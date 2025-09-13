पुण्यानंतर कोल्हापुरात गँगवॉर; मध्यरात्री सराईत गुन्हेगार महेश राखची हत्या
पुण्या पाठोपाठ कोल्हापुरात गँगवॉर झाल्याची घटना शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. याप्रकरणात सहा ते सात आरोपींनी गुन्हेगार महेश राख याचा पाठलाग करून त्याच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला.
कोल्हापूर : काही दिवसांपूर्वी पुण्यात गँगवॉर झाल्याची घटना घडली होती. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. 18 वर्षीय आयुष कोमकरवर पाळत ठेवून त्याच्यावर हल्ला केला होता. या घटनेमुळं सगळीकडं खळबळ उडाली. ही घटना ताजी असतानाचा कोल्हापुरात देखील गँगवॉरची घटना घडली आहे. कोल्हापुरातील फुलेवाडी परिसरात सराई गुन्हेगार महेश राख याची निर्घृण हत्या केली.
परिसरात खळबळ : शहरातील फुलेवाडी उपनगरात शुक्रवारी मध्यरात्री घडलेल्या हत्येच्या घटनेमुळं परिसरात दहशतीचं वातावरण पसरलं आहे. फुलेवाडी परिसरातील गंगाई लॉनजवळ मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या घटनेत सराईत गुन्हेगार महेश शिवाजी राख याचा पाठलाग करून निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात गँगवारची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
हद्दपारची शिक्षा भोगलेल्या गुन्हेगाराची हत्या : फुलेवाडी परिसरात शुक्रवारी मध्यरात्री हद्दपार असलेल्या महेश शिवाजी राख यांच्यावर आरोपींनी पाठलाग करत धारदार शस्त्रांनी वार केले. या हल्ल्यात महेश राख गंभीर जखमी झाला. यानंतर सर्व हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. या हल्ल्यात महेश राखसोबत असलेला विश्वजीत फाले हा गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृत महेश राख हद्दपारची शिक्षा पूर्ण करून नुकताच शहरात दाखल झाला होता. शहरात दाखल झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच त्याची हत्या झाली. याप्रकरणी करवीर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
धारदार शस्त्रांचा वापर करत महेश राखवर हल्ला : शुक्रवारी मध्यरात्री 12.30 च्या सुमारास चार ते पाच हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्रांचा वापर करत महेश राखवर हल्ला केला. धारदार शस्त्रांनी केलेल्या हल्ल्यात महेश राखचा जागीच मृत्यू झाला.यावेळी हल्ले खोरांनी महेश याच्या मित्रावरही हल्ला करून त्याला जखमी केलं, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
जुन्या वादातून घटना घडल्याची शक्यता : "याप्रकरणी करवीर पोलीस ठाण्यात सात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींमध्ये आदित्य शशिकांत गवळी, हर्षद गवळी (दोघे राहणार दत्त कॉलनी, फुलेवाडी), हर्षवर्धन शर्मा (रामानंद नगर), शुभम साळोके उर्फ समर, पियुष कांबळे (सध्या शाहूपुरी), पियुष पाटील (नाना पाटील नगर) आणि यश कुटे (बी.के. कॉलनी) यांच्या नावांचा समावेश आहे. याप्रकरणाचा अधिक तपास करत पोलीस अन्य संशयित व्यक्तींचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी हल्ल्यामागची कारणं शोधण्यास सुरुवात केली असून व्यक्तिगत सूड आणि जुन्या वादातूनच ही घटना घडल्याची शक्यता आहे," अशी माहिती करवीर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब सरवदे यांनी दिली.
पोलीस तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी गंगाई लॉन परिसरात तपास सुरू केलाय. पोलिसांसह फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. घटनास्थळी सापडलेले पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा मागोवा घेत आहेत. शहरात अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी वर्तनामुळं नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून पोलिसांकडून शहारात गस्त वाढवली आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस अधिकारी आणि गुन्हे अन्वेषण पथक करत आहे.
