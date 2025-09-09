ETV Bharat / state

गोकुळची सभा वादळी ठरणार? विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिले संकेत

कोल्हापुरात आज जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणार आहे. नाविद मुश्रीफ अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सभा होत आहे.

Shoumika Mahadik
शौमिका महाडिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला यंदा विशेष महत्त्व आहे. आज मंगळवारी (९ सप्टेंबर) होणारी ही सभा चर्चेत आहे. कारण महायुतीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र नाविद मुश्रीफ यांना अध्यक्षपद मिळालं आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळच्या सर्वसाधारण सभेत दूध उत्पादकांचे मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक यांनी सभेच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी (8 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

"नाविद माझ्यासाठी लहान भावासारखा" : पत्रकार परिषदेत शौमिका महाडिक यांनी यंदाच्या सभेत व्यासपीठावर न जाता सभासदांसोबतच खाली राहून प्रश्न मांडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट करतांना दूध उत्पादकांच्या समस्यांवर भर दिला. त्यांच्या मुद्द्यांसाठी लढाई सुरु ठेवण्याची आपली तयारी दर्शवली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना शौमिका महाडिक म्हणाल्या, "ही सभा 2024-25 च्या आर्थिक वर्षातील कारभारावर आधारित आहे. त्या संदर्भात आमच्या शंका अद्याप समाधानकारकरीत्या सोडवलेल्या नाहीत. तथापि, नवीन अध्यक्ष नाविद मुश्रीफ यांच्याकडून सुधारणा होईल अशी आमची अपेक्षा आहे." मुश्रीफ यांच्याबद्दल आपुलकी व्यक्त करत त्यांनी सांगितलं, "नाविद माझ्यासाठी लहान भावासारखे आहेत. त्यामुळे नक्कीच त्यांच्याकडून गोकुळच्या कारभारात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे."

गोकुळच्या जाहिरात खर्चावर टीका : तसेच, शौमिका महाडिक यांनी गोकुळच्या जाहिरात खर्चावर टीका केली. त्यांनी एका 56 हजार रुपयांच्या खर्चाच्या जाहिरातीसाठी 2 लाख रुपयांचे बिल मंजूर झाल्याचं उदाहरण दिलं. "या प्रकारच्या जाहिरातींवर वर्षभरात कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. त्याची सर्व बिलं आणि कोटेशन्स माझ्याकडे आहेत," असा दावा त्यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत शौमिका महाडिक यांनी गोकूळच्या वाढत्या खर्च आणि संचालक संख्येवरील प्रश्नांवरही आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं की, 2021 पूर्वी संचालक मंडळाच्या बैठकीला 3 लाख रुपयांची तरतूद होती. पण आता ती 13 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, प्रशिक्षण आणि प्रवासावर होणारा खर्च 20 लाखांवर थांबला होता, जो आता 55 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. "आता असलेल्या 21 संचालकांच्या संख्येत प्रत्येक तालुक्याला प्रतिनिधित्व दिलं जाऊ शकतं. तरीही संचालक संख्या वाढवून संघावर बोजा का टाकला जातोय?" असा सवाल त्यांनी केला. या निर्णयाला आपला ठाम विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं.

युतीधर्म पाळू पण त्रुटींना डोळेझाक करणार नाही : महाडिक यांनी युतीधर्म पाळण्याची वचनबद्धता दर्शवली, पण त्या म्हणाल्या, "शासनात महायुतीच्या नेत्यांची सत्ता असली तरी अहवालात भाजपा आमदार-खासदारांचे फोटो टाकण्यात आले नाहीत." यावर लक्ष वेधत त्यांनी स्पष्ट केले की, "युतीधर्माचे भान ठेवून आम्ही सभेत अडथळा करणार नाही. मात्र कारभारातील त्रुटी दुरुस्त होईपर्यंत व्यासपीठावर बसणार नाही." त्यांनी पुढे सांगितलं, "सभासदांच्या हिताचा प्रश्न आला तर आमच्याकडून कसलीही तडजोड होणार नाही. सभा शांततेत होऊ देऊ, पण चुकीच्या कारभाराविरोधात नेहमी ठामपणे भूमिका घेऊ."

दरम्यान, गोकुळच्या सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी गेल्या चार वर्षांत विविध वादांच्या आणि आरोपांच्या मालिकांमधून समोर आली आहे.

  • 2021 मध्ये गोकुळमध्ये सत्तापालट झाला होता. यापूर्वी महादेवराव महाडिक, स्व. पी. एन. पाटील आणि अरुण नरके यांची 25 वर्षे सत्ता होती. या सत्तेला विरोध करत सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी आव्हान दिलं. त्यांना विनय कोरे यांची मदत मिळाली. यानंतर सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वात सत्ता कायम आहे.
  • 2022 मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गोकुळच्या कारभारातील गैरव्यवहारांवरून मोठा गदारोळ झाला होता. या सभेत जाहिरात खर्च, दूध संकलन दर आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी थकबाकी हे प्रमुख मुद्दे ठरले.
  • 2023 मध्ये शौमिका महाडिक यांनी विरोधकांच्या भूमिकेला तीव्र करत, सार्वजनिकपणे कारभारातील विसंगती आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर जोरदार आवाज उठवला होता.
  • 2024 मध्ये शौमिका महाडिक आणि धनंजय महाडिक यांच्या तक्रारी सुरूच राहिल्या. यावेळी शौमिका महाडिक यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलं होतं.
  • मे 2025 मध्ये मोठ्या राजकीय नाट्यानंतर गोकुळवर महायुतीचा अध्यक्ष निवडला गेला. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र नाविद मुश्रीफ अध्यक्षपदी विराजमान झाले.

संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष गोकूळच्या सभेकडे : गोकूळच्या अध्यक्षपदी नाविद मुश्रीफ यांची निवड झाल्यानंतर विरोधी गटाने कारभारातील अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तथापि, शौमिका महाडिक यांनी युतीधर्म पाळण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, "चुकीच्या आर्थिक व्यवहारांवर कटाक्ष ठेवू," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, कोल्हापुरातील सहकार राजकारणावर या सभेचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. या सभेमध्ये उठवलेले मुद्दे आणि त्यावर घेतलेले निर्णय जिल्ह्याच्या सहकारी राजकारणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे ठरतील. यामुळे जिल्ह्याचं लक्ष या सभेकडे लागलं आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOUMIKA MAHADIK GOKULNAVID MUSHRIF GOKUL ANNUAL MEETINGKOLHAPUR DAIRY INDUSTRYगोकुळ वार्षिक सर्वसाधारण सभा आजGOKUL ANNUAL MEETING KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.