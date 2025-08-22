ETV Bharat / state

मंत्र्यांचे अवैध धंद्यांवरील छाप्याचे पोलीस दलात पडसाद, कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव निलंबित - INSPECTOR ATUL JADHAV SUSPENDED

कणकवलीचे पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव निलंबित करण्यात आलेत. मंत्री नितेश राणे यांनी अवैध धंद्यांवरील छापे टाकल्यानंतर ही कारवाई झाली आहे.

मंत्री नितेश राणे आणि इन्सेटमध्ये निलंबित कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव
मंत्री नितेश राणे आणि इन्सेटमध्ये निलंबित कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव (Etv Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 11:54 PM IST

1 Min Read

सिंधुदुर्ग - संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील मटका अड्ड्यावर खुद्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टाकलेल्या छाप्याचे आता पडसाद खाकी वर्दीत उटू लागले आहेत. या घटनेनंतर अवघ्या 24 तासात कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना कोकणपरिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी निलंबित केलं आहे. या निलंबनाच्या घटनेनंतर पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी कणकवलीतील मटका अड्ड्यावर काल छापा टाकला होता. ही कारवाई करण्यात आल्यानंतर पोलीस यंत्रणेत खळबळ उडाली होती. या घटनेचे साईड इफेक्ट पोलीस दलाला भोगावे लागणार हे निश्चित होते. कारण पोलीस दलाची संपूर्ण महाराष्ट्रात बदनामी झाली असून जिल्ह्यात अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र यातून दिसून येत आहे. त्यातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना आळा बसावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला. कणकवली शहरातील घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर त्यांनी अचानक छापा टाकत बेकायदेशीर धंद्यांविरोधात कठोर पावल उचलली. या छाप्यानंतर संपूर्ण शहरात मोठी खळबळ उडाली होती.

या संदर्भात शुक्रवार सकाळीच पत्रकार परिषद घेऊन राणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना कोणतेही राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठबळ मिळणार नाही. जे अधिकारी अशा धंद्यांना संरक्षण देतील त्यांची गय केली जाणार नाही. त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि इतर यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा दिला. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

या घटनेतील जबाबदार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणार हे कालपासूनच निश्चित झालं होतं. पण सर्वात प्रथम कोणावर कारवाई होणार हे मात्र निश्चित नव्हतं. मात्र आज सायंकाळी उशिरा कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी कणकवली पोलीस निरीक्षक यांना निलंबित करत अवैध व्यवसाय प्रकरणात पहिला दणका दिला आहे. यात आणखी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आलं असून त्यांच्यावरही कारवाईचे दाट संकेत मिळत आहेत.

हेही वाचा...

  1. "कालचा फक्त ट्रेलर होता, अजून पिक्चर बाकी आहे", नितेश राणे यांचा इशारा

सिंधुदुर्ग - संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील मटका अड्ड्यावर खुद्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टाकलेल्या छाप्याचे आता पडसाद खाकी वर्दीत उटू लागले आहेत. या घटनेनंतर अवघ्या 24 तासात कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना कोकणपरिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी निलंबित केलं आहे. या निलंबनाच्या घटनेनंतर पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी कणकवलीतील मटका अड्ड्यावर काल छापा टाकला होता. ही कारवाई करण्यात आल्यानंतर पोलीस यंत्रणेत खळबळ उडाली होती. या घटनेचे साईड इफेक्ट पोलीस दलाला भोगावे लागणार हे निश्चित होते. कारण पोलीस दलाची संपूर्ण महाराष्ट्रात बदनामी झाली असून जिल्ह्यात अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र यातून दिसून येत आहे. त्यातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना आळा बसावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला. कणकवली शहरातील घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर त्यांनी अचानक छापा टाकत बेकायदेशीर धंद्यांविरोधात कठोर पावल उचलली. या छाप्यानंतर संपूर्ण शहरात मोठी खळबळ उडाली होती.

या संदर्भात शुक्रवार सकाळीच पत्रकार परिषद घेऊन राणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना कोणतेही राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठबळ मिळणार नाही. जे अधिकारी अशा धंद्यांना संरक्षण देतील त्यांची गय केली जाणार नाही. त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि इतर यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा दिला. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

या घटनेतील जबाबदार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणार हे कालपासूनच निश्चित झालं होतं. पण सर्वात प्रथम कोणावर कारवाई होणार हे मात्र निश्चित नव्हतं. मात्र आज सायंकाळी उशिरा कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक यांनी कणकवली पोलीस निरीक्षक यांना निलंबित करत अवैध व्यवसाय प्रकरणात पहिला दणका दिला आहे. यात आणखी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आलं असून त्यांच्यावरही कारवाईचे दाट संकेत मिळत आहेत.

हेही वाचा...

  1. "कालचा फक्त ट्रेलर होता, अजून पिक्चर बाकी आहे", नितेश राणे यांचा इशारा

For All Latest Updates

TAGGED:

INSPECTOR ATUL JADHAV SUSPENDEDनितेश राणेपोलीस निरीक्षक अतुल जाधवअवैध धंद्यांवरील छापेINSPECTOR ATUL JADHAV SUSPENDED

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.