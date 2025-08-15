ETV Bharat / state

"जाणते राजे हे फक्त आम्हाला घेऊन फिरायचे...", राधाकृष्ण विखे-पाटलांची अप्रत्यक्षरित्या शरद पवारांवर टीका - RADHAKRISHNA VIKHE PATIL

आज माध्यमांशी संवाद साधताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपण अजित पवार यांना नव्हे, तर राज्याच्या त्या जाणता राजाबद्दल बोलल्याचं सांगत पुन्हा अप्रत्यक्षरित्या शरद पवारांवर टीका केली.

अहिल्यानगर : गेल्या दोन दिवसांपासून विखे-पाटील आणि पवार यांच्यातील सुप्त संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळतोय. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटबाबत वक्तव्य करताना राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अप्रत्यक्षरित्या शरद पवार यांच्यावर टीका करताना निदान जनाची नाही तर मनाची असा उल्लेख केला होता. यावर आज माध्यमांशी संवाद साधताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्टीकरण देत आपण अजित पवार यांना नव्हे, तर राज्याच्या त्या जाणता राजाबद्दल बोलल्याचं सांगत पुन्हा अप्रत्यक्षरित्या शरद पवारांवर टीका केली.

विखे-पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण : आज भारताचे 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अहिल्यानगर इंथ शासकीय ध्वजारोहणानिमित्त राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते शासकीय ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्यासह शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तसंच नागरिक उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अजित पवारांबद्दल स्पष्टीकरण देत आपण अजित दादांना नव्हे तर राज्याच्या त्या जाणता राजाबद्दल (शरद पवार) बोलल्याचं सांगितलं.

जाणते राजे हे फक्त आम्हाला घेऊन फिरायचे... : राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, "अनेक वर्ष आपल्या राज्यातील जाणते राजे हे फक्त आम्हाला घेऊन फिरायचे... दिल्लीला जाऊ, आयकर माफ करु, इथेनॉल धोरण करु...तुम्ही केंद्रात कृषिमंत्री राहिलात, ना तुम्ही आयकर माफ करु शकलात, ना इथेनॉल धोरण आणू शकलात. पहिलं इथेनॉल धोरण तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक असताना 5 टक्के आणले होते. 10 वर्ष यांनी काय केलं? हा प्रश्न माझा आहे. आज वीस टक्याच्या पुढे आम्ही इथेनॉल ब्रॅण्डिंगसाठी देत आहोत. 15 हजार कोटींचा आयकर माफ होणं हा मोठा दिलासा आहे कारखानदारीला...यासंदर्भात माझी भूमिका होती की, ज्यांनी तुम्हाला दिलंय, जे तुम्हाला देताय ज्यामुळं कारखानदारी टिकली त्यांचे आभार मानायला हवे. म्हणून मी माझ्या त्या भाषणात नाही, मनाची तरी निदान... आणि हा अजित पवारांना संबोधून नव्हता. अजित पवारांवर मी टीका कधीच करीत नाही. तर वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राला फसवणाऱ्या त्या जाणता राजाबद्दल मी बोललो, " असं स्पष्टीकरण राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी माध्यमांना दिले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवर कुठलंही सरकारचं नियंत्रण नाही : पुढं राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितलं की, "तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात साखर संघाची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली होती. यामध्ये साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी त्या शिष्ठमंडळाचं नेतृत्व अजित पवारांनी केलं होते. त्यावेळी चर्चेदरम्यान वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला सरकारनं कारखान्यांकडून वसुली करून द्यावी, त्याचप्रमाणं अनुदान द्यावं, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणं साखर संघाच्याही काही मागण्या होत्या. नुकतंच इथेनॉलचे धोरण जाहीर झालं होतं. सगळ्यांनी मान्य केलं होतं की, इथेनॉलमुळं कारखानदारी टिकून राहिली. मी त्यावेळी प्रश्न केला की, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांनी आपली कारखानदारी टिकली, हे मान्य असेल तर संघाच्या वार्षिक अहवालात पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांचा फोटो छापला का? त्यावेळी त्याचं उत्तर आलं नाही. मग फक्त मतलाबापुरते आणि केवळ फायदाकरिता सरकारकडे यायचं... वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवर कुठलंही सरकारचं नियंत्रण नाही, ती शासकीय संस्था नाही.. सरकारचे तीन चार मंत्री वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवर प्रातिनिधिक स्वरूपात नेमले पाहिजे. पहिले केंद्रीय सहकारिता मंत्री म्हणून अमित शाहांचं साधे आभार मानण्याचं दायित्व ज्यांच्यात नाही आणि सरकारकडे मदत मागता ही त्यावेळी माझी भूमिका होती," असं राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.

