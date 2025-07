ETV Bharat / state

लाडक्या महादेवीला निरोप देताना नांदणीकरांच्या अश्रूंचा बांध फुटला; निरोपावेळी दगडफेक झाल्यानं पोलिसांचा लाठीचार्ज - NANDANI MAHADEVI HATTI

महादेवी हत्तीणीला नांदणी ग्रामस्थांनी निरोप दिला ( ETV Bharat Reporter )

कोल्हापूर : तळहाताच्या फोडाप्रमाणं गेली 33 वर्ष सांभाळलेल्या आणि कोल्हापुरातील नांदणीकारांसह सीमाभागातील भाविकांच्या काळजाचा तुकडा असलेल्या माधुरी उर्फ महादेवी हत्तीणीला गावकऱ्यांनी साश्रु नयनांनी सोमवारी मध्यरात्री निरोप दिला. दाटून आलेले हुंदके, जड अंतकरणानं देत असलेला कायमचा निरोप, लाडकी महादेवी पुन्हा कधी दिसणार नाही, या एकाच भावनेनं आबालवृद्ध धायमोकलून रडू लागले. यामुळं परिसरातील वातावरण भावनिक बनलं. जमलेल्या श्रावक-श्रावकांनी हत्तीणीला आमच्यापासून दूर नेऊ नका, अशी साद घातली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयापुढं कोणाचंही चालेना. मुक्या प्राण्याप्रति व्यक्त झालेल्या संवेदनांमुळं महादेवी हत्तीणीच्या डोळ्यातूनही अश्रू वाहू लागल्याची चर्चा होती. दगडालाही पाझर फुटावा अशी परिस्थिती होती. मात्र सगळेच न्यायालयानं दिलेल्या निकामुळे हतबल झालं. अखेर नांदणीसह पंचक्रोशीतील हजारो नागरिकांना जड अंतःकरणानं लाडक्या महादेवीला 'अलविदा' केला. सर्वोच्च न्यायालयात मठाची याचिका फेटाळल्यानंतर महादेवी वनतारामध्ये जाणार की नाही, या चर्चेला पुर्णविराम मिळाला. या निर्णयानंतर नांदणीत तणावपूर्ण शांतता पसरली होती. कोल्हापुरातील नांदणी (ता. शिरोळ) इथल्या स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठातील लाडकी महादेवी हत्तीण अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरातच्या जामनगर जिल्ह्यातील वनतारा हत्ती केंद्रात पाठवण्यात आली. महादेवीला निरोप देण्यासाठी आबाल वृद्ध रस्त्यावर : लाडक्या महादेवीला सन्मानपूर्वक पाठवण्याचा निर्णय मठानं आणि गावकऱ्यांनी घेतला. महादेवीला निरोप देताना मठापासून गावातील प्रमुख मार्गावरून मिरवणूक काढण्यात आली. गेली 3 दशके गावकरी आणि मठाच्या अतूट भावना या हत्तीणीशी जोडल्या होत्या. महादेवीला निरोप देण्यासाठी आबाल वृद्ध रस्त्यावर उतरले होते. नांदणी मठाचे स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक यांच्या डोळ्यांतही अश्रू तरळले. त्यांनी नम्र शब्दांत महादेवीच्या मठातील सेवेसाठी आणि तिच्या स्मृतींसाठी कृतज्ञता व्यक्त केली. उपस्थितांना त्यांनी भावुकतेनं सांगितलं, "महादेवी आमच्या धर्मसंस्कृतीचं प्रतीक होती. हा माझ्या जीवनातील सर्वात दु:खद क्षण आहे." त्यानंतर महास्वामी यांच्यासह उपस्थित गावकऱ्यांना डोळ्यातील अश्रू रोखता आले नाहीत. आक्रमक जमाव..दगडफेक, पोलिसांच्या गाड्या लक्ष : महादेवी हत्तीणीशी जुडलेल्या अनेकांनी अश्रूंच्या माध्यमातून वाट मोकळी करून दिली. मात्र, निरोपाची वेळ जवळ येईल तशा जमावाच्या भावना आक्रमक झाल्या. मिरवणूक स्वागत कमानीजवळ आल्यानंतर अचानक जमावानं रास्ता रोको केला. पोलिसांनी जमावाला आवरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आक्रमक जमावानं पोलिसांच्या गाड्यांवर दगडफेक केली. पोलिसांनी जमावावर सौम्य लाठीचार्ज केला. त्यानंतर जमाव काही प्रमाणात पांगला. जमावानं पोलिसांच्या सहा गाड्यांच्या काचा फोडल्यानं नांदणीत तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यानंतर गुजरातमधून आलेलं पथक प्राणी रुग्णवाहिकेतून महादेवी हत्तीणीला घेऊन रवाना झालं. सध्या नांदणी गावातील परिस्थिती नियंत्रणात असून मोठा पोलीस बंदोबस्त परिसरात तैनात करण्यात आला आहे.

