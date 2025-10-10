कोल्हापुरातील हॉस्टेलमध्ये रॅगिंगचा प्रकार; अमानुष मारहाणीचे व्हिडिओ व्हायरल, पालकमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
कोल्हापुरात हॉस्टेलमध्ये अल्पवयीन मुलांना अमानुष मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या घटनेमुळं सर्वत्र खळबळ उडालीय. याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
कोल्हापूर : घरापासून शिक्षणासाठी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना अमानुष मारहाण करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. कमरेचा पट्टा, बॅटसारख्या दिसणाऱ्या लाकडी वस्तूनं विद्यार्थ्यांकडून लहान विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यासंबंधित व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेत. या गंभीर मारहाणीची नोंद राज्याचे आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
वडगाव पोलिसात तक्रार दाखल : "6 ऑक्टोबरला पहाटे पाचच्या सुमारास एका हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला पट्ट्यानं, बॅटनं आणि इतर साहित्यासह मारहाण झाली होती. गंभीर अवस्थेत सिद्धीविनायकला उपचारासाठी सीपीआर रुग्णालयात दाखल केलं. याबाबत वडगाव पोलिसांकडं तक्रार दाखल करण्यात आली," अशी माहिती पेठ वडगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद शिंदे यांनी दिली.
पालकमंत्री आबिटकर यांनी घेतली गंभीर दखल : हॉस्टेलचे रेक्टर आणि इतर विद्यार्थ्यांविरुद्ध बालकांच्या संरक्षणविषयक कायदयांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालाय. परंतु पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल न घेतल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं पालकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मनसे स्टाईलनं आंदोलनाचा इशारा : व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मारहाण करणाऱ्या मुलांवर रॅगिंगचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तसंच कोल्हापुरातील अनधिकृत आणि अधिकृत अशा सर्वच शिक्षण संस्थांमधील रॅगिंग संदर्भात एक समिती नेमली जावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आली. मागील दोन महिन्यांपासून या मागणीचा पाठपुरावा करत आहे, असं मनसे विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी सांगितलं. "कोल्हापुरात अशा अनेक अनधिकृत शिक्षण संस्था असून त्यांची यादीदेखील शिक्षण विभागाला दिली आहे. या संस्था तत्काळ बंद कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदनदेखील वेळोवेळी दिलंय. पुढच्या काही दिवसात याबाबत कठोर कारवाई न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अधिकाऱ्यांना मनसे स्टाईलनं धडा शिकवेल असा इशारा अभिजीत राऊत यांनी दिला.
निवासी शाळांकडून नियम धाब्यावर : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निवासी शाळा निर्माण आहेत. राज्य सरकार ही अशा शाळांना कवडीमोल किमतीनं जमिनी देतं. घरापासून मुलं लांब राहावीत, शिकावीत आपल्या आयुष्यात त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं यासाठी पालक निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश करतात. मात्र हॉस्टेलवर रॅगिंगचं प्रमाण वाढलं आहे. याची जिल्हा प्रशासनानं गंभीर दखल घ्यावी. नियम डावलून आणि वारेमाप डोनेशन घेऊन प्रवेश देणाऱ्या संस्थाचालकांना याबाबत दोषी धरावं आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.
