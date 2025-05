ETV Bharat / state

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer - DOWRY PROHIBITION ACT

हुंडा एक क्रूर प्रथा ( ETV Bharat GFX )

Published : May 27, 2025 at 3:25 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:14 PM IST

पुणे : सासरच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून पुणे जिल्ह्यातील वैष्णवी शशांक हगवणे हिनं राहत्या घरात आत्महत्या केली. गेल्या काही दिवसांपासून वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. वैष्णवी ही हुंड्याचा बळी ठरली आणि तिनं आपली जीवनयात्रा संपवली. अवघ्या 23 वर्षीय वैष्णवीच्या आत्महत्येमुळं राज्यात पुन्हा एकदा 'हुंडा' या क्रूर प्रथेबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली. हुंडा या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय? हुंडा बंदी कायदा कधी अस्तित्वात आला? या कायद्यानं महिलांना खरंच न्याय मिळतो का? या कायद्यात शिक्षेच्या काय तरतुदी आहेत? या सर्व प्रश्नांची उकल आज आपण 'ईटीव्ही भारत'च्या या Explainer मधून करणार आहोत. खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय : वैष्णवी प्रकरणानंतर 'हुंडा' शब्द पुन्हा चर्चेत 'हुंडा' म्हणचे नेमकं काय? 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा' काय सांगतो? भारतीय न्याय संहिता कलम 85 हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामधील प्रमुख तरतुदी राज्यात हुंड्याच्या तक्रारीत वाढ कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण खूप कमी ही प्रथा कधी बंद होईल? न्याय लवकर मिळत नाही - मुख्य तक्रार हा कायदा कोणत्या प्रकारच्या भेटवस्तूंना लागू होत नाही? भेटवस्तू आणि हुंडा यातील फरक वैष्णवी हगवणे (Social Media) वैष्णवी प्रकरणानंतर 'हुंडा' शब्द नव्याने चर्चेत : एकविसाव्या शतकातही 'हुंडा' या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या राजेंद्र हगवणे यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात मुलगी वैष्णवी हिच्या वडिलांकडून लग्नासाठी ५१ तोळ्यांहून अधिक सोनं, एक फॉर्च्यूनर गाडी आणि जवळजवळ सात किलो चांदीची भांडी मागितली होती. हे सर्व देऊन सुद्धा क्रूर मानसिकतेच्या हगवणे कुटुंबीयांनी वैष्णवीला त्रास द्यायला सुरुवात केली. मारहाण आणि मानसिक त्रास नेहमीचेच झाले होते, वैष्णवीच्या माहेरच्यांचा आरोप आहे. त्यांनी तशी तक्रारही केलीय. अखेर सासरच्या मानसिक आणि शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून वैष्णवीनं आयुष्याला पूर्णविराम दिला. या प्रकरणाची गेले काही दिवस राज्यभर चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे. 'हुंडा' म्हणचे नेमकं काय? : पुरोगामी महाराष्ट्रात सध्या हुंडा दिला किंवा घेतला जात नाही, असं आपल्याला वाटत असलं तरी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आजही हुंड्याची मागणी केली जाते, विवाहित महिलांचा त्यासाठी छळ केला जातो. हुंडा घेणं आणि देणंसुद्धा कायदेशीर गुन्हाच आहे, पण आजही आपल्या इथं लग्नात मुलीच्या कुटुंबीयांकडून मुलाचे कुटुंबीय सोनं,चांदी, महागड्या गाड्या मागून घेतात. एखादी वस्तू वधूपक्षाकडून वरपक्षानं मागून घेणं म्हणजेच 'हुंडा' आहे. लग्नात स्वत:हून मागितलेली वस्तू म्हणजेच हुंडा होय. ही प्रथा आजही आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे मुलीच्या सुखासाठी द्या, असं मनभावीपणे म्हणणारेही प्रत्यक्षात हुंडाच मागत असतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. अनेकदा भेटवस्तूच्या गोंडस नावाच्या वेष्टनात हुंडा सर्रास दिला किंवा घेतला जातो. कोणत्या मार्गानं हुंडा घेतला जातो? (ETV Bharat GFX) 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा' काय सांगतो? : 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा' हा 1961 साली अस्तित्वात आला. एखाद्यानं लग्नात हुंडा दिला असेल तर हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्या आणि घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या कारावासाची आणि कमीत कमी 15 हजार रुपये अथवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

