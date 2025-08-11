अमरावती : श्रावण महिन्यात अमरावती जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असणाऱ्या शिवालयात भाविक मोठ्या श्रद्धेनं पूजा करतात. विदर्भाची काशी अशी ओळख असणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यात 'वाठोडा शुक्लेश्वर' हे ठिकाण 'विदर्भाची काशी' म्हणून ओळखलं जातं. शुक्लेश्वरच्या मुख्य शिवलिंगासह पित्तेश्वर आणि कृष्णेश्वर ही दोन स्थानं देखील आहेत. बारा ज्योतिर्लिंगाचा पट या ठिकाणी असून हे मंदिर बाराव्या शतकातलं असावं असा अंदाज वर्तवण्यात येतो. वाठोडा शुक्लेश्वर या विदर्भाच्या काशीत बारा ज्योतिर्लिंगाचा पट या ठिकाणी आहे. पूर्णा नदीच्या काठावर असणाऱ्या शुक्लेश्वर मंदिरासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
असं आहे मंदिर : बाराव्या शतकात यादवांच्या काळात हे मंदिर बांधलं असावं. मंदिराचा पाया हा काळ्या दगडांचा आहे. चुना आणि विटांचं मंदिराचं बांधकाम आहे. हे मंदिर बाराव्या शतकातलं असलं तरी या मंदिराच्या जीर्णोद्धारचा उल्लेख अद्याप स्पष्ट नाही. बहामनी आणि गोंड राजांची सत्ता असताना या मंदिराचं नूतनीकरण झालं असावं असा अंदाज मूर्ती शास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना व्यक्त केला. मंदिराच्या शिखरावर मराठेशाहीचा प्रभाव जाणवतो. चारही बाजूला मिनार आणि घुमट अशी मंदिराची रचना आहे. मंदिरात छोटेखानी सभामंडप असून मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात भगवान शंकराचे मोठे लिंग आहे. शुक्लेश्वरच्या मुख्य मंदिरासोबत चिरेबंदी असणाऱ्या मंदिराच्या आवारात आणखी छोटीमोठी देवालयं आहेत असं राहुल पंडित म्हणाले.
काशी सारखं महत्व : या मंदिराबाबत अनेक दंतकथा सांगितल्या जातात. यापैकी या मंदिर परिसरात साडेअकरा ज्योतिर्लिंग असल्यानं विदर्भाची काशी म्हणून या ठिकाणाला महत्व आहे. वास्तविक या परिसरात बारा ज्योतिर्लिंगाचा दगडावर पडलेला पट आहे. शुक्लेश्वरचं दर्शन घेतल्यावर परिसरातील देवांचं दर्शन घेऊन बारा ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन आपल्याला व्हावं या उद्देशानं पुरातन शिवालयाच्या ठिकाणी या पटाचं दर्शन होतं.
या संस्कृत श्लोकासोबत घ्यावं बारा ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।
उज्जयिन्यां महाकालम्ॐकारममलेश्वरम् ॥१॥
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम् ।
सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥२॥
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे ।
हिमालये तु केदारम् घुश्मेशं च शिवालये ॥३॥
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥४॥
वाठोडा शुक्लेश्वर मंदिराचे वैशिष्ट्य : शुक्लेश्वरच्या मंदिरासमोर भव्य नंदी विराजमान आहे. हा नंदी पाहताना तो वेगळ्या दिशेला पाहतो आहे असं वाटतं. नंदीच्या दोन शिंगाच्या मधून शुलेश्वर शिवलिंगाचं अतिशय छान दर्शन होतं. शुक्लेश्वर मंदिराच्या तळघरात तीन चार शतकं आधीची नृसिंहाची पुरातन मूर्ती आहे. मंदिर परिसरात एका बाजूला तळघरात ध्यान केंद्र आहे. पूर्वी या तळघरातून थेट काशिला जाण्याचा मार्ग होता असं रहिवासी सांगतात. मंदिर परिसरात दर्शनीय ठिकाणी भैरवचं दर्शन घडतं. मंदिराच्या कळसावर मोर, हत्ती, उंट, घोडे, असं चतुरंग सैन्य आहे. मंदिराच्या घुमटावर सैनिक, गवळणी, राजा यांची चित्रे आहेत.
हेही वाचा -