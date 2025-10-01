ETV Bharat / state

कोल्हापुरात अग्निशमनच्या नूतन इमारतीचा स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना; एक कामगार ठार, पाच जखमी

कोल्हापुरातील फुलेवाडी परिसरात अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीचा स्लॅब कोसळून एक कामगार ठार झाला तर पाच जखमी झाले. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिलेत.

KOLHAPUR BUILDING COLLAPSE
अग्निशमनच्या नूतन इमारतीचा स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना (ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर : अग्निशमन विभागाच्या नव्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून फुलेवाडी उपनगरात मंगळवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. फुलेवाडीतील अग्निशमनच्या नव्या इमारतीचं बांधकाम सुरु होतं. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्याचा स्लॅब कोसळून शाहूनगर इथले मिस्त्री नवनाथ अण्णाप्पा कागलकर (38) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाचजण जखमी झालेत. काळ एवढा अजब होता की, केवळ दोन पोती सिमेंटच काम बाकी होतं. अवघ्या पाच मिनिटांत संपूर्ण स्लॅब टाकण्याचं काम पूर्ण होणार होतं. मात्र शेवटच्या क्षणी ही दुर्घटना घडली.

...आणि अचानक स्लॅब कोसळला : फुलेवाडी इथं अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीचं काम सुरू आहे. मंगळवारी सकाळी नऊ वाजता पुरुष आणि महिला असे एकूण 26 मजूर कामाला रुजू झाले. दिवसभर स्लॅबसाठी तयारी केली. आवश्यक लोखंडी रॉड व लाकडी आधाररचना बांधकामस्थळी उभी केली. दुपारी अडीचच्या सुमारास काँक्रिट टाकण्याचं काम सुरू झालं. संध्याकाळपर्यंत काम सुरळीत सुरू होतं. परंतु रात्री सव्वा नऊ वाजता ही दुर्दैवी घटना घडली. घटना घडली त्यावेळी केवळ दोन पोती सिमेंटचं काम बाकी होतं. इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर नवनाथ कागलकर यांच्यासह दत्तात्रय शेंबडे, अक्षय लाड, वैभव चौगुले हे मजूर काम करत होते. खाली इतर मजूर आवराआवर करत होते. अचानक स्लॅबला आधार देणारा एक कॉलम निसटला. त्याच्या जोरावर उभे असलेले उर्वरित कॉलम कमकुवत झाले आणि काही क्षणांतच संपूर्ण स्लॅब कोसळला. अचानक झालेल्या अपघातामुळं कामगार ओरडू लागले. ढासळलेल्या काँक्रिट-रॉडच्या ढिगाऱ्यात अडकलेल्या मजुरांची सुटका करण्यासाठी प्रचंड आरडाओरडा सुरू झाली.

माध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी आणि प्रत्यक्षदर्शी कामगार (ETV Bharat Reporter)

जीव वाचवण्यासाठी घेतला झाडाचा आधार : स्लॅब कोसळताच कामगार वैभव चौगुले यांचा तोल गेला. यावेळी ते शेजारी असलेल्या झाडावर पडले. काही वेळ झाडाला धरून राहिल्यानंतर ते खाली उतरले. अशा प्रकारे त्यांनी स्वतःचा जीव वाचवला.

ढिगार्‍याखाली सापडून एकाचा मृत्यू : नवनाथ कागलकर यांच्या अंगावर स्लॅबचा मोठा भाग कोसळला. त्यामुळं नवनाथ कागलकर यांना जीव गमवावा लागला. बांधकामाचं काँक्रिट आणि धूळ नाका-तोंडात गेल्यामुळं त्यांचा श्वास गुदमरला. यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

अग्निशमन दलाचे जवान आणि तरूणांची घटनास्थळी धाव : घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान आणि स्थानिक तरुणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या इतर स्टेशनहून जवान घटनास्थळी दाखल झाले. तसंच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे जवान आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जीव धोक्यात घालून ढिगाऱ्यात अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढलं. यानंतर सर्व जखमींना सीपीआर रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी नवनाथ कागलकर यांना मृत घोषित केलं.

जखमींवर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू : अक्षय पिराजी लाड (वय 30, रा. शिवशक्ती कॉलनी गंगाई लॉन), दत्तात्रय सुभाष शेंबडे (वय 37), जया सुभाष शेंबडे (वय 56, रा. संभाजीनगर), वनिता बापू गायकवाड (वय 40, रा. संभाजीनगर), सुमन सदा वाघमारे (वय 60, रा. संभाजीनगर) हे कामगार जखमी असून त्यांच्यावर सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती समजताच जखमी मजुरांचे नातेवाईक घटनास्थळी तसंच सीपीआर रुग्णालयात दाखल झाले. रुग्णालयाच्या आवारात नवनाथ कागलकर यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच नातेवाईकांनी मोठा आक्रोश केला.

आयुक्तांनी मागवला घटनेचा चौकशी अहवाल : या घटनेची माहिती मिळाल्यावर आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., महापालिका आयुक्त डॉ. के. मंजुलक्ष्मी, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी रात्री घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी त्यांनी ढिगाऱ्याची पाहणी करत तत्काळ बचावकार्याचा आढावा घेतला. त्यानंतर सीपीआरमध्ये जाऊन जखमी आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधला. तर आयुक्त डॉ. के. मंजुलक्ष्मी यांनी घटनेचा चौकशी अहवाल मागवला आहे.

FIRE STATION CONSTRUCTION ACCIDENTPHULEWADI SLAB COLLAPSEKOLHAPUR CONSTRUCTION SITE DEATHBUILDING ACCIDENT KOLHAPURKOLHAPUR BUILDING COLLAPSE

