कोल्हापूर : चार दशकांहून अधिक काळ कोल्हापूरकरांनी संघर्ष केल्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचचं स्वप्न अखेर साकार झालंय. आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते सर्किट बेंचचं लोकार्पण होणार आहे, तर दीड लाखांहून अधिक प्रलंबित खटल्यांसाठी त्यांना मुंबईला घालावे लागणारे हेलपाटे आता थांबणार आहेत. यामुळं कोल्हापुरात आज आनंदोत्सव साजरा होत असून, कोल्हापूरकरांसाठी आजचा सोनियाचा दिन असणार आहे.
कोल्हापूरकरांना करावा लागला 42 वर्षं संघर्ष : कोल्हापूर ही समतेची भूमी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी आणि दूरदृष्टी नेतृत्वाने देशाला सामाजिक न्यायाचा विचार दिला. याच भूमीत छत्रपती राजाराम महाराजांनी दसरा चौकातील न्याय संकुलातून हजारो दीनदलित वर्गाला न्याय कक्षेत आणून अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवला, त्याच इमारतीतून आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचं काम चालणार आहे, यासाठी कोल्हापूरकरांना 42 वर्षं संघर्ष करावा लागला. तीन पिढ्या या लढ्यामध्ये सहभागी होत्या, तर पुरोगामी विचाराचे खंदे समर्थक दिवंगत प्रा. एन. डी. पाटील, कामगार नेते गोविंदराव पानसरे, निवासराव साळुंखे यांचं योगदान कोल्हापूरकर विसरू शकत नाहीत. लोकलढ्याला मूर्त स्वरूप देण्याचं काम या मंडळींनी केलं म्हणूनच आजचा दिवस पाहायला मिळत आहे. 1933 यावर्षी स्थापन झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या माध्यमातून 6 जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार यांनी नेटाने लढा तेवत ठेवला तर जिल्ह्यातील माध्यमांनी या लढ्याला बळ देण्याचं काम केलं. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील सुमारे दीड लाखांहून अधिक खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते, यासाठी पक्षकार वकिलांना आठवड्याला मुंबईचे हेलपाटे मारावे लागत होते. यामुळं वेळ, पैसा वाया जात असल्याच्या तक्रारी होत होत्या, आता सर्किट बेंचच्या स्थापनेमुळं वेळ, पैसा आणि श्रमाची बचत होणार असून, जलद न्यायाचं हब कोल्हापूर व्हावे, अशा प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटत आहेत.
कोल्हापूरच्या न्यायव्यवस्थेला आहे पावणे दोनशे वर्षांची परंपरा : संस्थान काळात कोल्हापुरात 1866 मध्ये मुंबई प्रांताशी कोल्हापूर संस्थानाचा करार झाला, 1867 मध्ये कोल्हापूर न्यायालयाची सुरुवात झाली. कोल्हापूर न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश म्हणून महादेव गोविंद रानडे यांची नियुक्ती झाली तर 1879 मध्ये सिव्हिल प्रोसिजर कोड लागू झाला. कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या काळात 1929 मध्ये कोल्हापूर स्टेट हायकोर्ट सुरू झालं, तर 1933 यावर्षी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनची स्थापना झाली. पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे सहा जिल्ह्यांतील सात हजार खटले वर्ग करण्यात आले आहेत, यासाठी चार न्यायाधीशांची नेमणूक ही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे, तर सुमारे 250 कर्मचारी यासाठी तैनात असणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज लोकार्पण : महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरातील मेरी वेदर मैदानावर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाचा शानदार सोहळा रंगणार आहे. यासाठी कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलाकडून सुमारे 900 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सुरक्षेसाठी तैनात असणार आहेत. लोक लढ्याला यश मिळाल्यामुळं कोल्हापुरात आज चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
