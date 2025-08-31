ETV Bharat / state

महादेवी हत्तीणी ते शक्तिपीठ महामार्ग... कोल्हापूरचा गणेशोत्सव ठरतोय सामाजिक प्रश्नांचा आरसा, देखाव्यातून सुरूय समाजप्रबोधन - KOLHAPUR GANESH FESTIVAL

गणेशोत्सवात नेहमीच काहीतरी हटके करण्याची परंपरा कोल्हापूरकरांनी यंदाही जपली आहे. गणरायासमोर साकारण्यात आलेल्या देखाव्यात यंदा अनेक सामाजिक विषयांचा प्रभाव दिसून येत आहे.

Kolhapur Ganesh Festival
कोल्हापूरचा गणेशोत्सव (ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 8:25 AM IST

कोल्हापूर : गणेशोत्सव म्हणजे मांगल्याचं प्रतीक. या सणात घरोघरी साकारली जाणारी सजावट आणि मकर यांना विशेष महत्त्व असतं. कोल्हापुरात घरगुती गणेशोत्सवात सजावटीच्या माध्यमातून केवळ धार्मिक भावना व्यक्त न करता, सामाजिक भान जपत सण साजरा करण्याची एक वेगळीच परंपरा पाहायला मिळते. यंदाच्या वर्षी कोल्हापूरातील अनेक गणेशभक्तांनी देखाव्यातून सामाजिक प्रश्नांना अधोरेखित केलं आहे.

राज्यभर चर्चेत असलेलं महादेवी हत्तीनीचं प्रकरण, शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असलेला शक्तिपीठ महामार्ग, कोल्हापूरकरांचा 42 वर्षांचा संघर्ष आणि अखेरीस मिळालेलं सर्किट बेंच, तसेच हैदराबादजवळील जंगलातील भीषण आग आणि त्यातून नष्ट झालेली जैवविविधता या सर्व घटनांचं भान राखत देखाव्यातून त्याची प्रातिनिधिक मांडणी करण्यात आली आहे.

खरं तर, सालाबादप्रमाणे येणाऱ्या गणेशोत्सवात नेहमीच काहीतरी हटके करण्याची परंपरा कोल्हापूरकरांनी यंदाही जपली आहे. घराघरांत विराजमान झालेल्या गणरायासमोर साकारण्यात आलेल्या सजावटीत आणि देखाव्यात यंदा अनेक सामाजिक विषयांचा प्रभाव दिसून येत आहे.

Kolhapur Ganesh Festival
कोल्हापूरातील गणपतीसमोरील देखावा (ETV Bharat)

महादेवी हत्तीणीचा देखावा : नुकतेच नांदणी येथील संस्थानातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला गुजरातमधील वनतारा हत्ती संगोपन केंद्रात हलवण्यात आलं होतं. याला कोल्हापूरमधील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला. ही भावना पुढे लोकचळवळीत रूपांतरित झाली आणि संपूर्ण राज्यभरातून व देशभरातून या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळाला. परिणामी, केंद्र व राज्य सरकारनं याची गंभीर दखल घेत महादेवी हत्तीणीला परत कोल्हापूरच्या नांदणी मठात आणण्यासाठी सकारात्मक पावलं उचलली.

याच पार्श्वभूमीवर, कागल तालुक्यातील वंदूर गावातील नीलम बागणे यांनी आपल्या घरगुती गणेशोत्सवात महादेवी हत्तीणी परत मिळावी, या आशयाचा देखावा साकारला आहे. या देखाव्याच्या माध्यमातून त्यांनी या चळवळीला अधिक बळ दिलं असून, संबंधित व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.

Kolhapur Ganesh Festival
कोल्हापूरातील गणपतीसमोरील देखावा (ETV Bharat)

देखाव्यातून शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध : नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. मात्र, राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. या प्रकल्पाविरोधात जिल्हा आणि राज्य पातळीवर अनेक आंदोलनं झाली असून, लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर गदा येणाऱ्या या महामार्गाचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शक्तिपीठ महामार्गाचे प्रतिबिंब यंदाच्या गणेशोत्सवातील घरगुती सजावटीतही पाहायला मिळत आहे. कागल तालुक्यातील एकोंडी या गावातून हा महामार्ग जाणार असून, याच गावातील बाधित शेतकरी आनंदा आणि कोमल पाटील यांनी आपल्या घरातील गणेशमूर्तीसमोर शक्तिपीठ महामार्गावर आधारित देखावा साकारला आहे. या देखाव्यात महामार्ग झाल्यास शेतकऱ्यांवर ओढावणारी संकटं, शेतीचं होणारे नुकसान आणि शेतकऱ्यांची होणारी दैना प्रभावीपणे मांडली आहे. हा महामार्ग झाला, तर सुपीक जमिनी नष्ट होतील आणि शेतकरी देशोधडीला लागतील, अशी भावना बाधित शेतकरी कोमल पाटील यांनी यावेळी 'ईटीव्ही भारत' बोलताना व्यक्त केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचा देखावा : 42 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण लढ्यांनंतर अखेर कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर या 6 जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार आणि नागरिकांच्या संघर्षाला यश मिळालं आहे. 17 ऑगस्ट 2025 रोजी देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते कोल्हापुरातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचं लोकार्पण झालं. हा ऐतिहासिक क्षण या सहा जिल्ह्यांतील जनतेसाठी अत्यंत आनंददायक आणि समाधानकारक ठरला.

या ऐतिहासिक विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी कोल्हापूरमधील राजारामपुरी येथे राहणारे वकील नितीन बाडकर यांनी आपल्या घरगुती गणेशोत्सवात न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आधारित देखावा साकारला आहे. सर्किट बेंचमुळे स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे, याच भावनेतून त्यांनी हा देखावा साकारत उत्सवाचा आनंद द्विगुणीत केला आहे.

कोल्हापूरच्या तरुणांनी जैवविविधतेच्या देखाव्यातून जपलं सामाजिक भान : तेलंगाणा राज्यातील हैदराबाद येथे असलेल्या जैवविविधतेच्या हॉटस्पॉट असलेल्या जंगलाला अलीकडेच लागलेल्या भीषण आगीत अनेक दुर्मीळ वन्यप्राण्यांचा मृत्यू झाला. पर्यावरणासाठी गंभीर ठरणाऱ्या या घटनेनं अनेकांना व्यथित केलं. याच काळजाला भिडणाऱ्या घटनेचं प्रत्यंतर गणेशोत्सवातील सजावटीच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न कोल्हापूरच्या शुक्रवार पेठेतील शुभम घराळे या तरुणानं केला आहे.

शुभम यांनी तब्बल 15 दिवस अभ्यास आणि संशोधन करून, या जंगलातील जैवविविधता, आग लागण्याची कारणं आणि परिणामी झालेलं नुकसान यांचा सखोल आढावा घेतला. त्यानंतर पर्यावरणपूरक सजावटीच्या माध्यमातून त्यांनी ही संपूर्ण परिस्थिती गणपती बाप्पासमोर हुबेहूब उभी केली. या देखाव्याद्वारे शुभम घराळे यांनी पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वाचा संदेश दिला असून, गणेशोत्सव साजरा करताना सामाजिक व नैसर्गिक संवेदनशीलतेचं भान ठेवण्याचा आदर्श घालून दिला आहे.

