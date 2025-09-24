ETV Bharat / state

मुऱ्हादेवी सातपुडा पायथ्याशी विराजमान; गांधीजींच्या आवाहनावरुन हरिजनांसाठी खुलं झालेलं 'पहिलं ग्रामीण मंदिर', काय आहे आख्यायिका?

सातपुड्याच्या पायथ्याशी विराजमान ८०० वर्षे जुनी मुऱ्हादेवी (Murha Devi) ही रेणुका-शारदा देवीची बहीण मानली जाते. तर काय आहे मुऱ्हादेवीची आख्यायिका? जाणून घ्या.

अमरावती शारदीय नवरात्री 2025 (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 4:46 PM IST

अमरावती : सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात मुऱ्हादेवी (Murha Devi) या गावात विराजमान असणारी पूर्णाकृती देवी ही माहूरची रेणुका देवी आणि मेहरची शारदा देवी यांची बहीण असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. ८०० वर्षांपासून मुऱ्हादेवी याठिकाणी विराजमान आहे.

भाविकांसाठी प्रकटली मुऱ्हादेवी : पूर्वी सातपुडा पर्वत रांगेत राहणारे आदिवासी बांधव रेणुकादेवीच्या दर्शनासाठी माहूरला जायचे. हे अंतर फार लांब असून इतक्या दूर देवीच्या दर्शनाला जाणं म्हणजे वेळही फार लागायचा. आठशे वर्षांपूर्वी मुऱ्हादेवी स्वतः सातपुड्याच्या पायथ्याशी प्रकट झाली अशी आख्यायिका आहे. पुरातत्व विभानं मुऱ्हादेवीची मूर्ती ही ८०० वर्ष जुनी असल्याचं स्पष्ट केल्याची माहिती, श्री मुऱ्हादेवी संस्थांचे सचिव रमेश पांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

सातपुड्याच्या पायथ्याशी नवरात्रोत्सव (ETV Bharat Reporter)


मूर्तीचं असं आहे वैशिष्ट्य : मुऱ्हादेवीच्या मूर्तीचा चेहरा पाहिला तर या मूर्तीचे डोळे एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यासारखे भासतात. हे बोलके डोळे पाहून काही क्षणासाठी भाविक थक्क होतात. बेलपत्र आणि महादेवाची पिंड मुऱ्हादेवीच्या डोक्यावर आहे. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीसमान मोत्याची माळ देवीच्या गळ्यात आहे.



महिलांना पूजेचा मान : अनेक मंदिरात पुजारी म्हणून पुरुष गाभाऱ्यात असतात. मुऱ्हादेवीच्या मंदिरात पुरुषासोबतच महिलांना देखील पुजाऱ्याचा मान असतो. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात सर्व भाविकांना प्रवेश दिला जातो. नवरात्रीत होत असलेल्या गर्दीमुळं गाभाऱ्याच्या बाहेरूनच देवीला नमस्कार करण्याचं आवाहन भाविकांना करण्यात आलं आहे.


आदिवासींची देवी झाली शेतकऱ्यांची देवी : मुऱ्हादेवी म्हणजे आदिवासींची देवी असं पूर्वी म्हटलं जायचं. आज देखील मेळघाटातील कोरकू आणि गोंड जमातीचे भाविक आपल्या गावातून देवीच्या दर्शनाला पायी चालत येतात. मंदिर परिसरात आदिवासी पारंपरिक गीत गात नृत्य करतात. आपल्या शेतीचं आणि जनावरांचं रक्षण कर अशी प्रार्थना आदिवासी भाविक करतात. ज्या भागात हे मंदिर आहे त्या संपूर्ण परिसरात सामान्य शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अंजनगाव, अचलपूर, दर्यापूर, अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातून मोठ्या संख्येनं शेतकरी नवरात्रोत्सवात देवीच्या दर्शनाला येतात. विशेष म्हणजे या परिसरातील नवी पिढी जी कामानिमित्त मुंबई, पुणे आणि इतर प्रदेशात आहे ते सारे नवरात्रोत्सवात आपल्या देवीच्या दर्शनाला येतात, असं रमेश पांडे यांनी सांगितलं.



ग्रामीण भागात हरिजनांसाठी खुलं होणारं पहिलं मंदिर : देशातील मंदिरं हरिजनांसाठी खुली करावीत असं आवाहन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी केलं होतं. तसं पत्रच त्यांनी सर्व मंदिरांना दिलं होतं. त्यावेळी विदर्भात वर्धा शहरात लक्ष्मी नारायण मंदिर हे पहिल्यांदा खुलं झालं. त्यानंतर ग्रामीण भागात हरिजनांसाठी खुलं होणारं मुऱ्हादेवीचं मंदिर हे पहिलं. त्यावेळी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष महादेव पाटील घोगरे यांनी हरिजनांसाठी मंदिर खुलं केलं.



महात्मा गांधी यांनी पाठवलं आभारपत्र : मुऱ्हादेवीचं मंदिर हरिजनांसाठी खुलं झालं अशी माहिती मिळाल्यावर महात्मा गांधी यांनी या मंदिरात येण्याचा निर्णय घेतला. अंजनगाव सुर्जीपर्यंत महात्मा गांधी पोचले देखील होते. मात्र, काही महत्वाच्या कामामुळं त्यांना परतावं लागला. यानंतर २९ डिसेंबर १९३३ रोजी महात्मा गांधी यांनी मुऱ्हादेवी मंदिर संस्थानला पत्र लिहिलं. मी मंदिरात येऊ शकलो नाही. याबाबत त्यांनी पत्रात खंत व्यक्त केली. "हरिजनांना मंदिरात प्रवेश दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो" असा उल्लेख पत्रात आहे. हे पत्र आज देखील मंदिर विश्वस्थांकडं उपलब्ध असून या पत्राची प्रत मंदिर परिसरात लावण्यात आली आहे.



शासनानं जाहीर केला तीन कोटीचा निधी : राज्याचे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी मुऱ्हादेवीच्या मंदिरासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीअंतर्गत मंदिर परिसरात भाविकांच्या सुविधाकरता विविध व्यवस्था केली जाणार आहे. या विकास कामाच्या भूमिपूजनासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आम्ही वाट पाहतो आहे, असं रमेश पांडे म्हणाले.


नवरात्रोत्सवात भव्य यात्रा : मुऱ्हादेवी मंदिर परिसरात नवरात्रोत्सवानिमित भव्य यात्रा भरली आहे. जवळपास पाचशे दुकानं या यात्रेत थाटली आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या यात्रेत होते. यावर्षी नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून मुसळधार पाऊस कोसळतो आहे. त्यामुळं अद्याप विशेष प्रतिसाद मिळत नाही असं यात्रेत हॉटेल थाटणारे चेतन घोगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

