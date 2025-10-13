नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात मेहंदी महोत्सवाचं आयोजन, महिला पोलिसांसह बंदिवान महिलांच्या हातावर रंगली मेहंदी
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या पुढाकाराने मेहंदी महोत्सव आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमात कारागृहातील महिला अधिकारी, कर्मचारी आणि बंदिवान महिलांच्या हातांवर मेहंदी रेखाटली.
Published : October 13, 2025 at 4:02 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 4:28 PM IST
नागपूर : नागपूर मध्यवर्ती कारागृहामध्ये (Nagpur Central Jail) आगळावेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात कारागृहात तैनात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह बंदिवान महिलांच्या हातांवर मेहंदीचे रंग उजळले. खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उपक्रमांतर्गत नागपूर कारागृहात मेहंदी महोत्सव (Mehendi Festival) साजरा करण्यात आला.
धकाधकीच्या ताणतणावातून विश्रांती : उपक्रमाचा उद्देश महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना रोजच्या धकाधकीच्या ताणतणावातून विश्रांती देत त्यांच्यात सकारात्मकता, सांस्कृतिक आणि एकात्मता वाढवणे होता. कार्यक्रमात कलागुण प्रदर्शनद्वारे आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. यावेळी संस्कार भारतीच्या अध्यक्षा कांचन गडकरी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.
महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये नवचैतन्य : खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या पुढाकाराने आयोजित या मेहंदी महोत्सवाने कारागृहातील महिला पोलीस दलाला नवचैतन्य दिलं. उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाचं कौतुक केलं. सांस्कृतिक कार्यक्रमातून कार्यरत महिलांना सामाजिक आणि मानसिक उर्जा मिळते, असं मत कांचन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. यावेळी कारागृह अधीक्षक वैभव आगे, समिती अध्यक्ष माजी आमदार प्रा.अनिल सोले, सचिव जयप्रकाश गुप्ता यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार: 'सुधारणा आणि पुनर्वसन' हे कारागृह विभागाचे ब्रिद वाक्य असून कारागृहात लोहारकाम, विणकाम, सुतारकाम, बेकरी, पॉवरलूम, हातमाग इत्यादी प्रकारचे उद्योग कार्यान्वित आहे. कारागृहातील या उद्योगामध्ये बंदयांना विविध प्रकारचे व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्यात येतो. आपण देखील एक समाजाचा घटक आहोत आणि आपण देखील समाजाचे काही देणे लागतो या भावनेने समाजाविषयी कृतज्ञतेची भावना ठेवण्याच्या दृष्टीने कारागृहातील महिला आणि पुरुष बंदी बांधवांनी बनविलेल्या अत्यंत सुबक आणि कलाकुसरीच्या वस्तुंचे प्रदर्शन करण्यात येते.
