मोदी-फडणवीसांवर टीका, भाजपा-आरएसएसचं हिंदुत्व ते राज्यातील ओला दुष्काळ... उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे
मुंबईच्या शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. त्यांनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले.
Published : October 3, 2025 at 7:35 AM IST
मुंबई : शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी (2 ऑक्टोबर) शिवाजी पार्क येथे पार पडलेल्या दसरा मेळाव्यात सत्ताधारी भाजपावर जोरदार टीका केली. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "जर सोनम वांगचुक यांनी मोदी सरकारशी सहमती दर्शवली असती, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसती," असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मणिपूर दौऱ्यावरही त्यांनी टीका केली. तसेच, महाराष्ट्रात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून, या नुकसानभरपाईबाबत फडणवीस सरकारनं तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही उद्धव यांनी यावेळी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका : उद्धव ठाकरे म्हणाले, "नरेंद्र मोदींचं मणिपूरमधील भाषण ऐकून वाटलं हसावं की रडावं? भाजपा हा एक अमिबा आहे. मणिपूरमधील लोकांच्या डोळ्यातील अश्रू तुम्ही का पुसले नाहीत?"
त्यांनी पुढे म्हटलं, "भाजपा जिथं जाते, तिथं लोकशाहीचा घात करते. पंतप्रधान मणिपूरमध्ये जाऊन तिथल्या लोकांचं सांत्वन करतील, अशी अपेक्षा होती. पण ते भाषणात म्हणतात, ‘मणिपूरच्या नावातच मणी आहे’ हे त्यांच्या भाषणाचं गांभीर्य होतं.” अशा शब्दांत उद्धव यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
'लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत फडणवीस दहाव्या स्थानी' : दसरा मेळाव्यात पुढे बोलताना उद्धव ठाकरेंनी राज्य सरकारवरही सडकून टीका केली. ते म्हणाले, "लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत देवेंद्र फडणवीस हे दहाव्या स्थानावर आहेत. मंत्री पैशांच्या पिशव्या घेऊन बसले आहेत, पण कोणतीही कारवाई केली जात नाही."
'लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्याचा वापर' : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईवर टीका करत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "सोनम वांगचुक कालपर्यंत मोदींचं कौतुक करत होते, तेव्हा सर्व काही ठीक होतं. पण जेव्हा त्यांनी लेह-लडाखसाठी उपोषण सुरू केलं, तेव्हा त्यांना देशद्रोही ठरवलं गेलं. आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. कायद्याचा असा वापर लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जातो, हे खपवून घेता येणार नाही."
शिवसैनिकांना मदतीचं आवाहन : महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर भाष्य करताना उद्धव ठाकरेंनी राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांची घरं चिखलात आहेत, शेती वाहून गेली आहे. शेतकरी विचारत आहेत, आज काय खावं? अशी भीषण परिस्थिती याआधी कधीच पाहायला मिळाली नव्हती. विशेषतः मराठवाड्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात संकट याआधी कधीच ओढावलं नव्हतं.”
यावेळी उद्धव यांनी शिवसैनिकांना आवाहन करत म्हटले, “मी शिवसैनिकांना सांगतो आपल्या परीनं या पूरग्रस्तांना मदत करा.”
फडणवीस म्हणतात, 'ओला दुष्काळ' शब्दच अस्तित्वात नाही : फडणवीस सरकारवर टीका करत त्यांनी जुना संदर्भ दिला. "मी मुख्यमंत्री असताना, देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुरात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत होते. त्यांनी तसं पत्रही लिहिलं होतं. पण आता जेव्हा ते मुख्यमंत्री आहेत, तेव्हा म्हणतात की 'ओला दुष्काळ' हा शब्दच अस्तित्वात नाही."
उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टपणे मागणी केली, "जशी आमच्या सरकारनं सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली, तशीच कर्जमाफी तुम्हीही केली पाहिजे."
"महाराष्ट्रात गोमाता म्हणता आणि गोव्यात खाता" : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित दसरा मेळाव्यात भाजपा आणि संघावर जोरदार हल्ला चढवला. “भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नेहमीच मुस्लिम द्वेष आणि धार्मिक राजकारण करत आले आहेत. हिंदुत्वाच्या नावावर लोकांना भडकवणं, हेच यांचं राजकारण आहे.”
हिंदुत्वावर भाष्य करत उद्धव यांनी भाजपाच्या दुटप्पीपणावर टीका केली. "महाराष्ट्रात गोमाता म्हणता आणि गोव्यात खाता" हे कसलं हिंदुत्व? एका बाजूला ‘बटेंगे तो कटेंगे’ म्हणता, आणि दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम महिलांकडून राख्या बांधून घेता?"
'संघाच्या 100 वर्षांच्या मेहनतीचे विषारी परिणाम...' : त्यांनी संघप्रमुख मोहन भागवत यांचाही उल्लेख करत म्हटलं, "दिल्लीमध्ये मोहन भागवत हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी प्रयत्न करा असं सांगतात, पण जमिनीवर त्याच संघाच्या 100 वर्षांच्या मेहनतीचे विषारी परिणाम दिसत आहेत. मोहन भागवत यांनी हिंदुत्व सोडलं आहे असं म्हणण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का?" शेवटी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला इशारा दिला, "आता तुम्ही आमच्या हिंदुत्वावर बोलू नका. नाहीतर भाजपामधील अनेक नेत्यांचे टोपी घातलेले फोटो इथं लावेन."
