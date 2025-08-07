Essay Contest 2025

दादरमधील कबुतरखाना होणार बंद, मंगल प्रभात लोढा यांनी 'या' जागेचा सूचविला पर्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दादरमधील कबुतरखाना बंद होणार आहे. त्यावर मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

मंगल प्रभात लोढा (Source- ETV Bhart Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 7:08 PM IST

मुंबई : “ बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (नॅशनल पार्क) जैन ट्रस्टची जमीन आहे. तेथे नवीन कबुतरखान्यासाठी भूमीपूजनदेखील झाले होते. माझे त्यावेळीसही मत होते की, कबुतरखान्याबाबत अतिरिक्त पर्याय शोधून ठेवले पाहिजेत. जेथे मानवी वस्ती नाही, तेथे कबुतरांना खाद्य देता येईल”, अशी प्रतिक्रिया मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करताना दिली.

मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, "कबुतरखान्यांबाबतच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय काय म्हणाले, हे मी पूर्णतः ऐकलेले नाही. मात्र, त्यांनी पर्यायी जागांचा शोध घेण्याची सूचना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखीच असाच पर्याय सूचवला होता. माणसांचे आरोग्य आणि कबूतरांचा जीव दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे मध्यम मार्ग काढण्याची गरज आहे," असे मत त्यांनी व्यक्त केलं.

पर्यायी कबुतरखान्याची गरज- पर्यायी जागेबाबत विचारले असता लोढा म्हणाले, "मी मागे एका जागेची पाहणी केली होती. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात जैन ट्रस्टची जमीन आहे. तेथे नवीन कबुतरखान्यासाठी भूमीपूजन देखील झाले होते. माझ्या माहितीनुसार, कबुतर हा असा पक्षी आहे, ज्याला शेतात सोडले तरी तो स्वतः दाणे टिपून खात नाही. त्याला दाणे तोडून द्यावे लागतात", असे सांगताना त्यांनी कबुतरखान्यांची गरज व्यक्त केली.

धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न नाही- कबुतरखान्यांच्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतोय का, असे विचारले असता लोढा म्हणाले, “याला धार्मिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न नाही. कोणी केला असेल, तर ते चुकीचं आहे. काल झालेले आंदोलन (दादर येथील) चुकीचं होते. ते जैन समाजाचे होते की नाही, हे मला माहिती नाही. जैन समाजाच्या ट्रस्टींनी सांगितले आहे की, आंदोलन आम्ही केलेले नाही. त्यामुळे जे काही झाले, ते चुकीचे होते”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी जागा महानगरपालिका आणि राज्य सरकार सुचवेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कबुतरखान्यांच काय करायचे, याचा निर्णयही राज्य सरकार घेईल", असे लोढा म्हणाले.

