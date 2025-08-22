सिंधुदुर्ग - संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील मटका अड्ड्यावर खुद्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टाकलेल्या छाप्याचे आता पडसाद खाकी वर्दीत उटू लागले आहेत. या घटनेनंतर अवघ्या 24 तासात कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना कोकणपरिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी निलंबित केलं आहे. या निलंबनाच्या घटनेनंतर पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी कणकवलीतील मटका अड्ड्यावर काल छापा टाकला होता. ही कारवाई करण्यात आल्यानंतर पोलीस यंत्रणेत खळबळ उडाली होती. या घटनेचे साईड इफेक्ट पोलीस दलाला भोगावे लागणार हे निश्चित होते. कारण पोलीस दलाची संपूर्ण महाराष्ट्रात बदनामी झाली असून जिल्ह्यात अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र यातून दिसून येत आहे. त्यातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना आळा बसावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला. कणकवली शहरातील घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर त्यांनी अचानक छापा टाकत बेकायदेशीर धंद्यांविरोधात कठोर पावल उचलली. या छाप्यानंतर संपूर्ण शहरात मोठी खळबळ उडाली होती.
या संदर्भात शुक्रवार सकाळीच पत्रकार परिषद घेऊन राणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना कोणतेही राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठबळ मिळणार नाही. जे अधिकारी अशा धंद्यांना संरक्षण देतील त्यांची गय केली जाणार नाही. त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि इतर यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा दिला. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
या घटनेतील जबाबदार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणार हे कालपासूनच निश्चित झालं होतं. पण सर्वात प्रथम कोणावर कारवाई होणार हे मात्र निश्चित नव्हतं. मात्र आज सायंकाळी उशिरा कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी कणकवली पोलीस निरीक्षक यांना निलंबित करत अवैध व्यवसाय प्रकरणात पहिला दणका दिला आहे. यात आणखी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आलं असून त्यांच्यावरही कारवाईचे दाट संकेत मिळत आहेत.
