कास पठारावरील फुलोत्सवाला जाताय? मग ही बातमी आवश्य वाचा, अन्यथा फसगत होईल!

कास पठारावरील फुलोत्सव सुरू झाला आहे. दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत प्रशासनानं वाहतूक व्यवस्थेत काही बदल केले आहेत.

कास पठार (Etv Bharat)
Published : September 13, 2025 at 7:23 AM IST

सातारा - कास पठारावरील फुलोत्सवाला सुरुवात झाल्यानंतर दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी 13 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सातारा-कास मार्गावरील वाहतुकीत बदल केले आहेत. या बदलांची माहिती घेत, योग्य मार्गानं प्रवास करावा, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

वाहतूक बदल कसे आहेत? : सातारा-कास मार्गावर वाहतुकीत झालेल्या बदलांची अधिसूचना साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) जारी केली आहे. त्यानुसार, 13 सप्टेंबर 2025 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सातारा-कास मार्गावरील वाहतुकीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

Kas Plateau
कास पठार (ETV Bharat)
  • साताऱ्याकडून कास पठार आणि बामणोलीकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी: साताऱ्यापासून कास पठार आणि बामणोलीकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना कास पठार आणि कास धरणमार्गे बामणोलीकडे जाता येईल.
  • साताऱ्याकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी: साताऱ्याकडे येणाऱ्या वाहनांना बामणोली आणि कास धरणमार्गे घाटाई देवी मंदीर मार्गे घाटाई फाट्यावरून सातारला जाता येईल.
  • घाटाई फाटामार्गे एकेरी वाहतूक: मात्र, घाटाई फाटामार्गे कास धरण आणि बामणोलीकडे जाण्यासाठी एकेरी वाहतूक राहील.
Kas Plateau
कास पठार (ETV Bharat)

वाहतूक बदलाच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त: वाहतूक वळविलेल्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, जेणेकरून पर्यटकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांना वाहतूक बदलाची नोंद घेऊन पोलीस दलास सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत चालू राहील आणि पर्यटकांना सहलीचा आनंद घेता येईल.

मॅरेथॉनसाठी रविवारी वाहतुकीत बदल: साताऱ्यात रविवारी (14 सप्टेंबर) होणाऱ्या 'हिल हाफ मॅरेथॉन स्पर्धे'च्या पार्श्वभूमीवर कास बाजूकडून साताऱ्याकडे येणाऱ्या वाहनांना मॅरेथॉन संपेपर्यंत प्रकृती हेल्थ रिसॉर्टपासून पुढे जाता येणार नाही. त्यांना एकीव फाटा, एकीव, मोळेश्वर, कुसुंबीमुरा, कुसुंबी, मेढा मार्गे साताऱ्याला यावे लागेल.

Kas Plateau
कास पठार (ETV Bharat)

वाहन पार्किंग:

मॅरेथॉनच्या दिवशी वाहनांसाठी पार्किंगची ठिकाणं खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे.

  • प्रशासकीय इमारतीसमोरील मोकळे मैदान
  • कलेक्टर ऑफिस ते जिल्हा परिषद मैदान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला
  • जुना आरटीओ चौक ते वाढे फाटा मार्गाच्या एका बाजूला
  • निर्मला कॉन्व्हेन्ट विद्यालय
  • सदर बझार परिसरात रस्त्याच्या एका बाजूला

स्पर्धक आणि नागरिकांनी आपली वाहनं दिलेल्या ठिकाणीच पार्क करावीत, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

