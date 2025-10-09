ETV Bharat / state

भारत-ब्रिटनमध्ये क्षेपणास्त्रावर महत्त्वपूर्ण करार, ब्रिटनमध्ये आधारसारखी प्रणाली तयार करण्याचा ब्रिटिश पंतप्रधानांचा मानस

मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर यांच्यात आर्थिक, एआय, व्यापार, लष्करी प्रशिक्षण आणि व्हिजन 2035 करारांवर चर्चा झाली.

PM Narendra Modi And Keir Starmer
ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 9:06 PM IST

मुंबई : ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर (UK PM Keir Starmer) हे दोन दिवस भारत दौऱ्यावर आहेत. आज पंतप्रधान स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे मुंबईतील 6 व्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, 'सीईओ फोरम'ला उपस्थित होते. दरम्यान, या फोरमध्ये दोन्ही नेते 'व्हिजन 2035' या उपक्रमात उभय देशात धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आर्थिक, व्यापार, एआय, शिक्षण, रोजगार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कमुनिकेशन आदी विषयावर महत्वाचे करार करण्यात आले. तसेच यात बुद्धिमत्ता (AI) आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा भविष्यासाठी उपयोग यावर चर्चा करण्यात आली. या फोरमध्ये 75 हून अधिक देशातील 1 लाखांहून अधिक लोकं सहभागी झाले होते. तर 'सीईओ फोरम'मध्ये साधारण 7,500 कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या, 800 वक्ते आणि तज्ज्ञ मंडळी, तसेच राष्टीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थ क्षेत्रातील 70 नियामक तथा अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्स आणि स्वित्झर्लंड आदी देशातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.



ब्रिटनमध्ये लष्करी प्रशिक्षणाबाबत महत्त्वाचा करार : दरम्यान, या ग्लोबल फिनटेक फेस्टपूर्वी पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दोन्ही देशातील संबंध आर्थिक धोरण, शिक्षण आदी विषयावर चर्चा केली. दोन्ही देशातील पंतप्रधानांनी संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेतली. यानंतर या फोरमध्ये दोन्ही देशाचे पंतप्रधानांनी संबोधित करताना आर्थिक, एआय, व्यापार, सुरक्षा शिक्षण, तंत्रज्ञान, आदी विषयावर दोन्ही पंतप्रधानांनी आपलं मत मांडलं. विशेष म्हणजे दोन्ही देशामध्ये भारत आणि ब्रिटनमध्ये लष्करी प्रशिक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत भारतीय वायुसेनेचे फ्लायिंग प्रशिक्षक आता ब्रिटनच्या रॉयल एअर फोर्समध्ये ट्रेनर म्हणून काम करतील. तसेच इंडो-पॅसिफिक, पश्चिम आशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षासंदर्भात चर्चाही झाली.

Keir Starmer Mumbai Visit
ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)



56 मिलियन डॉलर व्यापार : गेल्या काही वर्षापासून उद्योजकांच्या प्रयत्नामुळं ही परिषद सुरु आहे. दोन्ही देश नेचरल भागिदारी असल्यामुळं अधिक जोमाने पुढे जातील, असा मला विश्वास आहे. दोन्ही देशातील ही केवळ भागिदारी किंवा करार नाहीत तर दोन्ही देशातील अर्थव्यवस्थेमधील एक नवीन रोड मॅप आहे. दोन्ही देशातील हे करार मार्केटींग आणि एमएससीबीच्या उद्योग जगाच्या बळकटीसाठी प्रोत्साहान देतील. ज्यामुळं लाखो तरुणांना रोजगारनिर्माण होईल. द्विपक्षीय मधील व्यापार आणि करार हा 56 मिलियन डॉलर आहे. हा डबल करण्याचा विचार आहे. ऐनोव्हेशन, एआय, इन्फ्रास्टकचर, फार्मा, शिक्षण, व्यापार याला महत्व देण्यात येणार आहे, असं मोदी म्हणाले.



आयात-निर्यात सोपी होईल : यावर्षी जुलैमध्ये मी ब्रिटनचा दौरा केला होता. यावेली दोन्ही देशामध्ये व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, "या करारामुळं दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात सोपी होईल, व्यापार वाढेल आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तरुणांना रोजगार मिळेल."

Keir Starmer Mumbai Visit
ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)



भारतात दोन डिजिटल बँक येणार : दरम्यान, भारतात आगामी काळात रिवोल्ट आणि टाइड अशा दोन डिजिटल बँका आणण्याचा ब्रिटनचा विचार असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणाले. तसेच रोल्स-रॉयस या कंपनीने भारतात एयरलाइंस बरोबर एक मोठा करार केला आहे. यावेळी मोदींनी भारत आणि ब्रिटनमधील व्हीजन 2035 ची घोषणा केली. भारत आणि ब्रिटनमधील हे कराराचे संबंध दोन्ही देशाने एका नव्या उंचीवर नेतील, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.



परमाणु ऊर्जा कंपनी सुरु करणार : दुसरीकडं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रात नवीन कंपन्या सुरु करणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विकास हे दोन्ही देशाची प्राथमिकता आहे. देशात 2030 पर्यंत 500 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्माण करण्याचे आपले ध्येय आहे. यासाठी वेगाने काम सुरु आहे. तसेच यावेळी गाझा आणि युक्रेन देशात शांती प्रस्थापित व्हावी, यावरही दोन्ही पंतप्रधानांनी भाष्य केलं.



ब्रिटन खनिज निर्मितीसाठी मदत करणार : दरम्यान, भारताला ब्रिटन क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) साठी मदत करणार आहे. याकरिता सप्लाय चैन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करण्यात येणार, यासाठी एक सँटेलाईट कॅपस झारखंड आणि धनबाद येथे इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स तयार करण्यात येणार.



ब्रिटनमध्ये होणार बॉलीवूड चित्रपटनिर्मिती : काल मी यशराज स्टूडिओ याचा शानदार दौरा केला. आम्ही ब्रिटनमध्ये ही बॉलीवूड चित्रपट निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देशात समझोता करार केला आहे. तसेच आम्ही AI, कम्युनिकेशन आणि डिफेंस, टेक्नोलॉजी याला प्राधान्य देऊन या क्षेत्रात अजून प्रगती करण्याचा विचार आहे. तसेच भारत देशाचा दौरा केल्याचा मला आनंद होत आहे, असं ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले.

शिक्षण क्षेत्रात नवा अध्याय लिहिला जाणार, यूकेची 9 विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरु करणार - नरेंद्र मोदी

