharat Reporter)


लोककला व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी : यंदाच्या शाही दसरा महोत्सवात देशातील दहा राज्यांतील कलाकार कोल्हापूरमध्ये आपली खास लोककला व लोकनृत्ये सादर करणार आहेत. याशिवाय मर्दानी खेळ प्रात्यक्षिके, शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन, शिल्पकला, निबंध, रांगोळी, चित्रकला यांसारख्या स्पर्धा होणार आहेत. महिलांसाठी बाईक रॅली, युवांसाठी रील्स स्पर्धा, तसंच पारंपरिक होड्यांची शर्यतही यंदाची आकर्षण ठरणार आहे.



पारंपरिक वेशभूषेचा विशेष दिवस : 23 सप्टेंबर रोजी जिल्हाभर पारंपरिक वेशभूषा दिवस साजरा केला जाणार आहे. कोल्हापुरी साज, चप्पल, अन्नसंस्कृती आणि स्थानिक परंपरा दर्शवणारे कार्यक्रम यानिमित्त राबवले जातील. शाहिर रामानंद उगले यांचा "पंचगंगातीरी आम्ही कोल्हापुरी" हा विशेष कार्यक्रम होणार आहे. तर महाराणी ताराराणींचे 350 वे जयंती वर्ष लक्षात घेऊन 24 सप्टेंबर रोजी "भद्रकाली ताराराणी" हे विशाल महानाट्य सादर करण्यात येणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून भव्य नियोजन : दरम्यान, दरवर्षी शारदीय नवरात्रोत्सव काळात साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीचे दर्शन घेण्यासाठी 30 ते 40 लाख भाविक आणि पर्यटक कोल्हापूरात दाखल होत असतात. यामुळं यंदाचा महोत्सव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध व्हावा, या हेतूनं कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनानं भव्य नियोजन केलं आहे. त्यामुळं यंदा कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव जिल्ह्यासह राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

