कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान कोणत्या उपमुख्यमंत्र्यांना? अखेर सरकारनं घेतला निर्णय

पंढरपूरमध्ये वर्षभरामध्ये एकूण चार मोठ्या वाऱ्या होतात. त्यापैकी आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला जातो. तर कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान उपमुख्यमंत्र्यांना असतो.

Vitthal Rukmini Mandir Samiti, Pandharpur
विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, पंढरपूर (ETV Bharat)
Published : October 7, 2025 at 9:54 AM IST

सोलापूर : यंदा कार्तिकी शुद्ध एकादशीचा उत्सव रविवारी ( 2 नोव्हेंबर) असून, यात्रा कालावधी 22 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून 5 नोव्हेंबरपर्यंत राहणार आहे. कार्तिकी एकादशीला श्री विठ्ठल रूक्मिणीची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मान्यवर वारकरी यांच्या शुभहस्ते करण्याची परंपरा आहे. मात्र, राज्याच्या मंत्रिमंडळात सध्या दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, अशा स्थितीत शासकीय पूजा कोणत्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करावी याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलं होतं.

एकनाथ शिंदे करणार शासकीय महापूजा : शासनानं सोमवारी (6 ऑक्टोबर) कार्तिक एकादशीच्या महापुजेबाबत लेखी मार्गदर्शन दिलं आहे. यामध्ये यंदाची कार्तिकी एकादशीची विठ्ठल रूक्मिणीची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभहस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांना मंदिर समितीच्या वतीने पूजेचं औपचारिक निमंत्रण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली आहे.

पंढरपूर येथील शासकीय महापूजा आणि कार्तिकी एकादशी सोहळा : पंढरपूरमध्ये वर्षभरामध्ये एकूण चार मोठ्या वाऱ्या होतात. त्यापैकी आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला जातो, तर कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान उपमुख्यमंत्र्यांना असतो. पण सध्या राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे, कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान कोणाला मिळणार? याबाबत संभ्रम होता. पण आता याबाबत अंतिम निर्णय झाला आहे. त्यानुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभहस्ते ही शासकीय महापूजा होणार आहे. तसेच, यावेळी मानाच्या वारकऱ्यांनाही शासकीय महापूजेचा मान देण्यात येतो.

26 ऑक्टोबरपासून 24 तास दर्शन : कार्तिकी एकादशी सोहळ्यानिमित्त 26 ऑक्टोबरपासून 24 तास दर्शन खुलं राहणार असून मंदिर समितीच्या वतीने भाविकांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजी प्रक्षाळ पूजा संपन्न झाल्यानंतर कार्तिकी एकादशीचा सोहळा संपन्न होईल. या सोहळ्यासाठी कर्नाटकसह इतर राज्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर भाविक पंढरपूर येथे येतात.

कार्तिकीला किती भाविक येतात? आषाढी एकादशीला राज्यभरातून सुमारे 9 ते 10 लाख वारकरी येत असतात. तर कार्तिकी एकादशीला तीन ते चार लाख वारकरी येत असतात. आषाढी एकादशीचे वारकरी वेगळे आणि कार्तिकी एकादशीचे वारकरी वेगळे अशी सुद्धा परंपरा आहे. याशिवाय चैत्र वारी आणि माघ वारीसुद्धा केली जाते. माघ वारीचे वारकरी हे बहुदा कोकणातील असतात.

