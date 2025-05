ETV Bharat / state

रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचं पाऊल; क्यूआर कोडवरुन कळणार डॉक्टरांची संपूर्ण माहिती - KNOW YOUR DOCTOR PLATFORM

डॉक्टर ( File Photo )

Published : May 24, 2025 at 1:37 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 1:50 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात अनेक ठिकाणी बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो, विशेषतः ग्रामीण भागात अशा डॉक्टरांचं प्रमाण अधिक असल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. काही चुकीच्या लोकांमुळं डॉक्टरांचा पेशा बदनाम होत असल्याचं निदर्शनास आलंय. त्यावर उपाय म्हणून आता प्रत्येक डॉक्टरांना 'क्युआर कोड' मिळणार आहे. "महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलतर्फे सर्व अधिकृत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना आपली माहिती ऑनलाईन पद्धतीनं भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक दवाखान्यात आता हा क्युआर कोड लावण्यात येईल, तो स्कॅन केल्यावर संबंधित डॉक्टरांची अधिकृत माहिती रुग्णांना कळणार आहे," अशी माहिती आयएमए अध्यक्ष डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी दिली. 'नो युवर डॉक्टर' उपक्रमाची पार्श्वभूमी : महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलनं 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी 'नो युवर डॉक्टर' ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रुग्णांना त्यांच्या डॉक्टरांची खरी ओळख पटवून देणे आणि आरोग्यसेवेत पारदर्शकता आणणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांना त्यांच्या क्लिनिकमध्ये क्युआर (QR) कोड असलेली केवायडी KYD कार्ड लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक हा क्युआर (QR) कोड स्कॅन करून संबंधित डॉक्टरची नोंदणी, शैक्षणिक पात्रता आणि विशेषज्ञता याबाबतची माहिती मिळवू शकतात. माहिती देताना डॉ. अनुपम टाकळकर (ETV Bharat Reporter)

