अभिनेता कौशल मंडा सहपरिवार साई चरणी लीन; कन्नप्पा चित्रपटाला मिळालेल्या यशाबद्दल काय म्हणाले कौशल मंडा?
श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. आज अभिनेता कौशल मंडा (Kaushal Manda) यांनी सहपरिवार शिर्डीत येऊन साई समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : September 21, 2025 at 1:56 PM IST
शिर्डी : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. येथे आलेला भाविक साई बाबाच्या श्रद्धेनं भावनिक झालेला दिसून येतो. आज कन्नप्पा चित्रपटात (Kannappa Movie) माळ्याची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनात ठसा उमटवणारा दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेता कौशल मंडा (Kaushal Manda) यानं सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यानं साई बाबांच्या माध्यन्ह आरतीलाही उपस्थिती लावली.
अभिनेता कौशल मंडा साई चरणी लीन : साई बाबाच्या दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना कौशल मंडा म्हणाला, "मी शिर्डी साई बाबांचा मोठा भक्त असून गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितपणे साई बाबांच्या दर्शनासाठी येत असतो. आज माझ्या मुलीचा 10 वा वाढदिवस असल्यानं आम्ही सहपरिवार शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहोत." तसेच कन्नप्पा चित्रपट सुपरहिट ठरल्यानंतर या यशासाठी साई बाबांचे कौशल मंडा यानं आभार मानले.
कौशल मंडा याच्या मुलीचा 10 वा वाढदिवस : साई बाबाच्या दर्शनानंतर साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी कौशल मंडा याचा शाल आणि साई बाबाची मूर्ती देऊन सत्कार केला. यावेळी त्याच्या मुलीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छाही संस्थानच्या वतीनं देण्यात आल्या. कन्नप्पा चित्रपटाला मिळालेल्या यशाबद्दल देखील संस्थानच्या वतीनं कौशल मंडा याचं अभिनंदन करण्यात आलं. दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेता कौशल मंडा हे मॉडेलिंग क्षेत्रातील नावाजलेलं नाव असून त्यांनी अनेक सिरीयल आणि चित्रपटात काम केलं आहे. तो बिग बॉस तेलुगू 2 चा विजेता आहे. त्याची स्वतःची एक मॉडेलिंग संस्था यशस्वीपणे कार्यरत आहे. अभिनयासोबतच कौशल मंडा हा सामाजिक उपक्रमामध्येही सक्रिय आहे.
