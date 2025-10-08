ETV Bharat / state

लोकनेते दि. बा. पाटील भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा आवाज; नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाची ऐतिहासिक लढाई

लोकनेते दि. बा. पाटील (D.B Patil) यांनी शेतकरी, कामगार आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी आयुष्य वाहिले. तर १२.५ टक्के जमीन परतावा योजना त्यांचा ऐतिहासिक लढा ठरली आहे.

Dinkar Patil
लोकनेते दि. बा. पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : कोकणच्या सुपीक मातीत जन्मलेले आणि संपूर्ण आयुष्य शेतकरी, कामगार आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी वाहून घेणारे लोकनेते दिनकर बाळू पाटील (दि. बा. पाटील) हे नाव (D.B. Patil) आजही जनमानसात प्रेरणास्त्रोत म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिलेला शेतकरी संघर्ष महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात एक अविस्मरणीय पर्व ठरला आहे.


जन्म आणि शिक्षण : दि. बा. पाटील यांचा जन्म १३ जानेवारी १९२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील जासई गावात झाला. पनवेल येथे प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुणे विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण (एल.एल.बी.) १९५१ साली पूर्ण केले. १९५१ ते १९५६ या काळात त्यांनी वकिली व्यवसाय केला, मात्र त्याच काळात त्यांच्या मनात समाजकारणाची बीज पेरली गेली.



राजकीय कारकीर्द : दि. बा. पाटील यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या (शेकाप) माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला. ते १९५७ ते १९८० या काळात पाचवेळा महाराष्ट्र विधानसभेत निवडून आले. १९७२ ते १९७७ आणि पुन्हा १९८२ ते १९८३ या काळात त्यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्य केले. तसेच, १९७७–१९८० आणि १९८४–१९८९ या काळात ते कुलाबा मतदारसंघाचे लोकसभा सदस्य होते. यानंतर १९९२–१९९८ या काळात ते महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य राहिले. शेतकरी कामगार पक्षाचे केंद्रीय सचिव आणि महासचिव म्हणूनही त्यांनी दीर्घकाळ जबाबदारी सांभाळली.



शेतकऱ्यांचा संघर्ष १२.५ टक्के जमीन परतावा योजना : १९७० च्या दशकात नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी सिडकोने शेकडो गावांमधील हजारो एकर जमीन अधिग्रहित केली. या अधिग्रहणात शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन मिळावे, यासाठी दि. बा. पाटील यांनी नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले, आंदोलने केली, लाठीमार सहन केला पण झुकले नाहीत. या सातत्यपूर्ण लढ्यामुळं शासनाला “१२.५ टक्के जमीन परतावा योजना” लागू करावी लागली. तसेच ४० चौ.फुट जागेची भरपाई योजना राबवण्यात आली. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या विकास इतिहासातील सामाजिक न्यायाचा नवा अध्याय ठरला. त्यामुळेच जनतेने त्यांना सन्मानाने 'लोकनेते' म्हणून गौरवले.


सामाजिक न्याय आणि स्त्रीसमानतेसाठी कार्य : दि. बा. पाटील यांनी शेतकरी हक्कांसोबतच सामाजिक परिवर्तनासाठीही सातत्याने प्रयत्न केले. महिला भ्रूणहत्येविरोधात त्यांनी मोहीम उभारली आणि समाजात स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश दिला. त्यांच्या कार्यामुळं ग्रामीण भागात शिक्षण आणि सामाजिक जागृतीची चळवळ अधिक वेगाने पसरली.


विमानतळ नामकरणाची लढाई : दि. बा. पाटील यांच्या योगदानाची दखल घेऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला “लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” असे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी गेली काही वर्षांपासून तीव्रतेने होत आहे. स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांनी मोर्चे, रॅल्या, वाहनफेऱ्या आणि आंदोलने करून हा प्रश्न जिवंत ठेवला आहे.राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांनी या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे नामकरणाचा प्रस्ताव पाठवला असून, केंद्राने तत्त्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.


ऐतिहासिक क्षणाकडं राज्याचं लक्ष : आता राज्याचे आणि विशेषत: कोकणातील भूमिपुत्रांचे लक्ष ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या विमानतळाच्या उद्घाटनाकडं लागलं आहे. भूमिपुत्रांना अपेक्षा आहे की, या दिवशी त्यांच्या दशकांपासूनच्या संघर्षाला न्याय मिळेल आणि विमानतळावर “लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” अशी पाटी झळकताना दिसेल.



वारसा जपणारा नेता : दि. बा. पाटील यांचे आयुष्य हे सामाजिक बांधिलकी, न्याय आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. त्यांनी दाखवलेला मार्ग आजही नव्या पिढीला प्रेरणा देतो. भूमिपुत्रांच्या संघर्षातून निर्माण झालेला हा आदर्श नेता आजही जनतेच्या हृदयात “लोकनेते दि. बा. पाटील” म्हणून अमर आहे.

हेही वाचा -

  1. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ असा फडणवीस यांनी केला उल्लेख
  2. नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याची मागणी पुन्हा तीव्र, मनसेचं आक्रमक आंदोलन
  3. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव; केंद्राच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

लोकनेते दि बा पाटीलदिनकर बाळू पाटीलJOURNEY OF DINKAR BALU PATILदि बा पाटील ऐतिहासिक लढाईDINKAR PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.