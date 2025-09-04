ETV Bharat / state

कोल्हापुरात हक्काचे बालेकिल्ले विभागले, माजी नगरसेवकांना प्रभाग रचनेचा फटका तर सत्ताधाऱ्यांना लाभ? - KMC WARD RACHANA

प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आणि बहुचर्चित कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर झाली. कोल्हापूर महापालिकेसाठी 20 प्रभाग असणार आहेत. यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या.

KMC Ward Rachana
कोल्हापूर महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read

कोल्हापूर : मागील पाच वर्ष 'प्रशासकराज' असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकाची नव्यानं प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर झाली. बहुसदस्यीय होणाऱ्या या निवडणुकीत चार सदस्यीय 19, तर एक प्रभाग 5 नगरसेवकांचा असणार आहे. नव्या प्रारुप प्रभागरचनेमुळं सातत्यानं एकाच प्रभागातून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांची चांगलीच गोची झाली आहे. मागील पाच वर्षांपासून एका प्रभागातून तयारी केलेल्या माजी नगरसेवकांना ऐनवेळी प्रभागात झालेल्या बदलामुळं फटका बसणार आहे. तर सत्ताधारी भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं अचूक टायमिंग साधत नव्या प्रभाग रचनेवर वरचष्मा निर्माण केला आहे.

पाच वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासकराज : "राज्यातील मुदत संपलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा बिगुल लवकरच वाजणार असून यासाठी प्रशासनानेही कंबर कसली आहे. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्य पद्धतीनं होणार आहेत. 81 सदस्य संख्या असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली. यानंतर कोरोना काळ, ओबीसी आरक्षणामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न झाल्यानं मागील पाच वर्षांपासून महापालिकेवर 'प्रशासकराज' आहे. या काळात कादंबरी बलकवडे आणि सध्या के. मंजूलक्ष्मी यांनी प्रशासक म्हणून कार्यभार घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर नव्याने प्रभागांच्या रचना जाहीर झाल्या आहेत, असं काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी सांगितलं.

KMC Ward Rachana
कोल्हापूर महानगरपालिकेची नवीन प्रभाग रचना (ETV Bharat Reporter)

लवकरच होणार आरक्षण जाहीर : "कोल्हापूर शहरातील 19 प्रभागात चार तर 20 क्रमांकाच्या प्रभागात पाच नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार लवकरच हेही आरक्षण जाहीर होणार आहे. मात्र प्रशासनानं बहु सदस्य पद्धतीनं घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शहरातील अनेक प्रभागांची फोड केल्यामुळं वर्षानुवर्षे बालेकिल्ला ठरलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांना याचा फटका बसणार आहे. तर दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्रित सत्ता हस्तगत केली होती. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा एकेकाळी मित्रत्वाचा धागा होता. मात्र आता मंत्री मुश्रीफ महायुतीत असल्यानं आणि प्रभाग रचनेत आमदार सतेज पाटील यांच्या शिलेदारांचं हक्काचं पॉकेट विभागल्यानं निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची अर्थात आमदार सतेज पाटील यांची रणनीती काय असणार? याकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. तर प्रारुप रचनेबद्दल हरकती घेणार आहे," असं कोल्हापूर महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे माजी सभापती आणि काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी सांगितलं.

...तर विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होईल : "कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना सत्ताधारी मंडळींनी विकासाचं कोणतंही काम केलं नाही. उलट राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कोल्हापूरचं सर्किट बेंच, शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा निधी, रंकाळा तलाव संवर्धन, कोल्हापूर महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. तर शहराची हद्दवाढसुद्धा लवकरच होईल. यामुळं महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचं महापालिका निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त होईल, अशी व्यूह रचना आखायचं काम महायुतीकडून सुरू आहे," असं भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना सचिन चव्हाण आणि महेश जाधव (ETV Bharat Reporter)

आमदार सतेज पाटील विरुद्ध महायुती असाच होणार सामना : काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महापालिकेच्या राजकारणात एन्ट्री केल्यापासून सत्तेची सूत्रं त्यांच्याच हाती राहिली आहेत. मात्र आता राज्यातील सत्तेचं चित्र बदललं आहे. महायुतीकडून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, भाजपा आमदार अमल महाडिक, शिवसेना समन्वयक सत्यजित कदम अशा दिग्गज नेत्यांची फौज एकीकडं तर महाविकास आघाडीकडून आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष आणि महापालिकेचे माजी उपमहापौर रविकिरण इंगवले, शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक सुनील मोदी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि महापालिकेचे माजी उपमहापौर आर. के. पोवार यांची महापालिकेचे कारभारी निवडताना दमछाक होणार आहे.

15 सप्टेंबर पर्यंत हरकती नोंदवता येणार : नव्यानं जाहीर झालेल्या प्रभागांच्या रचनेवरुन महायुती आणि महाविकास आघाडीत आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी आतापासूनच झडत आहेत. सत्तेचा वापर करून सोयीनुसार प्रभाग रचना केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या मंडळींनी केला आहे. तर महायुतीच्या काळात झालेल्या विकासामुळं कोल्हापूरकर युतीच्या बाजूनं कौल देतील असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना आहे. आता जनतेच्या दरबारात राजा कोण ठरतो? याकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 45 वर्षांपासून मशिदीत केली जाते गणपतीची प्रतिष्ठापना; गोटखिंडी गावात हिंदू मुस्लिम एकत्र करतात पूजा
  2. पाणावल्या डोळ्यांनी कोल्हापुरात गणेश विसर्जन; कुठे विसर्जन कुंडात तर कुठे वाहत्या पाण्यात विसर्जनासाठी झटापट
  3. 'महादेवी'बाबत टाइमपास, आमची फसवणूक सुरू; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

कोल्हापूर : मागील पाच वर्ष 'प्रशासकराज' असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकाची नव्यानं प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर झाली. बहुसदस्यीय होणाऱ्या या निवडणुकीत चार सदस्यीय 19, तर एक प्रभाग 5 नगरसेवकांचा असणार आहे. नव्या प्रारुप प्रभागरचनेमुळं सातत्यानं एकाच प्रभागातून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांची चांगलीच गोची झाली आहे. मागील पाच वर्षांपासून एका प्रभागातून तयारी केलेल्या माजी नगरसेवकांना ऐनवेळी प्रभागात झालेल्या बदलामुळं फटका बसणार आहे. तर सत्ताधारी भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं अचूक टायमिंग साधत नव्या प्रभाग रचनेवर वरचष्मा निर्माण केला आहे.

पाच वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासकराज : "राज्यातील मुदत संपलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा बिगुल लवकरच वाजणार असून यासाठी प्रशासनानेही कंबर कसली आहे. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्य पद्धतीनं होणार आहेत. 81 सदस्य संख्या असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली. यानंतर कोरोना काळ, ओबीसी आरक्षणामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न झाल्यानं मागील पाच वर्षांपासून महापालिकेवर 'प्रशासकराज' आहे. या काळात कादंबरी बलकवडे आणि सध्या के. मंजूलक्ष्मी यांनी प्रशासक म्हणून कार्यभार घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर नव्याने प्रभागांच्या रचना जाहीर झाल्या आहेत, असं काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी सांगितलं.

KMC Ward Rachana
कोल्हापूर महानगरपालिकेची नवीन प्रभाग रचना (ETV Bharat Reporter)

लवकरच होणार आरक्षण जाहीर : "कोल्हापूर शहरातील 19 प्रभागात चार तर 20 क्रमांकाच्या प्रभागात पाच नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार लवकरच हेही आरक्षण जाहीर होणार आहे. मात्र प्रशासनानं बहु सदस्य पद्धतीनं घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शहरातील अनेक प्रभागांची फोड केल्यामुळं वर्षानुवर्षे बालेकिल्ला ठरलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांना याचा फटका बसणार आहे. तर दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्रित सत्ता हस्तगत केली होती. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा एकेकाळी मित्रत्वाचा धागा होता. मात्र आता मंत्री मुश्रीफ महायुतीत असल्यानं आणि प्रभाग रचनेत आमदार सतेज पाटील यांच्या शिलेदारांचं हक्काचं पॉकेट विभागल्यानं निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची अर्थात आमदार सतेज पाटील यांची रणनीती काय असणार? याकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. तर प्रारुप रचनेबद्दल हरकती घेणार आहे," असं कोल्हापूर महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे माजी सभापती आणि काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी सांगितलं.

...तर विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होईल : "कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना सत्ताधारी मंडळींनी विकासाचं कोणतंही काम केलं नाही. उलट राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कोल्हापूरचं सर्किट बेंच, शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा निधी, रंकाळा तलाव संवर्धन, कोल्हापूर महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. तर शहराची हद्दवाढसुद्धा लवकरच होईल. यामुळं महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचं महापालिका निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त होईल, अशी व्यूह रचना आखायचं काम महायुतीकडून सुरू आहे," असं भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना सचिन चव्हाण आणि महेश जाधव (ETV Bharat Reporter)

आमदार सतेज पाटील विरुद्ध महायुती असाच होणार सामना : काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महापालिकेच्या राजकारणात एन्ट्री केल्यापासून सत्तेची सूत्रं त्यांच्याच हाती राहिली आहेत. मात्र आता राज्यातील सत्तेचं चित्र बदललं आहे. महायुतीकडून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, भाजपा आमदार अमल महाडिक, शिवसेना समन्वयक सत्यजित कदम अशा दिग्गज नेत्यांची फौज एकीकडं तर महाविकास आघाडीकडून आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष आणि महापालिकेचे माजी उपमहापौर रविकिरण इंगवले, शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक सुनील मोदी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि महापालिकेचे माजी उपमहापौर आर. के. पोवार यांची महापालिकेचे कारभारी निवडताना दमछाक होणार आहे.

15 सप्टेंबर पर्यंत हरकती नोंदवता येणार : नव्यानं जाहीर झालेल्या प्रभागांच्या रचनेवरुन महायुती आणि महाविकास आघाडीत आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी आतापासूनच झडत आहेत. सत्तेचा वापर करून सोयीनुसार प्रभाग रचना केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या मंडळींनी केला आहे. तर महायुतीच्या काळात झालेल्या विकासामुळं कोल्हापूरकर युतीच्या बाजूनं कौल देतील असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना आहे. आता जनतेच्या दरबारात राजा कोण ठरतो? याकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 45 वर्षांपासून मशिदीत केली जाते गणपतीची प्रतिष्ठापना; गोटखिंडी गावात हिंदू मुस्लिम एकत्र करतात पूजा
  2. पाणावल्या डोळ्यांनी कोल्हापुरात गणेश विसर्जन; कुठे विसर्जन कुंडात तर कुठे वाहत्या पाण्यात विसर्जनासाठी झटापट
  3. 'महादेवी'बाबत टाइमपास, आमची फसवणूक सुरू; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल
Last Updated : September 4, 2025 at 7:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KOLHAPUR MUNICIPAL CORPORATIONकोल्हापूर महानगरपालिकाKMC WARD RACHANAप्रारुप प्रभाग रचनाKMC WARD RACHANA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.