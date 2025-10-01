ETV Bharat / state

शाही सीमोल्लंघन महोत्सवाची तयारी पूर्ण, मावळतीच्या सूर्याच्या साक्षीनं गुरूवारी 6 वाजून 18 मिनिटांनी होणार शमीपूजन

कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक शाही दसरा महोत्सवाची गुरुवारी शमीपूजन, सीमोल्लंघनाने सांगता होणार असून यंदा प्रथमच राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाला आहे. बुधवारी सायंकाळी सीमोल्लंघनाची तयारी पूर्ण झाली.

KOLHAPUR SHAHI DASARA PREPARATION
शाही सीमोल्लंघन महोत्सवाची तयारी पूर्ण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : राज्य महोत्सवाचा दर्जा असलेल्या कोल्हापूरच्या शाही दसरा महोत्सवाची गुरूवारी (2 ऑक्टोबर) परंपरेनुसार शमीपूजन आणि सीमोल्लंघनानं सांगता होणार आहे. यासाठी दसरा महोत्सव समितीकडून ऐतिहासिक दसरा चौक मैदानावर महोत्सवाची तयारी पूर्ण झाली आहे. गुरूवारी मावळतीच्या सूर्याच्या साक्षीनं 6 वाजून 18 मिनिटांनी खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्या हस्ते शमीपूजन होणार आहे. करवीर संस्थानच्या राजघराण्यातील सदस्यांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा समारंभ होणार आहे. प्रशासनाकडून शाही सोहळ्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

शाही दसऱ्याची तयारी पूर्ण : म्हैसूरनंतर मोठ्या उत्साहात शाही दसरा साजरा करण्याची परंपरा ऐतिहासिक करवीर नगरीला आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवानंतर दहाव्या दिवशी विजयादशमीला ऐतिहासिक दसरा चौक मैदानावर हा सोहळा संपन्न होतो. दसरा चौक मैदानावर हजारोच्या संख्येनं जमलेल्या करवीरकरांच्या साक्षीनं राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. परंपरेनुसार आई अंबाबाईची पालखी आणि राजघराण्यातील सदस्य पारंपारिक वेशभूषेत 'मेबॅक' कारमधून शाही मिरवणुकीनं दसरा चौकात येतात. यावेळी पारंपारिक वाद्यांचा गजर केला जातो. सेवेसाठी असलेल्या मानकऱ्यांकडून विधिवत शमीची पूजा केली जाते. हा मान परंपरेनुसार राजघराण्यातील सदस्यांना आहे. हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडल्यानंतर सीमोल्लंघनासाठी जमलेले हजारो करवीरवासीय सोनं लुटून हा ऐतिहासिक दसरा साजरा करतात. एकमेकांना आपट्याची पानं देऊन ऋणानुबंध घट्ट केले जातात. यावेळी राजघराण्यातील सदस्य ही कोल्हापूरकरांकडून सोनं स्वीकारतात. हा दैदीप्यमान सोहळा गुरुवारी सायंकाळी पार पडणार आहे. यासाठी दसरा महोत्सव समितीच्या वतीनं दसरा चौक मैदानावर तयारी पूर्ण केली आहे.

पहिल्यांदाच राज्य महोत्सवाचा दर्जा : करवीर नगरीत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून ऐतिहासिक दसरा साजरा करण्याची परंपरा आहे. कोल्हापुरात शाही पद्धतीनं दसरा साजरा केला जातो. यंदा राज्य सरकारकडून या महोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाला आहे. यामुळं गेली दहा दिवस मोठ्या प्रमाणात जिल्हा प्रशासनाकडून सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवानी कोल्हापूरकरांना मिळाली. अष्टमीच्या दिवशी आई अंबाबाई नगर प्रदक्षिणासाठी बाहेर पडली. हजारो कोल्हापूरकर अंबाबाईच्या पालखी दर्शनासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा हातात फुले घेऊन उभे होते. नगर प्रदक्षिणा पार पडल्यानंतर गुरूवारी अंबाबाईची पालखी दसरा चौकात सीमोल्लंघासाठी येणार आहे. यावेळी राजघराण्यातील सदस्यांकडून विधिवत पूजन झाल्यानंतर सीमोल्लंघन केलं जातं. गुरूवारच्या शाही दसरा महोत्सवाला जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

शहरातील वाहतूक मार्गात बदल, अशी आहे पार्किंग व्यवस्था : "गुरुवारी होणाऱ्या शाही दसरा महोत्सवासाठी शहर वाहतूक शाखेनं शहरातील वाहतूक मार्गात बदल केला आहे. गुरुवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून दसरा चौकाकडं येणारे सर्व मार्ग बंद होणार आहेत. सोहळ्यासाठी येणाऱ्या कोल्हापूरकरांसाठी दुचाकी गाड्यांचं पार्किंग करवीर पंचायत कार्यालय समोर, चित्रदुर्ग मठ आणि नेहरू हायस्कूल या ठिकाणी असणार आहे. तर चार चाकी गाड्यांसाठी शहाजी कॉलेज, लक्ष्मी जिमखाना, 100 फुटी रोड, व्हीनस कॉर्नर गाडी अड्डा या ठिकाणी करण्यात आलं आहे," अशी माहिती शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक नंदकुमार मोरे यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. एआयची कमाल; अंबाबाई मंदिरात चोरीच्या उद्देशानं आलेल्या 15 संशयितांना टिपलं, गर्दीत हरवलेल्यांना मिळाला आधार
  2. नवरात्री 2025 स्पेशल : कोल्हापुरातील अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीच्या भेटीची अख्यायिका काय? 'कुष्मांड भेदन' विधी नेमका काय?
  3. घटस्थापनेनंतर करवीर निवासिनीला 150 वर्षांपासून दिली जाते तोफेची सलामी; काय आहे शिवकालीन परंपरा?

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHI DASARA KOLHAPURKOLHAPUR ROYAL DUSSEHRA 2025SHAMI POOJAN KOLHAPURKOLHAPUR STATE FESTIVAL NEWSKOLHAPUR SHAHI DASARA PREPARATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.