छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात कोल्हापुरातील माधुरी उर्फ महादेवी हत्तीण परत आणण्याकरिता आणि मुंबईमधील कबुतरखानामध्ये दाणा-पाणी सुरू करण्याकरिता लोकांच्या भावना तीव्र आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयानं परवानगी दिली तर माधुरीसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करणार आहोत. सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन महादेवी हत्तीण आपण आणू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईत असलेल्या कबुतरांवरून सुरू झालेल्या वादाबाबत लोकभावना आणि धार्मिक भावना जपण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला काय करता येईल? त्यामुळं कुठंही आरोग्याला धोका होणार नाही, अशा प्रकारचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत, असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितलं. वैजापूर इथं सुरू असलेल्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी ते आले असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
महादेवी हत्तीणीला परत आणण्याचे प्रयत्न : कोल्हापुरातील महादेवी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. "वनताराच्या अधिकाऱ्यांना मी बोलावून त्यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी महादेवी हत्तीणीवर हक्क सांगण्याची आमची कोणतीही इच्छा नाही. आम्हाला कोर्टानं आदेश दिल्यामुळं आम्ही हे केलं आहे, असं त्यांनी मला सांगितलं. असं असेल तर तुम्हीदेखील आमच्यासोबत सुप्रीम कोर्टात आलं पाहिजे. आपण एकत्र सुप्रीम कोर्टाला विनंती करू, असं मी त्यांना सांगितलं. कोल्हापूरमध्येच आपण महादेवी हत्तीणसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करू. उच्चस्तरीय समितीनं ज्या प्रकारचे निर्देश दिलेत त्या निर्देशानुसार सर्व प्रकारच्या सुविधा तिथंच देऊ आणि तिथंच तो हत्ती आपण आणू, अशी आम्ही मागणी करतो. याबाबत वनतारानं समर्थन दिलं आहे. सोबतच न्यायालयानं असे आदेश दिल्यास हत्तीसाठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा तयार करून देण्यास तयार आहोत," अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
लोकांच्याधार्मिक भावना जपण्याचा प्रयत्न : "मुंबईमधील कबुतरखाना विषयावर काही लोक आक्रमक झाले आहेत. एकीकडं आस्था, लोकभावना आणि दुसरीकडं लोकांचं आरोग्यदेखील आहे. या दोघांची आपल्याला सांगड घालावी लागेल. त्यामुळं लोकभावना आणि धार्मिक भावना जपण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला काय करता येईल, कुठंही आरोग्याला धोका होणार नाही, अशा प्रकारचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. काही मार्ग आम्हाला सुचवलेदेखील आहेत. हे सर्व आम्ही कोर्टासमोर मांडू. जेणेकरून इतक्या वर्षांची ही परंपरा आहे. ती ही खंडित होणार नाही. त्यासोबतच आरोग्याचा प्रश्नदेखील निर्माण होणार नाही," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते राजकीय पक्ष संभ्रमात आहेत : महाविकास आघाडीमध्ये कोणाचाच ताळमेळ नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. "मला असं वाटतं की हे सर्व पक्ष कन्फ्युज आहेत. कुणी काय करावं, कुणालाही समजत नाही. कुणाचा ताळमेळ कुणाच्या पायात नाही. रोज सकाळी बोलणारे संध्याकाळी वेगळं बोलतात. त्यामुळं जनता यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. तर उद्धव ठाकरे- एकनाथ शिंदे यांची दिल्ली वारी सुरू आहे. दोघेही आपल्या सहकाऱ्यांना भेटत असून एकनाथ शिंदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटत आहेत. तर उद्धव ठाकरे त्यांचे सहकारी राहुल गांधी यांना भेटत आहेत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
वैजापूर इथं सप्ताहाला भेट : वैजापूर इथं गंगागिरी महाराज यांच्या अखंड हरिनाम सप्ताहाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली. "अरबी समुद्रापेक्षा अधिक मोठा महासागर मला इथं पाहायला मिळतो. वारकरी परंपरा इथं जपली जाते, याचं समाधान वाटतं. अध्यात्मिक शक्ती आमच्या पाठीशी आहे, भारतीय परंपरेमध्ये कर्तव्य आणि अध्यात्मक हे एकत्रित चालतं," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
